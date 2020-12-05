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Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор

Специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор не исключает возможность проведения международного трибунала по ситуации в Беларуси.

Если будет трибунал, под него попадут все причастные к насилию против участников акций протеста. Об этом говорится в интервью Гилмора немецкому телеканалу Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это возможно. Но международные трибуналы, как правило, работают как дополнительный механизм. Другими словами, их создают только в ситуациях, когда государство либо не хочет, либо не может привлечь таких людей к ответственности", - ответил Гилмор на вопрос относительно возможности проведения международного трибунала для суда над теми, кто избивал людей, пытал задержанных и применял насилие против протестующих в Беларуси.

Спецпредставитель ЕС подчеркнул, что за каждое нарушение прав человека в Беларуси причастные должны понести ответственность, но об этом должна в первую очередь позаботиться сама Беларусь.

"Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы. Но сейчас главная задача - остановить репрессии против мирных протестующих. И необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал людей", - добавил Гилмор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Алексиевич призвала Совет ООН создать специальные механизмы расследования происходящего в Беларуси. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
А трибунал з розгляду агресії ********** проти України? Щось не чув я про такий від ЄС...
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05.12.2020 15:23
+5
ПОРА !!!! Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор - Цензор.НЕТ 9539
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05.12.2020 15:18
+4
А що ж знов так ріденько?
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05.12.2020 15:38
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ПОРА !!!! Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор - Цензор.НЕТ 9539
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05.12.2020 15:18 Ответить
Кому і що?
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05.12.2020 15:23 Ответить
Диктатурам на свалку истории !
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05.12.2020 15:34 Ответить
І хто це зробить?
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05.12.2020 15:41 Ответить
Клоуну 🤢🤡💩🐑🐛🐸
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05.12.2020 16:17 Ответить
Надіюсь до трибуналу не дійде діло і білоруси самі лукашенці голову скрутять !
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05.12.2020 16:32 Ответить
А трибунал з розгляду агресії ********** проти України? Щось не чув я про такий від ЄС...
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05.12.2020 15:23 Ответить
У новині це чітко пояснюється.
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05.12.2020 15:25 Ответить
Цитату можна?
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05.12.2020 15:29 Ответить
Можна.
"Спасение утопающих дело рук самих утопающих".
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05.12.2020 15:32 Ответить
А що ж знов так ріденько?
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05.12.2020 15:38 Ответить
Питання до ООН.
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05.12.2020 15:38 Ответить
Те, що ти постійно обсираєшся - "Питання до ООН"? Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор - Цензор.НЕТ 7887
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05.12.2020 15:42 Ответить
Постійно обсирається ООН. І ті, хто вимагає від них якихось трибуналів.
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05.12.2020 15:44 Ответить
Агов, ти вже тонеш.
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05.12.2020 15:45 Ответить
І не мрій.
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05.12.2020 15:50 Ответить
А трибунал рассматривает преступления в Беларуси?
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05.12.2020 15:35 Ответить
Для "пісатєлєй - не пісатєлей":
"Специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор не исключает возможность проведения международного трибунала по ситуации в Беларуси"
Це перший абзац статті...
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05.12.2020 15:40 Ответить
"пісатєлєй - нє чітатєлєй"
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05.12.2020 15:44 Ответить
Они на нас ... положили. Х/о держит на Западе сотни млрд. баксов, получает с них астрономические доходы, на которые ведет войны, в том числе и в Украине! Какой уж тут трибунал!?
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05.12.2020 16:36 Ответить
Ще не вмерла Украина. А вот когда будет полный пипец ,вот тогда можно будет рассмотреть о рассмотрении подачи на трибунал
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05.12.2020 18:39 Ответить
Кацап, не коверкай гимн Украины Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 7027 За это предусмотрена уголовная ответственность Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 776
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05.12.2020 19:38 Ответить
А ще недавно ми мали безпрецедентну підтримку в світі...Але "наріт"вибрав жменю проса,і тишу в стійлі...
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05.12.2020 15:27 Ответить
Если и будет трибунал, то только заочный. Кто покровитель у Лукашенко и его палачей? Конечно В.В.Путлер. А сам Плешивый уже на десяток смертных приговоров заработал. И что? А ничего, кроме санкций. Так лично ему эти санкции до задницы
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05.12.2020 15:33 Ответить
Jesli sud budet drugoj strane i priznajiot kogo to vynovnim,togda rozyskivat dolzen Interpol.Daze v raske on dolzen arestovat celoveka,a tam uze kak putler resit
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05.12.2020 15:58 Ответить
«05.12.20 15:15 Возможен трибунал. Главная задача - остановить репрессии против митингующих, - спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор»

Мова про Вейшнорію?
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05.12.2020 15:40 Ответить
Поражает двуличная европа, против Беларуси так трибунал,а против кацапов убивших тысячи людей на востоке, так минские договоренности и план Штайнмаера.
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05.12.2020 16:11 Ответить
А чому в ЄС розганяти мітингувальників можна, а в Білорусі - ні??? Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 8581
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05.12.2020 16:13 Ответить
Этих козлов с их трибуналом у нас никто не боится! Главное мы отстояли независимость, это стоит любых жертв!
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05.12.2020 16:32 Ответить
Независимость от здравого смысла разве что
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05.12.2020 16:34 Ответить
Чаго вы тады морды пад балаклавамi хаваеце, калi не баiцеся?
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05.12.2020 16:46 Ответить
Писали, что по данным "независимых" опросов за Тихановскую проголосовало 73% беларусов. Как раз совпадение с количеством проголосовавших у нас за ЗЕ. Это закономерно. Похоже что в Беларуси такой процент фанатов квартал95. Они позавидовали тому что в Украине президент молодой кварталовец. Но эти 73% беларусов, так же как и 73% украинцев не понимают, что за ним стоит старый олигарх.
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05.12.2020 16:52 Ответить
Але ж Білорусь це не тільки дєвушки, пенсіонери Мінська та Тіхановська з подружками. Були зафіксовані порушеня? був неправильний підрахунок голосів?, були якісь спостерігачі? якщо вони (переважно,- але ми не знаємо) голосують за Лукашенко, що можна з ними зробити? Якщо переголосувати, може таке бути, що більшість переважна буде за Лукашенко а не за Тіхановська, всі інші крім дєвушек, пенсіонерів, тих, що ходять, махають чимсь біленьким... є ж іще білоруси.
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05.12.2020 16:53 Ответить
Порушення, а не порушеня. Вибори пройшли, це ж не без виборів він сів на пост, не сам по собі, під час виборів ніхто нічого неправильного не фіксував. Хай переголосують, - Тіхановська не виграє. За Лукашенко масовий виборець проголосує, скоріш за все. Але чого заводити перевибори? В честь чого? Сидіть, через 5 років ставте нові кандидатури, вибирайте. Ненавижу фарисейство і дволикість
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05.12.2020 17:01 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі не толькі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Тая што ж гэта за еўрапейцы такія назойлівыя - я на іх саміх і на іхнія санкцыі кладу-кладу, забіваю-забіваю, а яны не сцішаюцца - усё лезуць і лезуць. Я ж так хутка бульбай кідацца пачну. Вось як пушчу велізарную бульбіну гэтаму Гілмару ў галаву, ён адразу як каларадскі жук палосамі пакрыецца.»
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05.12.2020 17:09 Ответить
Фашистів потрібно переслідувати на протязі всього життя , і неважливо , російські це фашисти чи білоруські . Над німецькими ж був суд . Інформація на цих виродків повинна збиратися постійно , всіма цивілізованими країнами , щоб жодна погань не втекла від відповідальності .
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05.12.2020 17:42 Ответить
Гилмору не мешало бы посмотреть еще раз пытки и казни в Сирии, под песню (я российский спецназ). расследований не нужно. все в открытом доступе. кто то пошел под трибунал? кто то посажен в россии? заткнулся бы лучше. быстрее поможет поток 2 достроить. п...здабол. нам уже обещали неприкосновенность и целостность................
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05.12.2020 18:43 Ответить
Ты пи/шь, не зная о чем! Хотите, чтобы х/ло нас захватил, и вы получили фронт на северной границе? Такие, как ты, даже такие элементарные вещи понять не можете!
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05.12.2020 19:17 Ответить
***** вас давно захватил, особенно мозги ваши лишнехромосомные Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 3692
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05.12.2020 19:43 Ответить
ох сидеть тебе на бутылке не пересидеть, вместе с парнями из ОМОНа Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 1520
"настоящие мужчинки" Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 9093 только беззащитных и в состоянии дубасить, прикрыаясь безнаказанностью Можливий трибунал. Головне завдання - зупинити репресії проти мітингувальників, - спецпредставник ЄС із прав людини Гілмор - Цензор.НЕТ 7529
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05.12.2020 19:42 Ответить
Ты это нам говоришь? Это у нас президент голожопый клоун, который сокращает армию в период войны! Проснись, дурачек!!!
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05.12.2020 19:51 Ответить
Ты же конченый совсем!) Когда сразу после выборов толпа около трехсот человек пыталась захватить ГУВД в Минске, 18 бойцов ОМОН ее разогнали голыми руками! И сейчас от пятерки бойцов убегает минимум 20-30 "борцов с режимом"! Ты меня понял, дебилушка?)))
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05.12.2020 19:55 Ответить
 
 