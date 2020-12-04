Садовый принял присягу мэра Львова
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Андрей Садовый принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады на заседании Львовского горсовета в пятницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Также приняли присягу депутаты от фракций "Самопомощь" и "Голос", которые не присутствовали на первом заседании горсовета.
Председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий обнародовал результаты выборов головы громады и после этого передал Садовому печать, ключи от исторических ворот города и цепь.
Во время выступления Садовый заявил, что эта каденция будет "каденцией особенных вызовов".
"Прежде всего, это пандемия, вводящая в транс весь мир, это экономические кризисы, к которым она приводит", - сказал он.
Как сообщалось, Садовый во втором туре выборов головы Львовской ОТГ выиграл выборы у Олега Синютки, набрав более 62% голосов избирателей. Садовый стал мэром Львова четвертый раз подряд.
Пожалуйста, подождите...
сьогодні навіть було засідання..
Голова Львівської ОТГ відзначив, що Львів є своєрідним дороговказом для багатьох українців, тому дуже важливо продемонструвати всій країні приклад єдності і розвитку
.
Андрій Садовий склав урочисту присягу на пам'ятках давньої культури Львова - клейнодах міського голови: срібних символічних ключах міста XVIII століття,
срібному церемоніальному ланцюгу президентів Львова,
на печатці
та на старовинному Львівському Євангелії.
Не забути на щастя покласти руку в кишеню статуї Захер -мазоха..
Ви пишете історію, якою вона буде?
Чи справді вона буде історією Божої слави, відчуттям, що Бог є у нашому місті? Чи це буде відчуття гордості, ненависті, лукавства?
Не шукайте месії. Його вже нема - він прийшов: Христос є одиноким месією. Решта - це команда, яка спільно працює, аби ця слава Божа була присутня. Ми всі є Божою командою… Нехай Господь благословить усіх нас на мирне, добре служіння тим, хто на нас чекає», - звернувся до депутатського корпусу отець.
Всюди міськради - надавачі послуг містянам,А у Львові- Божа команда
Зрозуміло !!!!???
...Минулого тижня Андрій Садовий офіційно звернувся до фракції ЄС, щоб ми запропонували кандидатуру на посаду секретаря ради.
Фракція ЄС разом із більшістю депутатів Львівської міськради підписали меморандум про співпрацю. Разом ми запропонували кандидатуру на посаду секретаря ради - депутата Маркіяна Лопачака.
Просимо міського голову прийняти рішення більшості депутатів, не гаяти часу і висунути Маркіяна Лопачака на посаду секретаря Львівської міської ради вже на сьогоднішньому пленарному засіданні.
Мер Львова неодноразово заявляв, що готовий до конструктивної роботи. Сьогодні ми побачимо, чи щирими були його слова.Наостанок в післявиборчий перехідний період «Європейська Солідарність» звертається до Львівського виконкому, а також до виконкомів громад, які стали частиною Львівської ОТГ.
Колеги, приймайте лише ті рішення, які є вкрай необхідними для забезпечення нормального функціонування громад, але не приймайте жодних земельних, інвестиційних чи інших стратегічних рішень, які можуть нашкодити об'єднаній львівській громаді.
Фракції партій "Європейська Солідарність", ВО «Свобода», «Варта» у Львівській міській раді VIII скликання».
1) Міський голова Львова Андрій Садовий дуже не хоче, щоб секретарем міської ради став представник ВО "Свобода" Маркіян Лопачак.
2) Міського голову Львова Андрія Садового задовольняють нинішні повноваження - його власні і виконкому ЛМР - для того, щоб приймати потрібні йому рішення.
3) Протистояння між трьома депутатськими фракціями, які мають арифметичну більшість у новообраній міськраді, і тими депутатами, які підтримують мера Львова Андрія Садового (депутати від "Самопомочі" та "Голосу" - 25 депутатів), буде тривати
https://dailylviv.com/news/polityka/mer-lvova-dyktuie-svoyi-umovy-deputatskii-bilshosti-u-miskradi-87857
Виклик 2й Львів перетворити у мегаполіс і пересилити увесь донбас, а Львів"ян виселити у Европу.