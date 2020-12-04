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назначение (2040) Нацполиция (15752) Харьковщина (4162)

Назначен новый руководитель полиции Харьковской области. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Полицию Харьковщины возглавил полковник Андрей Рубель. Нового руководителя регионального ведомства представили сегодня государственный секретарь МВД Алексей Тахтай и председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции. 

Сегодня, 4 декабря, в Харькове руководство МВД и Нацполиции представило личному составу нового начальника ГУНП в Харьковской области. Полковник полиции Андрей Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Также пресс-служба подчеркивает, что кандидатура Рубеля была согласована по предложению руководства НПУ.

Представляя нового начальника ГУНП в Харьковской области, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что главным приоритетом в работе полиции является доверие граждан. Поэтому руководитель полиции региона должен соответственно организовать работу подчиненных.

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Андрей Рубель начал службу в органах внутренних дел с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева. В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции Киева и Киевской области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.

Автор: Ірина Дашківська
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Рубль.. очень подходящее для Харькова.. мдаа..
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04.12.2020 14:36 Ответить
Деревяный?Значится так?
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04.12.2020 15:44 Ответить
новый глава полиции Назначен новый руководитель полиции Харьковской области - Цензор.НЕТ 4741
Назначен новый руководитель полиции Харьковской области - Цензор.НЕТ 5770
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04.12.2020 14:38 Ответить
если бы такого человека - возможно коррупция сама бы исчезла
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04.12.2020 15:43 Ответить
"руководил работой полиции Закарпатской области."

опыт схематоза по контрабанде уже имеет-отлично, пригодится на контрабасе из Харькова в лугандон и рф....
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04.12.2020 14:54 Ответить
типа -на повышение по обмену опытом
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04.12.2020 17:17 Ответить
 
 