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Новости Политика Украины
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Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Рада приняла законопроект "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект поддержали 297 нардепов.

Законопроектом предлагается:
обеспечить в 2020 году за счет Госбюджета выплаты одноразовою материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий, а также одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания;

для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена ​​в результате введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), продлить на период действия карантина и ограничительных мероприятий и в течение одного месяца со дня его/их окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер;

отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;

не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии;

включать в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения COVID-19;

с целью недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам - предпринимателям предоставить возможность осуществить доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Спасите микробизнес": ФОПы протестуют у стен Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 9095
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04.12.2020 12:12
+8
Підприємцям не потрібно допомогати ,їм лише не треба заважати !!)))
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04.12.2020 12:14
+3
Печатните миллиардос с 50, для начала, вот и поддержите)) Побоку шо в бюджете - минус 300млрд., щас главное раздать бабло предпринимателям.
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04.12.2020 12:08
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Печатните миллиардос с 50, для начала, вот и поддержите)) Побоку шо в бюджете - минус 300млрд., щас главное раздать бабло предпринимателям.
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04.12.2020 12:08 Ответить
так они 350 и напечатают
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04.12.2020 12:09 Ответить
Підтримка має бути однакова для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, а не тільки для обмеженого кола ФОПів! Такі рішення ВРУ порушують Конституцію України, яка проголошує в Україні рівність всіх перед Законом! Або пільги для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, або ні для кого! Діяти потрібно не пільгами по податкам, а дотаціями споживачів, щоб пожвавлювати споживчі ринки.
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04.12.2020 12:30 Ответить
Держава має підтримувати успішних підприємців, які мають фінансові результати, які успішно ведуть свій бізнес. А навіщо підтримувати ідіотів які займаються малоприбутковим бізнесом який не дає можливості сплачувати податки і заробляти? Такий говнобізнес нам не потрібен! Якщо ФОП живе тільки за рахунок несплати податків, то навіщо державі такий підприємець який не може або не хоче ефективно працювати? Всіх ФОПів банкрутів потрібно примусово закрити а підтримку надавати тільки тим хто хоча б щось заробляє і сплачує всі податки!
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04.12.2020 12:57 Ответить
Все правильно, с таким успехом можно начать поддержку бомжей деньгами, бесплатной едой и одеждой)
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04.12.2020 12:58 Ответить
Ага, гляди, уже бегут с деньгами...
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04.12.2020 12:10 Ответить
этим ублюдкам главное что фопы и евробляхеры не митинговали у них под окнами и не мешали им "трудиться"...
Они готовы напечать скольк угодно миллиардов для этого, все равно у них всё в евриках и доллярах.
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04.12.2020 12:45 Ответить
Когда же их поддержат то? Скорее коронавирус пройдет или все повымирают...
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04.12.2020 12:09 Ответить
"На будущую осень,лет через восем !!" !!)))
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04.12.2020 12:15 Ответить
Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 9095
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04.12.2020 12:12 Ответить
При зєлєнському товщина грунтових доріг стала втричі більша Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину - Цензор.НЕТ 5079
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04.12.2020 12:45 Ответить
Підприємцям не потрібно допомогати ,їм лише не треба заважати !!)))
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04.12.2020 12:14 Ответить
психическое состояние зесрани оставляет желать лучшего -даже как то неудобно троллить таких убогих)))
Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 9780
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04.12.2020 12:17 Ответить
Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 7088
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04.12.2020 12:17 Ответить
Не надо никакого печатанья денег ) почитайте текс закона на сайте рады http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70533 Он же фиктивный и не рабочий! Во первых срок его действия 2020 год... Ой... это который заканчивается меньше чем через месяц... Ну надо же какое совпадение... Условия выплат драконовские и не совсем понятные. Особенно та часть где идёт привязка к КВЕДам, мол нет выплат тем у кого "основний вид економічної діяльності на 31 жовтня 2020 року не відносився до Переліку видів економічної діяльності;" Это как? Типа ФОП свои КВЕДы предумал или как? Как это понимает составитель этой ереси? Или нам завтра предьявят какой то волшебный список из новых КВЕДов которых нет вообще ни у кого? Также нет выплат тем ФОПам "які є найманими працівниками та фізичними особами - підприємцями одночасно; " Ну т.е. 70% всех ФОПов вообще... Там и другой ереси еще много, ознакомтесь не пожалеете. Ах да, вишенка... Не потраченую помощь нужно вернуть. Если помощь выделили а потом решили, что с вашими данными что то не то и вы на самом деле не подпадали под нее вернить в двойном размере. И кстати я не увидел что б согласно этому Закону, решение о возврате принимал суд. Нет, решение принимает орган, через счета которого вам будет переведена эта помощь... Здорово да? ))
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04.12.2020 12:36 Ответить
если бы ВР не лезла и не помогала предпринимателям, а заставила платить налоги ВСЕХ, без исключения. и бюджет наполнилиб и фоп жил бы спокойно. а показивать свою нахрен никому не нужную работу, можете своим детям и внукам.
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04.12.2020 12:36 Ответить
А за что им поддержка??? За то что они не платят налоги и протестуют против кассовых аппаратов?? Или за то что они и во время карантина будут барыжить и получать свои мегаприбыли без уплаты налогов.
Власть тупа и бездарна, просто нет слов. Кто митингует тому и жопу лижут, то бляхеры то фопы. Кто следующий идет митинговать?
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04.12.2020 12:42 Ответить
В Украине с начала года все-таки подорожает электроэнергия. Нынешние тарифы считают заниженными и необоснованными.
Нынешним дебилам у власти надо давать Нобелевскую премию за достижения в области физики. Никто в мире не достиг скорости света, а наши наглые придурки достигли и будут драть с нас деньги за доставку электроэнергии со скоростью света. Пусть объяснят физический процесс как они это делают, не деньги с нас дерут, а доставляют электричество по проводам со скоростью света.
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04.12.2020 14:22 Ответить
Зе падла в жопу себе засунь эти 8000грн.
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04.12.2020 16:18 Ответить
 
 