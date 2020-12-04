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Расстрел Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу

Новости Цензор.НЕТ Общество

Расстрел Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу

Суд перенес на 9 декабря рассмотрение вопроса относительно меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом "Укринформу" сообщил прокурор Алексей Донской, передает Цензор.НЕТ.

"Перенесено на 9 декабря заседание", - заявил Донской.

Ранее сообщество "Адвокатская совещательный группа" сообщила в Facebook, что 4 декабря суд будет рассматривать ходатайство прокуратуры о применении к Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отказал защите "беркутовцев" в доступе к материалам следствия по "делу Майдана"
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Топ комментарии
+3
Дело Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу - Цензор.НЕТ 6590
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04.12.2020 17:32
+1
Яныку уже дали 13 лет. Какая мера пресечения?
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04.12.2020 18:26
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Дело Майдана: суд перенес рассмотрение дела относительно меры пресечения Януковичу - Цензор.НЕТ 6590
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04.12.2020 17:32 Ответить
- Верните нам Витю!
- Какого?
- Любого!! (с)
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04.12.2020 17:34 Ответить
Портнов рулить.
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04.12.2020 18:00 Ответить
четыре абзаца выше. там уже все решили. скоро янику возмещать будем.
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04.12.2020 18:03 Ответить
Все следы уже замели за 6 лет.
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04.12.2020 18:19 Ответить
Яныку уже дали 13 лет. Какая мера пресечения?
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04.12.2020 18:26 Ответить
Подписка о невыезде.
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04.12.2020 18:39 Ответить
Точно!!!
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04.12.2020 19:38 Ответить
А недавно коментаторы писали, что прокуратура закончила дела майдана и Януковича, и главным виновником оказался рядовой беркутовец, за что и был посажен. Алилуя!!!
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04.12.2020 20:45 Ответить
 
 