Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор не відкидає можливості проведення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Білорусі.

Якщо буде суд, під нього потраплять усі причетні до насильства проти учасників акцій протесту. Про це йдеться в інтерв'ю Гілмора німецькому телеканалу Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це можливо. Але міжнародні трибунали зазвичай працюють як додатковий механізм. Іншими словами, їх створюють лише в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягнути таких людей до відповідальності", - відповів Гілмор на запитання щодо можливості проведення міжнародного трибуналу для суду над тими, хто бив людей, катував затриманих і застосовував насильство проти протестувальників у Білорусі.

Спецпредставник ЄС підкреслив, що за кожне порушення прав людини в Білорусі причетні мусять понести відповідальність, але про це має насамперед подбати сама Білорусь.

"Якщо ж держава цього не робить, то потрібно знайти альтернативні методи, наприклад міжнародні механізми. Але зараз головне завдання - зупинити репресії проти мирних протестувальників. І необхідно зібрати докази провини тих, хто катував людей", - додав Гілмор.

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