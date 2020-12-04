УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13355 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоФоторепортаж
4 731 6
призначення (1014) Нацполіція (13906) Харківщина (4322)

Призначено нового керівника поліції Харківської області. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Поліцію Харківщини очолив полковник Андрій Рубель. Нового керівника регіонального відомства представили сьогодні державний секретар МВС Олексій Тахтай і голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Сьогодні, 4 грудня, у Харкові керівництво МВС та Нацполіції представило особовому складу нового начальника ГУНП у Харківській області. Полковник поліції Андрій Рубель до цього працював заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Також пресслужба наголошує, що кандидатура Рубеля була погоджена за пропозицією керівництва НПУ.

Представляючи нового начальника ГУНП у Харківській області, голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що найголовнішим пріоритетом в роботі поліції є довіра громадян. Відтак керівник поліції регіону має відповідно організувати роботу підлеглих.

Призначено нового керівника поліції Харківської області 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Тимчук головою Харківської ОДА. ФОТО

Андрій Рубель почав службу в органах внутрішніх справ з оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом'янського районного управління Києва. У період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах у поліції Києва та Київської області, в ГУБОЗ МВС України, Департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рубль.. очень подходящее для Харькова.. мдаа..
показати весь коментар
04.12.2020 14:36 Відповісти
Деревяный?Значится так?
показати весь коментар
04.12.2020 15:44 Відповісти
новый глава полиции Назначен новый руководитель полиции Харьковской области - Цензор.НЕТ 4741
Назначен новый руководитель полиции Харьковской области - Цензор.НЕТ 5770
показати весь коментар
04.12.2020 14:38 Відповісти
если бы такого человека - возможно коррупция сама бы исчезла
показати весь коментар
04.12.2020 15:43 Відповісти
"руководил работой полиции Закарпатской области."

опыт схематоза по контрабанде уже имеет-отлично, пригодится на контрабасе из Харькова в лугандон и рф....
показати весь коментар
04.12.2020 14:54 Відповісти
типа -на повышение по обмену опытом
показати весь коментар
04.12.2020 17:17 Відповісти
 
 