Тіхановська про перехідний період: "Керуватиму Білоруссю 45 днів"
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що буде керувати Білоруссю протягом перехідного періоду, тобто 45 днів.
Інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Тіхановської, її старшого політрадника Олександра Добровольського та радника з міжнародних питань Франака Вячорка виданню TUT.by.
"Я про це заявляла всю передвиборчу кампанію - що ми повинні прийти до нових виборів. Зараз, оскільки вже з'явилася команда і розроблені документи, які дають можливість це зробити усвідомлено, ми вирішили записати таку заяву. Але і так було очевидно, що я вже не кину це все, поки всіх політв'язнів не випустять", - повідомила вона.
Відповідаючи на питання журналіста, чи вважає вона тепер себе майбутнім керівником Білорусі, Тіхановська відповіла: "Керівником на 45 днів, сподіваюся".
За словами Вячорки, 45 днів - це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Однак все може затягнутися.
"Це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Звичайно, цей час може затягнутися, в інших країнах він теж затягувався. Але наше завдання - якомога швидше це зробити, щоб нові вибори відбулися, відбулися на нормальних умовах і всі мали однакові умови для конкуренції", - повідомив він.
Разом з тим, Тіхановська додала, що все почнеться з переговорів (з представниками влади. - Ред.): "Ми повинні до них прийти, який би не був шлях розвитку подій, він все одно до них призведе. І коли домовленості будуть досягнуті, випущені політв'язні, почнеться цей перехідний період, який призведе до нових виборів. Думаю, у нас всі документи на той час будуть підготовлені вже остаточно, крок за кроком там буде прописаний. Але знову ж таки все залежить і від переговорів, і від того, хто буде за цим столом переговорів, і де в цей час буде колишній президент".
"Тому скільки часу я буду очолювати Білорусь - питання відкрите. Програму допомоги та проєкт конституційної реформи, про які я говорила, ми викладемо буквально днями", - зазначила лідерка білоруської опозиції.
"Ми опублікуємо кілька документів: перший - пропозиції щодо проведення нових виборів, другий - програму економічної допомоги на транзитний період - що потрібно, щоб врятувати найбільш незахищені соціальні групи, третій - це сценарії розвитку подій, щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, які не все буде ідеально і треба бути готовими до різних сценаріїв, четвертий - пропозиції щодо конституційної реформи, але не те, що робить Лукашенко, а саме принципи Конституції, щоб гарантувати мирні зміни, щоб не було враження, що після реформи Конституції стане ще гірше", - додав Вячорка.
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«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы… требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»
Но заигрывать с дебильным плебсом ленин умел, ты тому яркий пример - как нахваливаешь массового убийцу через сотню лет Криворогий шлимазл вовочка кстати тем же ленинским путем пошел, через оболванивание населения.
Так что Тихановская в сложившихся на данный момент условиях действует правильно.
- Hy?
- Посмотpите пожалyйста, в девятой палате есть кто-нибyдь?
- Hетy, как ни стpанно…
- Hy, слава Богy, значит мне таки yдалось сбежать…
ну ты лошара, лишишься премии))
а для этого нужен свободный доступ к СМИ.
Круг замкнулся. Кто контролирует СМИ - тот контролирует общественное сознание.
Краткое содержание: "Вам достается бывшая советская республика, охваченная протестами почти полностью (т.е. - примерно на 2-3% населения), в которой бездушный правитель-деспот пытается удержаться у власти при помощи силовиков. В ходе игры выясняется, что на самом деле вы - пациент психушки, а ваш главный враг - главврач. В игре присутствуют сложные моральные дилеммы и непростые решения (принимать таблетки сейчас или отложить на вечер)"
Это - катастрофа!
Была 528, из-за дурацких митингов упала до 500.
При этом, в Беларуси нет таких, как Коболев, Наем, Лещенко и Дерипаска, зарплата которых усредняется с зарплатой учителя.
Так гавкай в своей будке и будь счастлив.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedia
Хотя, тебе это тяжело, если, даже клавиатутру не в состоянии настроить.
Даже дети начальных классов ее легко устанавливают.
При этом, ты пытаешься учить кого то жизни, слава богу тебя никто не читает.
Который транслирует к тому же лживую лукашенковскую "статистику"