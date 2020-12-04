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Новини Політика України
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Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину

Рада прийняла законопроєкт "Про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою попередження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-Co V-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт підтримали 297 нардепів.

Законопроєктом пропонується:

забезпечити у 2020 році за рахунок Державного бюджету України виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, а також одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників та одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

тимчасово, протягом строку дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення забезпечити можливість одержання державної підтримки суб’єктами малого і середнього підприємництва сфери громадського харчування;

для суб’єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), продовжити на період дії карантину та обмежувальних заходів і протягом одного місяця з дня його/їх закінчення дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів;

скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних заходів для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у зазначений період;

не застосовувати під час дії карантину та після його закінчення норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії;

включати до страхового стажу особи період, протягом якого застрахована особа отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19;

з метою недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам – підприємцям надати можливість здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі ж виплати отримають і звільнені наймані працівники.

Дивіться також: "Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 9095
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04.12.2020 12:12
+8
Підприємцям не потрібно допомогати ,їм лише не треба заважати !!)))
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04.12.2020 12:14
+3
Печатните миллиардос с 50, для начала, вот и поддержите)) Побоку шо в бюджете - минус 300млрд., щас главное раздать бабло предпринимателям.
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04.12.2020 12:08
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Печатните миллиардос с 50, для начала, вот и поддержите)) Побоку шо в бюджете - минус 300млрд., щас главное раздать бабло предпринимателям.
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04.12.2020 12:08 Відповісти
так они 350 и напечатают
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04.12.2020 12:09 Відповісти
Підтримка має бути однакова для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, а не тільки для обмеженого кола ФОПів! Такі рішення ВРУ порушують Конституцію України, яка проголошує в Україні рівність всіх перед Законом! Або пільги для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, або ні для кого! Діяти потрібно не пільгами по податкам, а дотаціями споживачів, щоб пожвавлювати споживчі ринки.
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04.12.2020 12:30 Відповісти
Держава має підтримувати успішних підприємців, які мають фінансові результати, які успішно ведуть свій бізнес. А навіщо підтримувати ідіотів які займаються малоприбутковим бізнесом який не дає можливості сплачувати податки і заробляти? Такий говнобізнес нам не потрібен! Якщо ФОП живе тільки за рахунок несплати податків, то навіщо державі такий підприємець який не може або не хоче ефективно працювати? Всіх ФОПів банкрутів потрібно примусово закрити а підтримку надавати тільки тим хто хоча б щось заробляє і сплачує всі податки!
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04.12.2020 12:57 Відповісти
Все правильно, с таким успехом можно начать поддержку бомжей деньгами, бесплатной едой и одеждой)
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04.12.2020 12:58 Відповісти
Ага, гляди, уже бегут с деньгами...
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04.12.2020 12:10 Відповісти
этим ублюдкам главное что фопы и евробляхеры не митинговали у них под окнами и не мешали им "трудиться"...
Они готовы напечать скольк угодно миллиардов для этого, все равно у них всё в евриках и доллярах.
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04.12.2020 12:45 Відповісти
Когда же их поддержат то? Скорее коронавирус пройдет или все повымирают...
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04.12.2020 12:09 Відповісти
"На будущую осень,лет через восем !!" !!)))
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04.12.2020 12:15 Відповісти
Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 9095
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04.12.2020 12:12 Відповісти
При зєлєнському товщина грунтових доріг стала втричі більша Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину - Цензор.НЕТ 5079
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04.12.2020 12:45 Відповісти
Підприємцям не потрібно допомогати ,їм лише не треба заважати !!)))
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04.12.2020 12:14 Відповісти
психическое состояние зесрани оставляет желать лучшего -даже как то неудобно троллить таких убогих)))
Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 9780
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04.12.2020 12:17 Відповісти
Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 7088
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04.12.2020 12:17 Відповісти
Не надо никакого печатанья денег ) почитайте текс закона на сайте рады http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70533 Он же фиктивный и не рабочий! Во первых срок его действия 2020 год... Ой... это который заканчивается меньше чем через месяц... Ну надо же какое совпадение... Условия выплат драконовские и не совсем понятные. Особенно та часть где идёт привязка к КВЕДам, мол нет выплат тем у кого "основний вид економічної діяльності на 31 жовтня 2020 року не відносився до Переліку видів економічної діяльності;" Это как? Типа ФОП свои КВЕДы предумал или как? Как это понимает составитель этой ереси? Или нам завтра предьявят какой то волшебный список из новых КВЕДов которых нет вообще ни у кого? Также нет выплат тем ФОПам "які є найманими працівниками та фізичними особами - підприємцями одночасно; " Ну т.е. 70% всех ФОПов вообще... Там и другой ереси еще много, ознакомтесь не пожалеете. Ах да, вишенка... Не потраченую помощь нужно вернуть. Если помощь выделили а потом решили, что с вашими данными что то не то и вы на самом деле не подпадали под нее вернить в двойном размере. И кстати я не увидел что б согласно этому Закону, решение о возврате принимал суд. Нет, решение принимает орган, через счета которого вам будет переведена эта помощь... Здорово да? ))
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04.12.2020 12:36 Відповісти
если бы ВР не лезла и не помогала предпринимателям, а заставила платить налоги ВСЕХ, без исключения. и бюджет наполнилиб и фоп жил бы спокойно. а показивать свою нахрен никому не нужную работу, можете своим детям и внукам.
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04.12.2020 12:36 Відповісти
А за что им поддержка??? За то что они не платят налоги и протестуют против кассовых аппаратов?? Или за то что они и во время карантина будут барыжить и получать свои мегаприбыли без уплаты налогов.
Власть тупа и бездарна, просто нет слов. Кто митингует тому и жопу лижут, то бляхеры то фопы. Кто следующий идет митинговать?
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04.12.2020 12:42 Відповісти
В Украине с начала года все-таки подорожает электроэнергия. Нынешние тарифы считают заниженными и необоснованными.
Нынешним дебилам у власти надо давать Нобелевскую премию за достижения в области физики. Никто в мире не достиг скорости света, а наши наглые придурки достигли и будут драть с нас деньги за доставку электроэнергии со скоростью света. Пусть объяснят физический процесс как они это делают, не деньги с нас дерут, а доставляют электричество по проводам со скоростью света.
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04.12.2020 14:22 Відповісти
Зе падла в жопу себе засунь эти 8000грн.
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04.12.2020 16:18 Відповісти
 
 