Тіхановська про перехідний період: "Керуватиму Білоруссю 45 днів"

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що буде керувати Білоруссю протягом перехідного періоду, тобто 45 днів.

Інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Тіхановської, її старшого політрадника Олександра Добровольського та радника з міжнародних питань Франака Вячорка виданню TUT.by.

"Я про це заявляла всю передвиборчу кампанію - що ми повинні прийти до нових виборів. Зараз, оскільки вже з'явилася команда і розроблені документи, які дають можливість це зробити усвідомлено, ми вирішили записати таку заяву. Але і так було очевидно, що я вже не кину це все, поки всіх політв'язнів не випустять", - повідомила вона.

Відповідаючи на питання журналіста, чи вважає вона тепер себе майбутнім керівником Білорусі, Тіхановська відповіла: "Керівником на 45 днів, сподіваюся".

За словами Вячорки, 45 днів - це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Однак все може затягнутися.

"Це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Звичайно, цей час може затягнутися, в інших країнах він теж затягувався. Але наше завдання - якомога швидше це зробити, щоб нові вибори відбулися, відбулися на нормальних умовах і всі мали однакові умови для конкуренції", - повідомив він.

Разом з тим, Тіхановська додала, що все почнеться з переговорів (з представниками влади. - Ред.): "Ми повинні до них прийти, який би не був шлях розвитку подій, він все одно до них призведе. І коли домовленості будуть досягнуті, випущені політв'язні, почнеться цей перехідний період, який призведе до нових виборів. Думаю, у нас всі документи на той час будуть підготовлені вже остаточно, крок за кроком там буде прописаний. Але знову ж таки все залежить і від переговорів, і від того, хто буде за цим столом переговорів, і де в цей час буде колишній президент".

"Тому скільки часу я буду очолювати Білорусь - питання відкрите. Програму допомоги та проєкт конституційної реформи, про які я говорила, ми викладемо буквально днями", - зазначила лідерка білоруської опозиції.

"Ми опублікуємо кілька документів: перший - пропозиції щодо проведення нових виборів, другий - програму економічної допомоги на транзитний період - що потрібно, щоб врятувати найбільш незахищені соціальні групи, третій - це сценарії розвитку подій, щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, які не все буде ідеально і треба бути готовими до різних сценаріїв, четвертий - пропозиції щодо конституційної реформи, але не те, що робить Лукашенко, а саме принципи Конституції, щоб гарантувати мирні зміни, щоб не було враження, що після реформи Конституції стане ще гірше", - додав Вячорка.