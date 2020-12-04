Садовий склав присягу мера Львова
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Андрій Садовий склав присягу голови Львівської об'єднаної територіальної громади на засіданні Львівської міськради в п'ятницю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Також склали присягу депутати від фракцій "Самопоміч" та "Голос", які не були присутні на першому засіданні міськради.
Голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький оприлюднив результати виборів голови громади і після цього передав Садовому печатку, ключі від історичних воріт міста і ланцюг.
Під час виступу Садовий заявив, що ця каденція буде "каденцією особливих викликів".
"Передусім, це пандемія, що вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить", - сказав він.
Як повідомлялося, Садовий у другому турі виборів голови Львівської ОТГ виграв вибори в Олега Синютки, набравши понад 62% голосів виборців. Садовий став мером Львова вчетверте поспіль.
Будь ласка, зачекайте...
сьогодні навіть було засідання..
Голова Львівської ОТГ відзначив, що Львів є своєрідним дороговказом для багатьох українців, тому дуже важливо продемонструвати всій країні приклад єдності і розвитку
.
Андрій Садовий склав урочисту присягу на пам'ятках давньої культури Львова - клейнодах міського голови: срібних символічних ключах міста XVIII століття,
срібному церемоніальному ланцюгу президентів Львова,
на печатці
та на старовинному Львівському Євангелії.
Не забути на щастя покласти руку в кишеню статуї Захер -мазоха..
Ви пишете історію, якою вона буде?
Чи справді вона буде історією Божої слави, відчуттям, що Бог є у нашому місті? Чи це буде відчуття гордості, ненависті, лукавства?
Не шукайте месії. Його вже нема - він прийшов: Христос є одиноким месією. Решта - це команда, яка спільно працює, аби ця слава Божа була присутня. Ми всі є Божою командою… Нехай Господь благословить усіх нас на мирне, добре служіння тим, хто на нас чекає», - звернувся до депутатського корпусу отець.
Всюди міськради - надавачі послуг містянам,А у Львові- Божа команда
Зрозуміло !!!!???
...Минулого тижня Андрій Садовий офіційно звернувся до фракції ЄС, щоб ми запропонували кандидатуру на посаду секретаря ради.
Фракція ЄС разом із більшістю депутатів Львівської міськради підписали меморандум про співпрацю. Разом ми запропонували кандидатуру на посаду секретаря ради - депутата Маркіяна Лопачака.
Просимо міського голову прийняти рішення більшості депутатів, не гаяти часу і висунути Маркіяна Лопачака на посаду секретаря Львівської міської ради вже на сьогоднішньому пленарному засіданні.
Мер Львова неодноразово заявляв, що готовий до конструктивної роботи. Сьогодні ми побачимо, чи щирими були його слова.Наостанок в післявиборчий перехідний період «Європейська Солідарність» звертається до Львівського виконкому, а також до виконкомів громад, які стали частиною Львівської ОТГ.
Колеги, приймайте лише ті рішення, які є вкрай необхідними для забезпечення нормального функціонування громад, але не приймайте жодних земельних, інвестиційних чи інших стратегічних рішень, які можуть нашкодити об'єднаній львівській громаді.
Фракції партій "Європейська Солідарність", ВО «Свобода», «Варта» у Львівській міській раді VIII скликання».
1) Міський голова Львова Андрій Садовий дуже не хоче, щоб секретарем міської ради став представник ВО "Свобода" Маркіян Лопачак.
2) Міського голову Львова Андрія Садового задовольняють нинішні повноваження - його власні і виконкому ЛМР - для того, щоб приймати потрібні йому рішення.
3) Протистояння між трьома депутатськими фракціями, які мають арифметичну більшість у новообраній міськраді, і тими депутатами, які підтримують мера Львова Андрія Садового (депутати від "Самопомочі" та "Голосу" - 25 депутатів), буде тривати
https://dailylviv.com/news/polityka/mer-lvova-dyktuie-svoyi-umovy-deputatskii-bilshosti-u-miskradi-87857
Виклик 2й Львів перетворити у мегаполіс і пересилити увесь донбас, а Львів"ян виселити у Европу.