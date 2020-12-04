УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15393 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1 406 11
майдан (755) злочини проти Майдану (278)

Розстріл Майдану: суд переніс розгляд справи щодо запобіжного заходу Януковичу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Розстріл Майдану: суд переніс розгляд справи щодо запобіжного заходу Януковичу

Суд переніс на 9 грудня розгляд питання щодо запобіжного заходу колишньому президенту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це "Укрінформу" повідомив прокурор Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ.

"Перенесено на 9 грудня засідання", - заявив Донський.

Раніше співтовариство "Адвокатська дорадча група" повідомила в Facebook, що 4 грудня суд розглядатиме клопотання прокуратури про застосування до Януковича запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Читайте також: Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Дело Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу - Цензор.НЕТ 6590
показати весь коментар
04.12.2020 17:32
+1
Яныку уже дали 13 лет. Какая мера пресечения?
показати весь коментар
04.12.2020 18:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дело Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу - Цензор.НЕТ 6590
показати весь коментар
04.12.2020 17:32 Відповісти
- Верните нам Витю!
- Какого?
- Любого!! (с)
показати весь коментар
04.12.2020 17:34 Відповісти
Портнов рулить.
показати весь коментар
04.12.2020 18:00 Відповісти
четыре абзаца выше. там уже все решили. скоро янику возмещать будем.
показати весь коментар
04.12.2020 18:03 Відповісти
Все следы уже замели за 6 лет.
показати весь коментар
04.12.2020 18:19 Відповісти
Яныку уже дали 13 лет. Какая мера пресечения?
показати весь коментар
04.12.2020 18:26 Відповісти
Подписка о невыезде.
показати весь коментар
04.12.2020 18:39 Відповісти
Точно!!!
показати весь коментар
04.12.2020 19:38 Відповісти
А недавно коментаторы писали, что прокуратура закончила дела майдана и Януковича, и главным виновником оказался рядовой беркутовец, за что и был посажен. Алилуя!!!
показати весь коментар
04.12.2020 20:45 Відповісти
 
 