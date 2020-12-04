Призначено нового керівника поліції Харківської області. ФОТО

Поліцію Харківщини очолив полковник Андрій Рубель. Нового керівника регіонального відомства представили сьогодні державний секретар МВС Олексій Тахтай і голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Сьогодні, 4 грудня, у Харкові керівництво МВС та Нацполіції представило особовому складу нового начальника ГУНП у Харківській області. Полковник поліції Андрій Рубель до цього працював заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Також пресслужба наголошує, що кандидатура Рубеля була погоджена за пропозицією керівництва НПУ.

Представляючи нового начальника ГУНП у Харківській області, голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що найголовнішим пріоритетом в роботі поліції є довіра громадян. Відтак керівник поліції регіону має відповідно організувати роботу підлеглих.

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Андрій Рубель почав службу в органах внутрішніх справ з оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом'янського районного управління Києва. У період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах у поліції Києва та Київської області, в ГУБОЗ МВС України, Департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області.