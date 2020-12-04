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Новости Политика Украины
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Львов (4434) мэр (1631) Садовый (644)

Садовый принял присягу мэра Львова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Садовый принял присягу мэра Львова

Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады на заседании Львовского горсовета в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также приняли присягу депутаты от фракций "Самопомощь" и "Голос", которые не присутствовали на первом заседании горсовета.

Председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий обнародовал результаты выборов головы громады и после этого передал Садовому печать, ключи от исторических ворот города и цепь.

Во время выступления Садовый заявил, что эта каденция будет "каденцией особенных вызовов".

"Прежде всего, это пандемия, вводящая в транс весь мир, это экономические кризисы, к которым она приводит", - сказал он.

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Как сообщалось, Садовый во втором туре выборов головы Львовской ОТГ выиграл выборы у Олега Синютки, набрав более 62% голосов избирателей. Садовый стал мэром Львова четвертый раз подряд.
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Топ комментарии
+3
Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 5790
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04.12.2020 13:02
+2
О как, и все нормально? А что там за кипиш был, что злобный Петя лично захватил во Львове власть?
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04.12.2020 12:30
+2
Так львів'янам треба поспівчувати, ми всі голосували за Синютку. А ось львівцям ні- вони обрали свого пастуха.
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04.12.2020 13:35
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Горсовет Харькова тоже провел спиритический сеанс - в результате которого сессия горсовета состоялась и приняли решение что дальнейшие заседания могут проходить без кернеса
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04.12.2020 12:23 Ответить
Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 7384
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04.12.2020 14:10 Ответить
А так Адрюша кіпішував...коли сесія мала пройти. Крадуть перемогу і друга дічь...
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04.12.2020 12:25 Ответить
а міськвиконком(старий) працює.ПАШЕТ ЯКО ПАПА КАРЛО !!!роздає містобудівні умови
сьогодні навіть було засідання..
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04.12.2020 14:12 Ответить
так так - це ще і нові шанси красти та брехати - брехати та красти ...- про це "доля" нічого не сказав...
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04.12.2020 12:29 Ответить
О как, и все нормально? А что там за кипиш был, что злобный Петя лично захватил во Львове власть?
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04.12.2020 12:30 Ответить
Да, только нужно дождаться очередной весны...
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04.12.2020 13:41 Ответить
А в это время Порох пытался успокоить безутешного Синютку, запихивая ему в рот огроменный сосательный леденец «Рошен» на черенке от лопаты.
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04.12.2020 12:35 Ответить
А ангелик пророкував Долі іншу долю...
Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 303
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04.12.2020 12:47 Ответить
Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 5790
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04.12.2020 13:02 Ответить
Мои соболезнования львовянам. Впрочем это их город и их выбор. Но то таке.
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04.12.2020 12:58 Ответить
Так львів'янам треба поспівчувати, ми всі голосували за Синютку. А ось львівцям ні- вони обрали свого пастуха.
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04.12.2020 13:35 Ответить
хорошо.
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04.12.2020 13:34 Ответить
"Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось"



Голова Львівської ОТГ відзначив, що Львів є своєрідним дороговказом для багатьох українців, тому дуже важливо продемонструвати всій країні приклад єдності і розвитку
.Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 2055
Андрій Садовий склав урочисту присягу на пам'ятках давньої культури Львова - клейнодах міського голови: срібних символічних ключах міста XVIII століття,
срібному церемоніальному ланцюгу президентів Львова,
на печатці
та на старовинному Львівському Євангелії.

Не забути на щастя покласти руку в кишеню статуї Захер -мазоха.. Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 1900
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04.12.2020 14:24 Ответить
слово надали капелану мерії отцю Павлу Дроздяку

Ви пишете історію, якою вона буде?
Чи справді вона буде історією Божої слави, відчуттям, що Бог є у нашому місті? Чи це буде відчуття гордості, ненависті, лукавства?
Не шукайте месії. Його вже нема - він прийшов: Христос є одиноким месією. Решта - це команда, яка спільно працює, аби ця слава Божа була присутня. Ми всі є Божою командою… Нехай Господь благословить усіх нас на мирне, добре служіння тим, хто на нас чекає», - звернувся до депутатського корпусу отець.

Всюди міськради - надавачі послуг містянам,А у Львові- Божа команда Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 3423

Зрозуміло !!!!???Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 4556
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04.12.2020 14:30 Ответить
Звернення було озвучене на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради 4 грудня 2020 року.
...Минулого тижня Андрій Садовий офіційно звернувся до фракції ЄС, щоб ми запропонували кандидатуру на посаду секретаря ради.
Фракція ЄС разом із більшістю депутатів Львівської міськради підписали меморандум про співпрацю. Разом ми запропонували кандидатуру на посаду секретаря ради - депутата Маркіяна Лопачака. Садовий склав присягу мера Львова - Цензор.НЕТ 1988
Просимо міського голову прийняти рішення більшості депутатів, не гаяти часу і висунути Маркіяна Лопачака на посаду секретаря Львівської міської ради вже на сьогоднішньому пленарному засіданні.
Мер Львова неодноразово заявляв, що готовий до конструктивної роботи. Сьогодні ми побачимо, чи щирими були його слова.Наостанок в післявиборчий перехідний період «Європейська Солідарність» звертається до Львівського виконкому, а також до виконкомів громад, які стали частиною Львівської ОТГ.
Колеги, приймайте лише ті рішення, які є вкрай необхідними для забезпечення нормального функціонування громад, але не приймайте жодних земельних, інвестиційних чи інших стратегічних рішень, які можуть нашкодити об'єднаній львівській громаді.
Фракції партій "Європейська Солідарність", ВО «Свобода», «Варта» у Львівській міській раді VIII скликання».
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04.12.2020 14:40 Ответить
Как же этот двуличный если не трехличный урод достал..с погонялом доля..красиво разговаривает хорошо косит под положительного персонажа..хоть говорят Синютка тоже мерзковатый персонаж..но явно не настолько как этот Доля...ничему люди не учатся..главное вестись на сказки..не счастный дурной народ..а самое дерьмовое что очень похоже что он еще и фсбешный..кто помнит в 2014 это позорное самопокушение..что тогда по его дому с мухи пальнули..что аж пол кирпичика со стенки отлетело..мол вот покушались на такого славного патриота долю.
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04.12.2020 15:14 Ответить
Головні висновки з цього звернення такі:
1) Міський голова Львова Андрій Садовий дуже не хоче, щоб секретарем міської ради став представник ВО "Свобода" Маркіян Лопачак.
2) Міського голову Львова Андрія Садового задовольняють нинішні повноваження - його власні і виконкому ЛМР - для того, щоб приймати потрібні йому рішення.
3) Протистояння між трьома депутатськими фракціями, які мають арифметичну більшість у новообраній міськраді, і тими депутатами, які підтримують мера Львова Андрія Садового (депутати від "Самопомочі" та "Голосу" - 25 депутатів), буде тривати
https://dailylviv.com/news/polityka/mer-lvova-dyktuie-svoyi-umovy-deputatskii-bilshosti-u-miskradi-87857
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04.12.2020 15:33 Ответить
Там все вже порішали два новоявлених львівських олігархи - Козловський (ЄС) і Кривецький-Пупс (Свобода)...Вони вже вирішили,що секретарем має бути свободівець Лопачак,по натурі своїй селюк і рагулистий хам...Садовий на це не піде нізащо,бо сидячи з ним в одній президіі ризикує не тільки нарватись на образу,але й на елементарне рукоприкладство...Тому він буде діяти по свому,дипломатично,закулісно,домовляючись,обіцяючи...Логічно було б домовитись з "Вартою",у якої "золота" акція,пообіцявши їй секретаря і преференціі...Тим паче що "Варта" залізла не на своє поле,повністю зайняте армія-мова-вірцями...На цьому полі вже майже розчинилась і зникла Свобода,і Варту чекає те саме...А тут є нагода сказати,що заради спокою,заради роботи,заради Львову ми готові працювати з мером...і так далі...
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04.12.2020 18:12 Ответить
Виклик 1й- сміття зі Львова для усієї України.
Виклик 2й Львів перетворити у мегаполіс і пересилити увесь донбас, а Львів"ян виселити у Европу.
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04.12.2020 19:47 Ответить
 
 