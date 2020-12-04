УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13212 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 572 23
Львів (2082) мер (483) Садовий (482)

Садовий склав присягу мера Львова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Садовий склав присягу мера Львова

Андрій Садовий склав присягу голови Львівської об'єднаної територіальної громади на засіданні Львівської міськради в п'ятницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також склали присягу депутати від фракцій "Самопоміч" та "Голос", які не були присутні на першому засіданні міськради.

Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький оприлюднив результати виборів голови громади і після цього передав Садовому печатку, ключі від історичних воріт міста і ланцюг.

Під час виступу Садовий заявив, що ця каденція буде "каденцією особливих викликів".

"Передусім, це пандемія, що вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить", - сказав він.

Також дивіться: Кличко склав присягу й отримав посвідчення мера Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, Садовий у другому турі виборів голови Львівської ОТГ виграв вибори в Олега Синютки, набравши понад 62% голосів виборців. Садовий став мером Львова вчетверте поспіль.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 5790
показати весь коментар
04.12.2020 13:02
+2
О как, и все нормально? А что там за кипиш был, что злобный Петя лично захватил во Львове власть?
показати весь коментар
04.12.2020 12:30
+2
Так львів'янам треба поспівчувати, ми всі голосували за Синютку. А ось львівцям ні- вони обрали свого пастуха.
показати весь коментар
04.12.2020 13:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горсовет Харькова тоже провел спиритический сеанс - в результате которого сессия горсовета состоялась и приняли решение что дальнейшие заседания могут проходить без кернеса
показати весь коментар
04.12.2020 12:23 Відповісти
Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 7384
показати весь коментар
04.12.2020 14:10 Відповісти
А так Адрюша кіпішував...коли сесія мала пройти. Крадуть перемогу і друга дічь...
показати весь коментар
04.12.2020 12:25 Відповісти
а міськвиконком(старий) працює.ПАШЕТ ЯКО ПАПА КАРЛО !!!роздає містобудівні умови
сьогодні навіть було засідання..
показати весь коментар
04.12.2020 14:12 Відповісти
так так - це ще і нові шанси красти та брехати - брехати та красти ...- про це "доля" нічого не сказав...
показати весь коментар
04.12.2020 12:29 Відповісти
О как, и все нормально? А что там за кипиш был, что злобный Петя лично захватил во Львове власть?
показати весь коментар
04.12.2020 12:30 Відповісти
Да, только нужно дождаться очередной весны...
показати весь коментар
04.12.2020 13:41 Відповісти
А в это время Порох пытался успокоить безутешного Синютку, запихивая ему в рот огроменный сосательный леденец «Рошен» на черенке от лопаты.
показати весь коментар
04.12.2020 12:35 Відповісти
А ангелик пророкував Долі іншу долю...
Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 303
показати весь коментар
04.12.2020 12:47 Відповісти
Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 5790
показати весь коментар
04.12.2020 13:02 Відповісти
Мои соболезнования львовянам. Впрочем это их город и их выбор. Но то таке.
показати весь коментар
04.12.2020 12:58 Відповісти
Так львів'янам треба поспівчувати, ми всі голосували за Синютку. А ось львівцям ні- вони обрали свого пастуха.
показати весь коментар
04.12.2020 13:35 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
04.12.2020 13:34 Відповісти
"Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось"



Голова Львівської ОТГ відзначив, що Львів є своєрідним дороговказом для багатьох українців, тому дуже важливо продемонструвати всій країні приклад єдності і розвитку
.Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 2055
Андрій Садовий склав урочисту присягу на пам'ятках давньої культури Львова - клейнодах міського голови: срібних символічних ключах міста XVIII століття,
срібному церемоніальному ланцюгу президентів Львова,
на печатці
та на старовинному Львівському Євангелії.

Не забути на щастя покласти руку в кишеню статуї Захер -мазоха.. Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 1900
показати весь коментар
04.12.2020 14:24 Відповісти
слово надали капелану мерії отцю Павлу Дроздяку

Ви пишете історію, якою вона буде?
Чи справді вона буде історією Божої слави, відчуттям, що Бог є у нашому місті? Чи це буде відчуття гордості, ненависті, лукавства?
Не шукайте месії. Його вже нема - він прийшов: Христос є одиноким месією. Решта - це команда, яка спільно працює, аби ця слава Божа була присутня. Ми всі є Божою командою… Нехай Господь благословить усіх нас на мирне, добре служіння тим, хто на нас чекає», - звернувся до депутатського корпусу отець.

Всюди міськради - надавачі послуг містянам,А у Львові- Божа команда Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 3423

Зрозуміло !!!!???Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 4556
показати весь коментар
04.12.2020 14:30 Відповісти
Звернення було озвучене на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради 4 грудня 2020 року.
...Минулого тижня Андрій Садовий офіційно звернувся до фракції ЄС, щоб ми запропонували кандидатуру на посаду секретаря ради.
Фракція ЄС разом із більшістю депутатів Львівської міськради підписали меморандум про співпрацю. Разом ми запропонували кандидатуру на посаду секретаря ради - депутата Маркіяна Лопачака. Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 1988
Просимо міського голову прийняти рішення більшості депутатів, не гаяти часу і висунути Маркіяна Лопачака на посаду секретаря Львівської міської ради вже на сьогоднішньому пленарному засіданні.
Мер Львова неодноразово заявляв, що готовий до конструктивної роботи. Сьогодні ми побачимо, чи щирими були його слова.Наостанок в післявиборчий перехідний період «Європейська Солідарність» звертається до Львівського виконкому, а також до виконкомів громад, які стали частиною Львівської ОТГ.
Колеги, приймайте лише ті рішення, які є вкрай необхідними для забезпечення нормального функціонування громад, але не приймайте жодних земельних, інвестиційних чи інших стратегічних рішень, які можуть нашкодити об'єднаній львівській громаді.
Фракції партій "Європейська Солідарність", ВО «Свобода», «Варта» у Львівській міській раді VIII скликання».
показати весь коментар
04.12.2020 14:40 Відповісти
Как же этот двуличный если не трехличный урод достал..с погонялом доля..красиво разговаривает хорошо косит под положительного персонажа..хоть говорят Синютка тоже мерзковатый персонаж..но явно не настолько как этот Доля...ничему люди не учатся..главное вестись на сказки..не счастный дурной народ..а самое дерьмовое что очень похоже что он еще и фсбешный..кто помнит в 2014 это позорное самопокушение..что тогда по его дому с мухи пальнули..что аж пол кирпичика со стенки отлетело..мол вот покушались на такого славного патриота долю.
показати весь коментар
04.12.2020 15:14 Відповісти
Головні висновки з цього звернення такі:
1) Міський голова Львова Андрій Садовий дуже не хоче, щоб секретарем міської ради став представник ВО "Свобода" Маркіян Лопачак.
2) Міського голову Львова Андрія Садового задовольняють нинішні повноваження - його власні і виконкому ЛМР - для того, щоб приймати потрібні йому рішення.
3) Протистояння між трьома депутатськими фракціями, які мають арифметичну більшість у новообраній міськраді, і тими депутатами, які підтримують мера Львова Андрія Садового (депутати від "Самопомочі" та "Голосу" - 25 депутатів), буде тривати
https://dailylviv.com/news/polityka/mer-lvova-dyktuie-svoyi-umovy-deputatskii-bilshosti-u-miskradi-87857
показати весь коментар
04.12.2020 15:33 Відповісти
Там все вже порішали два новоявлених львівських олігархи - Козловський (ЄС) і Кривецький-Пупс (Свобода)...Вони вже вирішили,що секретарем має бути свободівець Лопачак,по натурі своїй селюк і рагулистий хам...Садовий на це не піде нізащо,бо сидячи з ним в одній президіі ризикує не тільки нарватись на образу,але й на елементарне рукоприкладство...Тому він буде діяти по свому,дипломатично,закулісно,домовляючись,обіцяючи...Логічно було б домовитись з "Вартою",у якої "золота" акція,пообіцявши їй секретаря і преференціі...Тим паче що "Варта" залізла не на своє поле,повністю зайняте армія-мова-вірцями...На цьому полі вже майже розчинилась і зникла Свобода,і Варту чекає те саме...А тут є нагода сказати,що заради спокою,заради роботи,заради Львову ми готові працювати з мером...і так далі...
показати весь коментар
04.12.2020 18:12 Відповісти
Виклик 1й- сміття зі Львова для усієї України.
Виклик 2й Львів перетворити у мегаполіс і пересилити увесь донбас, а Львів"ян виселити у Европу.
показати весь коментар
04.12.2020 19:47 Відповісти
 
 