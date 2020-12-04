УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15393 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
2 208 102
маска (144) опитування (1405) маски (113)

Тільки 35% українців постійно носять маски, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тільки 35% українців постійно носять маски, - опитування

Постійно надягають захисні маски поза домом тільки 35% українців. Ще 63% заявили, що надягають маску в транспорті, на ринку і в магазині.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Соціологи запитали респондентів, чи носять ті поза домом захисну маску.

35% опитаних повідомили, що постійно носять маски. Ще 63% сказали, що носять їх тільки в місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо).

І тільки 2% респондентів заявили, що не носять маски взагалі.

Тільки 35% українців постійно носять маски, - опитування Рейтингу 01

При цьому 70% респондентів вважають, що коронавірус цілком реально загрожує їм або їхній сім'ї. 25% опитаних заявили, що коронавірус їм не загрожує, і ще 5% не змогли відповісти на це запитання.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше з 27 листопада по 1 грудня шляхом особистого формалізованого інтерв'ю. Вибірка - 1700 осіб, похибка не перевищує 2,8%.

Тільки 35% українців постійно носять маски, - опитування Рейтингу 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
А смысл её постоянно таскать? Все правильно делает большинство в опросе.
показати весь коментар
04.12.2020 17:54
+8
знакомая дура принципиально не носила маску. Заразилась и умерла недавно.
Обидно, что она заразила двух других знакомых, которые нормальные. Скольких они заразили, хз.
Продолжайте не носить маски. Может хоть явных придурков станет меньше.
показати весь коментар
04.12.2020 18:44
+6
Только 35% украинцев постоянно носят маски, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1758
показати весь коментар
04.12.2020 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Антиковідники як працюють, аж гай шумить. Адійоти, коли ви вже від ковіда всі поздихаєте, набридло вас читати.
показати весь коментар
05.12.2020 02:02 Відповісти
Я теж бачив тих трьох барановірусних дебілів.
показати весь коментар
05.12.2020 05:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 