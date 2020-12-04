Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной
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Франция и Португалия сделают вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатной для своих граждан.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вакцинация начнется в ближайшие несколько недель. Программа прививки будет разделена на три категории людей, в первую очередь вакцину получат наиболее уязвимые слои населения, в частности в домах престарелых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вакцинация будет добровольной и бесплатной.
Кастекс сообщил, что Франция заказала около 200 млн доз вакцины у разных фармацевтических компаний, которые занимаются их разработкой. Это позволит привить 100 млн человек.
Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо также заявила, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной для граждан страны.
Она отметила, что Португалия приобретет 22 миллиона доз вакцины от COVID-19 за 200 миллионов евро. В частности страна заключила соглашения с такими потенциальными производителями, как CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.
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Оплата из налогов граждан.
Т.е. - неважно - ты вакцинируешься или нет - но ты оплатишь вакцинирование другим.
Так значительно больше отгребут бабла замутившие эту афёру планетарного масштаба...
В Украине бесплатного международного ветеринарного паспорта (он же ковид-пасс) не будет, казна пустая, пополнить нужно, иначе, как сказал Милованов (кажется), до дефолта можно и не дожить, то есть вот дефолта вроде как еще официально нет, а помирать приходится без денег уже сейчас.
Источник: https://censor.net/ru/n3234960
Да на доброе здоровичко, хоть раз в квартал прививайтесь, чтобы иметь право на международный ветеринарный паспорт, он же ковид-пасс.
а кто живёт в сельской местности -- тому за деньги и вдали от жилья.