Розстріл Майдану: суд переніс розгляд справи щодо запобіжного заходу Януковичу

Суд переніс на 9 грудня розгляд питання щодо запобіжного заходу колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це "Укрінформу" повідомив прокурор Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ.

"Перенесено на 9 грудня засідання", - заявив Донський.

Раніше співтовариство "Адвокатська дорадча група" повідомила в Facebook, що 4 грудня суд розглядатиме клопотання прокуратури про застосування до Януковича запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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