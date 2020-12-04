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79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 27 ноября по 1 декабря.

Согласно данным исследования, 79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как способ борьбы с коронавирусом, противоположного мнения - 17%. В эффективность таких мер верят 73%, не верят - 19%.

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос Рейтинга 01

Так, 70% украинцев считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи, 35% постоянно носят маски, 63% - носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.,) 2% пренебрегают ношением масок.

При этом 50% респондентов больше боятся экономических последствий пандемии, в то время как 34% боятся больше самого заболевания, чем финансовых трудностей.

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос Рейтинга 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года локдауна не будет. Рекомендуем вводить жесткий карантин с первых чисел января, - Степанов. ВИДЕО

Около 40% опрошенных считают, что успех в борьбе с COVID-19 в основном зависит от президента страны и Министерства здравоохранения. 32% считают, что это зависит от министра здравоохранения Максима Степанова, 17-18% надеются на парламент и правительство, 13% - на премьер-министра.

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос Рейтинга 03

При этом министру здравоохранения Степанову доверяют 19%, не доверяют - 34%, не знают такого - 37%. Экс-министру Уляне Супрун доверяют 15%, не доверяют - 67%, не знают ее - 12%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знает почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют - около трети.

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос Рейтинга 04

В то же время детскому врачу, телеведущему Евгению Комаровском доверяют 66%, не доверяют - 20%. Директору Института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют - 16%, не знают его - 48%. Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют - 39%, не знают его - 20%. Инфекционисту Ольге Голубовский доверяют 20%, не доверяют - 11%, не знают ее - 64%. Директору центра профилактики и борьбы со СПИДом Алле Щербинский доверяют 11%, не доверяют - 11%, не знают ее - 75%.

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос Рейтинга 05

Также, по данным опроса, председателю парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаилу Радуцкому доверяют 8%, не доверяют - 26%, не знают его - 60%. Директору Центра общественного здоровья Игорю Кузину доверяют 8%, не доверяют - 12%, не знают его - 77%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383

Среди ключевых институтов респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%), не доверяют - 32%. Минздраву Украины доверяют 33%, не доверяют - 54%. Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют - 40%, ничего не знают о ее деятельности - 29%. Центру общественного здоровья доверяет 21%, не доверяют - 38%, ничего не знают о его деятельности - 34%. Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют - 54%, ничего не знают о его деятельности - 24%.

79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос Рейтинга 06

Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1 200 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,8%.
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Топ комментарии
+7
Дайошь тотальный карантин и выход только в магазин и на работу!!!
Трудящиеся ЗА!!!
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04.12.2020 11:21
+7
Ну ти хоч читай, шо він пише в соцмережах, шоб потім не пукать в калюжу, бо тобі зарплати не видадуть.
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04.12.2020 11:25
+5
Зебильное 73%-ное стадо...
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04.12.2020 11:18
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Зебильное 73%-ное стадо...
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04.12.2020 11:18 Ответить
тупое стадо...
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04.12.2020 11:19 Ответить
дивно, бо Петро Олексійович виступає за це.
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04.12.2020 11:21 Ответить
не бреши...
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04.12.2020 11:22 Ответить
Ну ти хоч читай, шо він пише в соцмережах, шоб потім не пукать в калюжу, бо тобі зарплати не видадуть.
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04.12.2020 11:25 Ответить
Аби ти не брехав, то привів би посилання.
А так - тільки і здатен що "пукати у калюжу".
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04.12.2020 11:31 Ответить
не знал что порохоботы еще и антипрививочники) главное шапочку из фальги не снимайте
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04.12.2020 11:37 Ответить
зебильчик, порохоботы не против прививок, порохоботы за то, чтобы принимать научно-обоснованные решения, а не так как ваши керманычи - поковырявшись пальцем в .опе выдают "решения" - а вы под козырёк...

Тотальное тестирование - идиотизм который просто на голову не налазит нормальному человеку - но для зебилолохОв как прикрытие дерибана - сойдёт...
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04.12.2020 12:17 Ответить
а сколько прОцентов из них допускает манипуляции и ошибки при проведении тестов, предшествующие отправлению гомоеретикус в резервацию?...
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04.12.2020 11:19 Ответить
Дайошь тотальный карантин и выход только в магазин и на работу!!!
Трудящиеся ЗА!!!
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04.12.2020 11:21 Ответить
одобрямс!
зелений большевизм на підйомі - з 73% одразу рванули до 79%
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04.12.2020 11:42 Ответить
и каждый тестируемый отвечал на вопросы с думкой "если это не я тот заболевший" 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования и обязательную изоляцию заболевших, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4
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04.12.2020 11:26 Ответить
Тавро на лоба і в резервацію. Тільки так!
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04.12.2020 11:27 Ответить
Еще один, 3/15, ловец-таврователь, себе поставь In Сovid We Trust, тики так))
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04.12.2020 14:11 Ответить
Питання некоректне. Треба так: Чи підтримуєте Ви ідею масового тестування за власний рахунок? Цифра кардинально зміниться.)
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04.12.2020 11:31 Ответить
Уже від 73% даунів перейшли до 79% лохдаунів... Скоро дотягнемо до 90-95% і тих притомних 5-10% таки доб'ють і прикопають. Зелений большевизм в дії, іті його поза хатою...
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04.12.2020 11:41 Ответить
бояться не надо.. все что нужно вы уже сделали - выбрали паяца-шута президентом а его фотографов, писак , гримеров и подельников - слугами - только вот в чем загвоздка - слуги получают больше хазяевов...... так кто же хозяин этих слуг олигархических уродов?
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04.12.2020 11:50 Ответить
79% украинцев поддерживают ... Почему не уточнили: "Опрос проводился в офисе МОЗ".
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04.12.2020 12:06 Ответить
2% пренебрегают ношением масок + рост количества заболевших = всё, что нужно знать об эффективности масок
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04.12.2020 12:28 Ответить
Дауны дальше верят в вирус и его убийственность? Итальянцы статистику смертности за прошлый год поделили на 365, и получилось у них по 700людей в день. Иди проверяй. А тут опрос какой то липовый, этим барахлом можно вытереться что бы не засорять мозги непотребщиной.
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04.12.2020 13:20 Ответить
как же вы уже достали, ковидидиоты!
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04.12.2020 13:36 Ответить
нет, достали вы, чудилы которые потребляют все с экранов своих телеящиков. Верите ска вообще во все без разбору, вместо вас кто думать будет? Вот и думают и ржут с вас придурков.
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04.12.2020 13:48 Ответить
Снимите намордники, а то похожи на больных
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04.12.2020 14:15 Ответить
 
 