Тільки 35% українців постійно носять маски, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Постійно надягають захисні маски поза домом тільки 35% українців. Ще 63% заявили, що надягають маску в транспорті, на ринку і в магазині.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
Соціологи запитали респондентів, чи носять ті поза домом захисну маску.
35% опитаних повідомили, що постійно носять маски. Ще 63% сказали, що носять їх тільки в місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо).
І тільки 2% респондентів заявили, що не носять маски взагалі.
При цьому 70% респондентів вважають, що коронавірус цілком реально загрожує їм або їхній сім'ї. 25% опитаних заявили, що коронавірус їм не загрожує, і ще 5% не змогли відповісти на це запитання.
Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше з 27 листопада по 1 грудня шляхом особистого формалізованого інтерв'ю. Вибірка - 1700 осіб, похибка не перевищує 2,8%.
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Обидно, что она заразила двух других знакомых, которые нормальные. Скольких они заразили, хз.
Продолжайте не носить маски. Может хоть явных придурков станет меньше.