Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина
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Рада приняла законопроект "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что законопроект поддержали 297 нардепов.
Законопроектом предлагается:
обеспечить в 2020 году за счет Госбюджета выплаты одноразовою материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий, а также одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания;
для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), продлить на период действия карантина и ограничительных мероприятий и в течение одного месяца со дня его/их окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер;
отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;
не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии;
включать в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения COVID-19;
с целью недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам - предпринимателям предоставить возможность осуществить доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения COVID-19.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.
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Они готовы напечать скольк угодно миллиардов для этого, все равно у них всё в евриках и доллярах.
Власть тупа и бездарна, просто нет слов. Кто митингует тому и жопу лижут, то бляхеры то фопы. Кто следующий идет митинговать?
Нынешним дебилам у власти надо давать Нобелевскую премию за достижения в области физики. Никто в мире не достиг скорости света, а наши наглые придурки достигли и будут драть с нас деньги за доставку электроэнергии со скоростью света. Пусть объяснят физический процесс как они это делают, не деньги с нас дерут, а доставляют электричество по проводам со скоростью света.
В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.