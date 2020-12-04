Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Рада приняла законопроект "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что законопроект поддержали 297 нардепов.

Законопроектом предлагается:

обеспечить в 2020 году за счет Госбюджета выплаты одноразовою материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий, а также одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;



временно, в течение срока действия карантина и в течение шести месяцев после его окончания обеспечить возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания;



для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена ​​в результате введения ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), продлить на период действия карантина и ограничительных мероприятий и в течение одного месяца со дня его/их окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер;



отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период;



не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии;



включать в страховой стаж лица период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице, на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения COVID-19;



с целью недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам - предпринимателям предоставить возможность осуществить доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

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