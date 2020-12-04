Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рада прийняла законопроєкт "Про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою попередження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-Co V-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що законопроєкт підтримали 297 нардепів.
Законопроєктом пропонується:
забезпечити у 2020 році за рахунок Державного бюджету України виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, а також одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників та одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
тимчасово, протягом строку дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення забезпечити можливість одержання державної підтримки суб’єктами малого і середнього підприємництва сфери громадського харчування;
для суб’єктів господарювання, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), продовжити на період дії карантину та обмежувальних заходів і протягом одного місяця з дня його/їх закінчення дію договорів оренди державного та комунального майна, строк дії яких закінчується у період дії карантину або обмежувальних заходів;
скасувати стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину або обмежувальних заходів для суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у зазначений період;
не застосовувати під час дії карантину та після його закінчення норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії;
включати до страхового стажу особи період, протягом якого застрахована особа отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19;
з метою недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам – підприємцям надати можливість здійснити доплати до розміру мінімального страхового внеску за місяці часткового зменшення доходу на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню COVID-19.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі ж виплати отримають і звільнені наймані працівники.
Будь ласка, зачекайте...
Они готовы напечать скольк угодно миллиардов для этого, все равно у них всё в евриках и доллярах.
Власть тупа и бездарна, просто нет слов. Кто митингует тому и жопу лижут, то бляхеры то фопы. Кто следующий идет митинговать?
Нынешним дебилам у власти надо давать Нобелевскую премию за достижения в области физики. Никто в мире не достиг скорости света, а наши наглые придурки достигли и будут драть с нас деньги за доставку электроэнергии со скоростью света. Пусть объяснят физический процесс как они это делают, не деньги с нас дерут, а доставляют электричество по проводам со скоростью света.
В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.