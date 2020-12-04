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Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной

Франция и Португалия сделают вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатной для своих граждан.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вакцинация начнется в ближайшие несколько недель. Программа прививки будет разделена на три категории людей, в первую очередь вакцину получат наиболее уязвимые слои населения, в частности в домах престарелых, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

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Кастекс сообщил, что Франция заказала около 200 млн доз вакцины у разных фармацевтических компаний, которые занимаются их разработкой. Это позволит привить 100 млн человек.

Министр здравоохранения Португалии Марта Темидо также заявила, что вакцина от COVID-19 будет бесплатной для граждан страны.

Она отметила, что Португалия приобретет 22 миллиона доз вакцины от COVID-19 за 200 миллионов евро. В частности страна заключила соглашения с такими потенциальными производителями, как CureVac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK.
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Топ комментарии
+10
А у нас будет платной и в пару раз дороже номинальной стоимости Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной - Цензор.НЕТ 8408
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04.12.2020 09:34
+4
Брехня.
Оплата из налогов граждан.
Т.е. - неважно - ты вакцинируешься или нет - но ты оплатишь вакцинирование другим.
Так значительно больше отгребут бабла замутившие эту афёру планетарного масштаба...
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04.12.2020 09:36
+3
В зебильной Украине, бесплатную вакцину получат только депутаты, судьи, зе-чиновники и мусора. Всем остальным прийдется платить по 10тыс гривен.
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04.12.2020 10:16
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А у нас будет платной и в пару раз дороже номинальной стоимости Вакцинация от COVID-19 во Франции и Португалии будет бесплатной - Цензор.НЕТ 8408
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04.12.2020 09:34 Ответить
Брехня.
Оплата из налогов граждан.
Т.е. - неважно - ты вакцинируешься или нет - но ты оплатишь вакцинирование другим.
Так значительно больше отгребут бабла замутившие эту афёру планетарного масштаба...
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04.12.2020 09:36 Ответить
Да это пусть их лохторат решает, на что их народные избранники деньги тратят, это же они за них проголосовали и к власти привели.
В Украине бесплатного международного ветеринарного паспорта (он же ковид-пасс) не будет, казна пустая, пополнить нужно, иначе, как сказал Милованов (кажется), до дефолта можно и не дожить, то есть вот дефолта вроде как еще официально нет, а помирать приходится без денег уже сейчас.
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04.12.2020 09:44 Ответить
"Вакцинация будет добровольной и бесплатной."
Источник: https://censor.net/ru/n3234960

Да на доброе здоровичко, хоть раз в квартал прививайтесь, чтобы иметь право на международный ветеринарный паспорт, он же ковид-пасс.
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04.12.2020 09:40 Ответить
Холуи ротшильдовские.
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04.12.2020 09:44 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 у Франції і Португалії буде безкоштовною - Цензор.НЕТ 1264 вротшильды и ротвейлеры
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04.12.2020 09:49 Ответить
А у нас с тройным наваром
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04.12.2020 09:49 Ответить
Ого, любители шапочек из фольги высказались.
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04.12.2020 09:53 Ответить
Чим багатша країна, тим дешевше в ній жити...
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04.12.2020 09:56 Ответить
это первая? или все последующие тоже?
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04.12.2020 09:59 Ответить
Подсаживают людей на иглу. Первый раз "бесплатно" .
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04.12.2020 10:22 Ответить
Кто обслуживается в Феофании-- тому бесплатно,

а кто живёт в сельской местности -- тому за деньги и вдали от жилья.
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04.12.2020 10:06 Ответить
так то ж Франція і Португалія. А тут падли вакцину, що гуманітаркою прийде втридорога продавати будуть.
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04.12.2020 10:10 Ответить
В зебильной Украине, бесплатную вакцину получат только депутаты, судьи, зе-чиновники и мусора. Всем остальным прийдется платить по 10тыс гривен.
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04.12.2020 10:16 Ответить
Якщо ти ідійот, то з тебе і мульйон не гріх здерти. Біжи ставай в чергу.
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04.12.2020 13:05 Ответить
 
 