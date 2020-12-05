УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4995 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 556 50
Білорусь (5972) Євросоюз (7144)

Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор не відкидає можливості проведення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Білорусі.

Якщо буде суд, під нього потраплять усі причетні до насильства проти учасників акцій протесту. Про це йдеться в інтерв'ю Гілмора німецькому телеканалу Deutsche Welle, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це можливо. Але міжнародні трибунали зазвичай працюють як додатковий механізм. Іншими словами, їх створюють лише в ситуаціях, коли держава або не хоче, або не може притягнути таких людей до відповідальності", - відповів Гілмор на запитання щодо можливості проведення міжнародного трибуналу для суду над тими, хто бив людей, катував затриманих і застосовував насильство проти протестувальників у Білорусі.

Спецпредставник ЄС підкреслив, що за кожне порушення прав людини в Білорусі причетні мусять понести відповідальність, але про це має  насамперед подбати сама Білорусь.

"Якщо ж держава цього не робить, то потрібно знайти альтернативні методи, наприклад міжнародні механізми. Але зараз головне завдання - зупинити репресії проти мирних протестувальників. І необхідно зібрати докази провини тих, хто катував людей", - додав Гілмор.

Дивіться також: Алексієвич закликала Раду ООН створити спеціальні механізми розслідування того, що відбувається в Білорусі. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
А трибунал з розгляду агресії ********** проти України? Щось не чув я про такий від ЄС...
показати весь коментар
05.12.2020 15:23
+5
ПОРА !!!! Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор - Цензор.НЕТ 9539
показати весь коментар
05.12.2020 15:18
+4
А що ж знов так ріденько?
показати весь коментар
05.12.2020 15:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПОРА !!!! Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор - Цензор.НЕТ 9539
показати весь коментар
05.12.2020 15:18 Відповісти
Кому і що?
показати весь коментар
05.12.2020 15:23 Відповісти
Диктатурам на свалку истории !
показати весь коментар
05.12.2020 15:34 Відповісти
І хто це зробить?
показати весь коментар
05.12.2020 15:41 Відповісти
Клоуну 🤢🤡💩🐑🐛🐸
показати весь коментар
05.12.2020 16:17 Відповісти
Надіюсь до трибуналу не дійде діло і білоруси самі лукашенці голову скрутять !
показати весь коментар
05.12.2020 16:32 Відповісти
А трибунал з розгляду агресії ********** проти України? Щось не чув я про такий від ЄС...
показати весь коментар
05.12.2020 15:23 Відповісти
У новині це чітко пояснюється.
показати весь коментар
05.12.2020 15:25 Відповісти
Цитату можна?
показати весь коментар
05.12.2020 15:29 Відповісти
Можна.
"Спасение утопающих дело рук самих утопающих".
показати весь коментар
05.12.2020 15:32 Відповісти
А що ж знов так ріденько?
показати весь коментар
05.12.2020 15:38 Відповісти
Питання до ООН.
показати весь коментар
05.12.2020 15:38 Відповісти
Те, що ти постійно обсираєшся - "Питання до ООН"? Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор - Цензор.НЕТ 7887
показати весь коментар
05.12.2020 15:42 Відповісти
Постійно обсирається ООН. І ті, хто вимагає від них якихось трибуналів.
показати весь коментар
05.12.2020 15:44 Відповісти
Агов, ти вже тонеш.
показати весь коментар
05.12.2020 15:45 Відповісти
І не мрій.
показати весь коментар
05.12.2020 15:50 Відповісти
А трибунал рассматривает преступления в Беларуси?
показати весь коментар
05.12.2020 15:35 Відповісти
Для "пісатєлєй - не пісатєлей":
"Специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор не исключает возможность проведения международного трибунала по ситуации в Беларуси"
Це перший абзац статті...
показати весь коментар
05.12.2020 15:40 Відповісти
"пісатєлєй - нє чітатєлєй"
показати весь коментар
05.12.2020 15:44 Відповісти
Они на нас ... положили. Х/о держит на Западе сотни млрд. баксов, получает с них астрономические доходы, на которые ведет войны, в том числе и в Украине! Какой уж тут трибунал!?
показати весь коментар
05.12.2020 16:36 Відповісти
Ще не вмерла Украина. А вот когда будет полный пипец ,вот тогда можно будет рассмотреть о рассмотрении подачи на трибунал
показати весь коментар
05.12.2020 18:39 Відповісти
Кацап, не коверкай гимн Украины Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 7027 За это предусмотрена уголовная ответственность Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 776
показати весь коментар
05.12.2020 19:38 Відповісти
А ще недавно ми мали безпрецедентну підтримку в світі...Але "наріт"вибрав жменю проса,і тишу в стійлі...
показати весь коментар
05.12.2020 15:27 Відповісти
Если и будет трибунал, то только заочный. Кто покровитель у Лукашенко и его палачей? Конечно В.В.Путлер. А сам Плешивый уже на десяток смертных приговоров заработал. И что? А ничего, кроме санкций. Так лично ему эти санкции до задницы
показати весь коментар
05.12.2020 15:33 Відповісти
Jesli sud budet drugoj strane i priznajiot kogo to vynovnim,togda rozyskivat dolzen Interpol.Daze v raske on dolzen arestovat celoveka,a tam uze kak putler resit
показати весь коментар
05.12.2020 15:58 Відповісти
«05.12.20 15:15 Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор»

Мова про Вейшнорію?
показати весь коментар
05.12.2020 15:40 Відповісти
Поражает двуличная европа, против Беларуси так трибунал,а против кацапов убивших тысячи людей на востоке, так минские договоренности и план Штайнмаера.
показати весь коментар
05.12.2020 16:11 Відповісти
А чому в ЄС розганяти мітингувальників можна, а в Білорусі - ні??? Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 8581
показати весь коментар
05.12.2020 16:13 Відповісти
Этих козлов с их трибуналом у нас никто не боится! Главное мы отстояли независимость, это стоит любых жертв!
показати весь коментар
05.12.2020 16:32 Відповісти
Независимость от здравого смысла разве что
показати весь коментар
05.12.2020 16:34 Відповісти
Чаго вы тады морды пад балаклавамi хаваеце, калi не баiцеся?
показати весь коментар
05.12.2020 16:46 Відповісти
Писали, что по данным "независимых" опросов за Тихановскую проголосовало 73% беларусов. Как раз совпадение с количеством проголосовавших у нас за ЗЕ. Это закономерно. Похоже что в Беларуси такой процент фанатов квартал95. Они позавидовали тому что в Украине президент молодой кварталовец. Но эти 73% беларусов, так же как и 73% украинцев не понимают, что за ним стоит старый олигарх.
показати весь коментар
05.12.2020 16:52 Відповісти
Але ж Білорусь це не тільки дєвушки, пенсіонери Мінська та Тіхановська з подружками. Були зафіксовані порушеня? був неправильний підрахунок голосів?, були якісь спостерігачі? якщо вони (переважно,- але ми не знаємо) голосують за Лукашенко, що можна з ними зробити? Якщо переголосувати, може таке бути, що більшість переважна буде за Лукашенко а не за Тіхановська, всі інші крім дєвушек, пенсіонерів, тих, що ходять, махають чимсь біленьким... є ж іще білоруси.
показати весь коментар
05.12.2020 16:53 Відповісти
Порушення, а не порушеня. Вибори пройшли, це ж не без виборів він сів на пост, не сам по собі, під час виборів ніхто нічого неправильного не фіксував. Хай переголосують, - Тіхановська не виграє. За Лукашенко масовий виборець проголосує, скоріш за все. Але чого заводити перевибори? В честь чого? Сидіть, через 5 років ставте нові кандидатури, вибирайте. Ненавижу фарисейство і дволикість
показати весь коментар
05.12.2020 17:01 Відповісти
У клапатлівага Бацькі Лукі не толькі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Тая што ж гэта за еўрапейцы такія назойлівыя - я на іх саміх і на іхнія санкцыі кладу-кладу, забіваю-забіваю, а яны не сцішаюцца - усё лезуць і лезуць. Я ж так хутка бульбай кідацца пачну. Вось як пушчу велізарную бульбіну гэтаму Гілмару ў галаву, ён адразу як каларадскі жук палосамі пакрыецца.»
показати весь коментар
05.12.2020 17:09 Відповісти
Фашистів потрібно переслідувати на протязі всього життя , і неважливо , російські це фашисти чи білоруські . Над німецькими ж був суд . Інформація на цих виродків повинна збиратися постійно , всіма цивілізованими країнами , щоб жодна погань не втекла від відповідальності .
показати весь коментар
05.12.2020 17:42 Відповісти
Гилмору не мешало бы посмотреть еще раз пытки и казни в Сирии, под песню (я российский спецназ). расследований не нужно. все в открытом доступе. кто то пошел под трибунал? кто то посажен в россии? заткнулся бы лучше. быстрее поможет поток 2 достроить. п...здабол. нам уже обещали неприкосновенность и целостность................
показати весь коментар
05.12.2020 18:43 Відповісти
Ты пи/шь, не зная о чем! Хотите, чтобы х/ло нас захватил, и вы получили фронт на северной границе? Такие, как ты, даже такие элементарные вещи понять не можете!
показати весь коментар
05.12.2020 19:17 Відповісти
***** вас давно захватил, особенно мозги ваши лишнехромосомные Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 3692
показати весь коментар
05.12.2020 19:43 Відповісти
ох сидеть тебе на бутылке не пересидеть, вместе с парнями из ОМОНа Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 1520
"настоящие мужчинки" Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 9093 только беззащитных и в состоянии дубасить, прикрыаясь безнаказанностью Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 7529
показати весь коментар
05.12.2020 19:42 Відповісти
Ты это нам говоришь? Это у нас президент голожопый клоун, который сокращает армию в период войны! Проснись, дурачек!!!
показати весь коментар
05.12.2020 19:51 Відповісти
Ты же конченый совсем!) Когда сразу после выборов толпа около трехсот человек пыталась захватить ГУВД в Минске, 18 бойцов ОМОН ее разогнали голыми руками! И сейчас от пятерки бойцов убегает минимум 20-30 "борцов с режимом"! Ты меня понял, дебилушка?)))
показати весь коментар
05.12.2020 19:55 Відповісти
 
 