Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор
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Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор не відкидає можливості проведення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Білорусі.
Якщо буде суд, під нього потраплять усі причетні до насильства проти учасників акцій протесту. Про це йдеться в інтерв'ю Гілмора німецькому телеканалу Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, це можливо. Але міжнародні трибунали зазвичай працюють як додатковий механізм. Іншими словами, їх створюють лише в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягнути таких людей до відповідальності", - відповів Гілмор на запитання щодо можливості проведення міжнародного трибуналу для суду над тими, хто бив людей, катував затриманих і застосовував насильство проти протестувальників у Білорусі.
Спецпредставник ЄС підкреслив, що за кожне порушення прав людини в Білорусі причетні мусять понести відповідальність, але про це має насамперед подбати сама Білорусь.
"Якщо ж держава цього не робить, то потрібно знайти альтернативні методи, наприклад міжнародні механізми. Але зараз головне завдання - зупинити репресії проти мирних протестувальників. І необхідно зібрати докази провини тих, хто катував людей", - додав Гілмор.
Будь ласка, зачекайте...
"Спасение утопающих дело рук самих утопающих".
"Специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор не исключает возможность проведения международного трибунала по ситуации в Беларуси"
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Мова про Вейшнорію?
«Тая што ж гэта за еўрапейцы такія назойлівыя - я на іх саміх і на іхнія санкцыі кладу-кладу, забіваю-забіваю, а яны не сцішаюцца - усё лезуць і лезуць. Я ж так хутка бульбай кідацца пачну. Вось як пушчу велізарную бульбіну гэтаму Гілмару ў галаву, ён адразу як каларадскі жук палосамі пакрыецца.»
"настоящие мужчинки" только беззащитных и в состоянии дубасить, прикрыаясь безнаказанностью