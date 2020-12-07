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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська про перехідний період: "Керуватиму Білоруссю 45 днів"

Тіхановська про перехідний період:

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що буде керувати Білоруссю протягом перехідного періоду, тобто 45 днів.

Інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Тіхановської, її старшого політрадника Олександра Добровольського та радника з міжнародних питань Франака Вячорка виданню TUT.by.

"Я про це заявляла всю передвиборчу кампанію - що ми повинні прийти до нових виборів. Зараз, оскільки вже з'явилася команда і розроблені документи, які дають можливість це зробити усвідомлено, ми вирішили записати таку заяву. Але і так було очевидно, що я вже не кину це все, поки всіх політв'язнів не випустять", - повідомила вона.

Відповідаючи на питання журналіста, чи вважає вона тепер себе майбутнім керівником Білорусі, Тіхановська відповіла: "Керівником на 45 днів, сподіваюся".

За словами Вячорки, 45 днів - це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Однак все може затягнутися.

"Це мінімум, який необхідний до проведення нових виборів. Звичайно, цей час може затягнутися, в інших країнах він теж затягувався. Але наше завдання - якомога швидше це зробити, щоб нові вибори відбулися, відбулися на нормальних умовах і всі мали однакові умови для конкуренції", - повідомив він.

Разом з тим, Тіхановська додала, що все почнеться з переговорів (з представниками влади. - Ред.): "Ми повинні до них прийти, який би не був шлях розвитку подій, він все одно до них призведе. І коли домовленості будуть досягнуті, випущені політв'язні, почнеться цей перехідний період, який призведе до нових виборів. Думаю, у нас всі документи на той час будуть підготовлені вже остаточно, крок за кроком там буде прописаний. Але знову ж таки все залежить і від переговорів, і від того, хто буде за цим столом переговорів, і де в цей час буде колишній президент".

"Тому скільки часу я буду очолювати Білорусь - питання відкрите. Програму допомоги та проєкт конституційної реформи, про які я говорила, ми викладемо буквально днями", - зазначила лідерка білоруської опозиції.

"Ми опублікуємо кілька документів: перший - пропозиції щодо проведення нових виборів, другий - програму економічної допомоги на транзитний період - що потрібно, щоб врятувати найбільш незахищені соціальні групи, третій - це сценарії розвитку подій, щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, які не все буде ідеально і треба бути готовими до різних сценаріїв, четвертий - пропозиції щодо конституційної реформи, але не те, що робить Лукашенко, а саме принципи Конституції, щоб гарантувати мирні зміни, щоб не було враження, що після реформи Конституції стане ще гірше", - додав Вячорка.

Автор: 

Білорусь (7925) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+11
А потом еще и книгу напишет - " Как управлять Беларусью не привлекая внимания санитаров"
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07.12.2020 10:54
+8
З'їсть то вона з'їсть та хто ж їй дасть./ Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская
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07.12.2020 10:51
+8
Овца тупая.
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07.12.2020 11:00
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Тихановская о переходном периоде: "Буду руководить Беларусью 45 дней" - Цензор.НЕТ 8437
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07.12.2020 10:47 Відповісти
В статье «Удержат ли большевики государственную власть» (Полное Собрание Сочинений, т. 34, с. 315) Ленин писал:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы… требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»
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07.12.2020 10:51 Відповісти
а Ленин был не дурак. Все правильно сказал, однако. Не знал, что эту цитату так перевирали.
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07.12.2020 11:05 Відповісти
и щас врут...свели обучение до трускавца
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07.12.2020 11:21 Відповісти
Ніхто нічого не перебріхував, просто, як зараз модно казати, "вирвали з контексту".
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07.12.2020 11:26 Відповісти
Ленин/Бланк был мудак и маньяк! Это ярко видно даже по стилю письма. Попробуй осилить хотя бы один его полновесный труд. А в управлении дело вовсе не в богатый/бедный, а и в наследственности в том числе. Если человек машет кайлом целыми днями или варит щи - хера оно выучится на управленца. Разве что на Шарикова - все отнять и поделить.
Но заигрывать с дебильным плебсом ленин умел, ты тому яркий пример - как нахваливаешь массового убийцу через сотню лет Криворогий шлимазл вовочка кстати тем же ленинским путем пошел, через оболванивание населения.
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07.12.2020 12:10 Відповісти
"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и - в Ялту." (С)
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07.12.2020 10:49 Відповісти
З'їсть то вона з'їсть та хто ж їй дасть./ Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская
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07.12.2020 10:51 Відповісти
Ющенко говорил точно так же. И первый визит его после избрания был в Россию. И никто у нас не возмущался.
Так что Тихановская в сложившихся на данный момент условиях действует правильно.
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07.12.2020 11:02 Відповісти
Она разве президент?
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07.12.2020 11:12 Відповісти
Тогда была совершенно другая ситуация в геополитических раскладах.
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07.12.2020 11:57 Відповісти
- Алло, это психбольница?
- Hy?
- Посмотpите пожалyйста, в девятой палате есть кто-нибyдь?
- Hетy, как ни стpанно…
- Hy, слава Богy, значит мне таки yдалось сбежать…
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07.12.2020 10:52 Відповісти
А потом еще и книгу напишет - " Как управлять Беларусью не привлекая внимания санитаров"
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07.12.2020 10:54 Відповісти
Опердил.
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07.12.2020 11:00 Відповісти
что, у троллей в Ольгино конкуренция - кто больше обосрет белорусскую оппозицию?
ну ты лошара, лишишься премии))
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07.12.2020 11:03 Відповісти
К сожалению она не будет проевропейской, сама говорила, что с россией собирается дружить и поедет к пуйлу договариваться. Чего стоят такие договор украинцы знают лучше всех.
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07.12.2020 11:55 Відповісти
Ты кому пишешь ?
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07.12.2020 15:10 Відповісти
Овца тупая.
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07.12.2020 11:00 Відповісти
Клоун тоже говорил дайте мне 100 дней. Нет ничего более постоянного чем временное
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07.12.2020 11:02 Відповісти
клоуну виднее. как и тебе.
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07.12.2020 11:03 Відповісти
а вночі приходитиме ляксандр "вусань" ригорович?
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07.12.2020 11:06 Відповісти
в принципе, Тихановская все правильно говорит. И выход для них - в парламентских выборах, т.к. только парламент может поменять избирательное законодательство, чтобы выборы президента прошли честно.
а для этого нужен свободный доступ к СМИ.
Круг замкнулся. Кто контролирует СМИ - тот контролирует общественное сознание.
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07.12.2020 11:07 Відповісти
Тут кратенько очень дали.Утром полный план прочитал. Там вообще трэш и угар.
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07.12.2020 15:43 Відповісти
Настольная ролевая игра "Правитель Беларуси" - всего 120 беларуских рублей, для женщин скидка!
Краткое содержание: "Вам достается бывшая советская республика, охваченная протестами почти полностью (т.е. - примерно на 2-3% населения), в которой бездушный правитель-деспот пытается удержаться у власти при помощи силовиков. В ходе игры выясняется, что на самом деле вы - пациент психушки, а ваш главный враг - главврач. В игре присутствуют сложные моральные дилеммы и непростые решения (принимать таблетки сейчас или отложить на вечер)"
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07.12.2020 11:07 Відповісти
По-моему, это просто дискредитация протестного движения, как и ее призывы митинговать мирно. Когда собирали митинги по 200 тысяч, нужно было Луку Мудищева на копьях выносить, а теперь белорусы сдулись и скоро вообще перестанут выходить. Ну кому охота полгода бесцельно бродить по городу? Просрали вы свое счастье, белорусы.
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07.12.2020 11:09 Відповісти
Шанс просрали, а не счастье.
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07.12.2020 11:11 Відповісти
М-дя ...украинцам пример. Если 25 лет терпеть мразину на троне, то последствия будут куда разрушительнее любой революции.
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07.12.2020 11:09 Відповісти
Средняя зарплата в Беларуси 500 баксов.
Это - катастрофа!
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07.12.2020 11:16 Відповісти
Брехня...около 400. У всех соседей, за исключением воюющей Украиньі и РФ, много больше.
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07.12.2020 11:20 Відповісти
Не свисти.
Была 528, из-за дурацких митингов упала до 500.
При этом, в Беларуси нет таких, как Коболев, Наем, Лещенко и Дерипаска, зарплата которых усредняется с зарплатой учителя.
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07.12.2020 11:23 Відповісти
Ссьілка будет? Мудищев в начале протестов обещал сделать 500. 500 у.е.-єто хороший доход для Минска. 1.5 млн. белорусов работают в Европе. Из 9 млн. населения. Процент вьіше нашего. Вот как там здорово. А теперь и лаять запретили😂
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07.12.2020 11:32 Відповісти
Тебя забанили на информресурсах, а ты свои поллюции вываливаешь на неокрепшие мозги сельских жителей?
Так гавкай в своей будке и будь счастлив.
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07.12.2020 11:39 Відповісти
Россияшка? Иль совчина помойная? Любите Вьі фапать на всю мерзость окружающую.😂 Как дедьі. Беларусам уже виднее вашого.
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07.12.2020 11:50 Відповісти
Vot silka po VVP .LItva pocti 20000 dolarov a Belorus 6000 dolraov.Bolse cem 3 raza raznica po ekonomickomu razvytyju.Eto primerno 30-40 let raznica kak minimum.Vot uspexi lukosenko

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedia
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07.12.2020 11:44 Відповісти
Da i 400 takix zarplat tam netu.Jest i 100 i 200 evro vo mnogix zavodax u nix.Litve dosputim daze derevne 1180 evro sredniaja,Vilniuse vyse 1600 evro sredniaja eto danyje vot vcera dnia.Srednem 1450 evro po Litve zarplata
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07.12.2020 11:24 Відповісти
Ты, козлина, хотя бы Евроньюс иногда смотрел.
Хотя, тебе это тяжело, если, даже клавиатутру не в состоянии настроить.
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07.12.2020 11:27 Відповісти
Priicom tut klaviatura ili ruski dlia menia,jesli u nas daze ministry po ruski negovoriat poskolku takogo neumejet.Eto ti ruski tak i pisi po ruski.Sovetski celovek ja s takix tolko mogu posmejatsia
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07.12.2020 11:31 Відповісти
Слушай, клавиатура показывает, что ты умственно отсталый.
Даже дети начальных классов ее легко устанавливают.
При этом, ты пытаешься учить кого то жизни, слава богу тебя никто не читает.
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07.12.2020 11:40 Відповісти
Ja ne pitajus kogo to ucit,takix kak ti sovetskix liudej neizmenis ,a komu nado te pojmut .Ti ruski pisi sebe po ruskomu priciom tut ja ?
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07.12.2020 11:55 Відповісти
Vot trudno obcatsia s celovekom kotori ot zyzni otstali na 50 let kak minimum.Durak takim i pomrios no eto konecno nemoji problemi
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07.12.2020 11:36 Відповісти
Зачем нам смотреть принадлежащий Газпрому кацапский Евроньюс?
Который транслирует к тому же лживую лукашенковскую "статистику"
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07.12.2020 13:09 Відповісти
Takyje kak on vas nepojmut.Emu mozet i ubijca stalin toze xorosi i janukovic takze emu xorosi .Jesli drugoj recedevist lukosenko xoros,ne vazno sto ubil sotni ili tysiaci liudej emu on sami luci.Komunist mozet on kakoj ta bil i on ,kto znajet ecio i zyviot tem vremenem.on
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07.12.2020 20:29 Відповісти
A pocemu ploxoj Franek Veriorka?Zurlalist zakoncil VVarsave universitet kotori po reitingu na 61 meste v mire,eto ocen vysoki uroven,zakoncil universitet amerike Vasingtone.Eto ne bezgramatni kolxoznik lukosenko s kotorim neociom daze govorit uroven bomza
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07.12.2020 11:17 Відповісти
Спочатку треба тараканів витравити, а потім вже рукавадіть. Звичайно залишиться дуже багато гнид та капсул після тараканів які викорінювать прийдеться десятиліттями...
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07.12.2020 11:27 Відповісти
Если бы пришел проевропейский президент. Но тихановская такая же прорасейка, как и лука.
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07.12.2020 11:50 Відповісти
Тоді для чого весь цей цирк білоруси устрояли?
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07.12.2020 12:25 Відповісти
Більшість біларусів є фанатами Квартала 95. От вони від заздрості українцям, що у нас молодий квартальщик, а в них старий Лукашенко. От і собі молодого захотіли. Але ж вони не розуміють, як і багато українців, що за молодим квартальщиком стоїть старий воровитий олігарх.
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09.12.2020 00:25 Відповісти
Наш бубачка руководит до первого нарушения закона. 🙂
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07.12.2020 11:48 Відповісти
45 дней? Честные выборы? Ваще дура! Она думает, что за 45 дней поменяет ВСЕ структуры влияющие на выборы? Все избиркомы, ЦИК, МВД и пр. и пр. Да те же бюджетники всегда голосуют по "команде сверху". Как он ЭТО поменяет за 45 дней?
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07.12.2020 12:17 Відповісти
Влажные "мячты" слабой женщины. А по сути п....й что в том лепрозории творится.
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07.12.2020 12:55 Відповісти
А этот "руководитель" в своей жизни хоть собачьей будкой, хоть один день руководила?
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07.12.2020 13:45 Відповісти
Щось нагадує (хто пам"ятає) ГКЧП - купка переляканих істот, не здалих ні переворот нормально здійснити, ні тим більше - країною керувати і реформувати. Вірно сказав Лукашенка - "дурілка картонная"....
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07.12.2020 13:52 Відповісти
Не кажи "гоп"......
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07.12.2020 14:56 Відповісти
..и скоко она уже "отруководила-отуправляла", и когда это, в конце концов закончится,..- вот где вопросссс.....(((
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07.12.2020 16:31 Відповісти
 
 