Назначен новый руководитель полиции Харьковской области. ФОТО
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Полицию Харьковщины возглавил полковник Андрей Рубель. Нового руководителя регионального ведомства представили сегодня государственный секретарь МВД Алексей Тахтай и председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Сегодня, 4 декабря, в Харькове руководство МВД и Нацполиции представило личному составу нового начальника ГУНП в Харьковской области. Полковник полиции Андрей Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.
Также пресс-служба подчеркивает, что кандидатура Рубеля была согласована по предложению руководства НПУ.
Представляя нового начальника ГУНП в Харьковской области, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что главным приоритетом в работе полиции является доверие граждан. Поэтому руководитель полиции региона должен соответственно организовать работу подчиненных.
Андрей Рубель начал службу в органах внутренних дел с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева. В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции Киева и Киевской области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.
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