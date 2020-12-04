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Новости Общество
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Только 35% украинцев постоянно носят маски, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Только 35% украинцев постоянно носят маски, - опрос

Постоянно надевают защитные маски вне дома только 35% украинцев. Еще 63% заявили, что надевают маску в транспорте, на рынке и в магазине.

Об этом свидетельствуют опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Социологи спросили респондентов, носят ли те вне дома защитную маску.

35% опрошенных сообщили, что постоянно носят маски. Еще 63% сказали, что носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.).

И только 2% респондентов заявили, что не носят маски вообще.

Только 35% украинцев постоянно носят маски, - опрос Рейтинга 01

При этом 70% респондентов считают, что коронавирус вполне реально угрожает им или их семье. 25% опрошенных заявили, что коронавирус им не грозит, и еще 5% не смогли ответить на этот вопрос.

Также на Цензор.НЕТ: 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше с 27 ноября по 1 декабря путем личного формализованного интервью. Выборка - 1700 человек, погрешность не превышает 2,8%.

Только 35% украинцев постоянно носят маски, - опрос Рейтинга 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
А смысл её постоянно таскать? Все правильно делает большинство в опросе.
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04.12.2020 17:54
+8
знакомая дура принципиально не носила маску. Заразилась и умерла недавно.
Обидно, что она заразила двух других знакомых, которые нормальные. Скольких они заразили, хз.
Продолжайте не носить маски. Может хоть явных придурков станет меньше.
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04.12.2020 18:44
+6
Только 35% украинцев постоянно носят маски, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1758
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04.12.2020 18:01
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Антиковідники як працюють, аж гай шумить. Адійоти, коли ви вже від ковіда всі поздихаєте, набридло вас читати.
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05.12.2020 02:02 Ответить
Я теж бачив тих трьох барановірусних дебілів.
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05.12.2020 05:44 Ответить
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