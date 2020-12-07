Тихановская о переходном периоде: "Буду руководить Беларусью 45 дней"
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что будет руководить Беларусью в течение переходного периода, т.е. 45 дней.
Информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Тихановской, ее старшего политсоветника Александра Добровольского и советника по международным вопросам Франака Вячорки изданию TUT.by.
"Я об этом заявляла всю предвыборную кампанию - что мы должны прийти к новым выборам. Сейчас, поскольку уже появилась команда и разработаны документы, которые дают возможность это сделать осознанно, мы решили записать такое заявление. Но и так было очевидно, что я уже не брошу это все, пока всех политзаключенных не выпустят", - сообщила она.
Отвечая на вопрос журналиста, считает ли она теперь себя будущим руководителем Беларуси, Тихановская ответила: "Руководителем на 45 дней, надеюсь".
По словам Вячорки, 45 дней – это минимум, который необходим до проведения новых выборов. Однако все может затянуться.
"Это минимум, который необходим до проведения новых выборов. Конечно, это время может затянуться, в других странах оно тоже затягивалось. Но наша задача - как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции", - сообщил он.
Вместе с тем, Тихановская добавила, что все начнется с переговоров (с представителями власти. - Ред.): "Мы должны к ним прийти, какой бы ни был путь развития событий, он все равно к ним приведет. И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан. Но опять же все зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров, и где в это время будет бывший президент".
"Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь - вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях", - отметила лидер белорусской оппозиции.
"Мы опубликуем несколько документов: первый — предложения по проведению новых выборов, второй — программу экономической помощи на транзитный период — что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы, третий — это сценарии развития событий, чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и надо быть готовыми к разным сценариям, четвертый — предложения по конституционной реформе, но не то, что делает Лукашенко, а именно принципы Конституции, чтобы гарантировать мирные перемены, чтобы не было впечатления, что после реформы Конституции станет еще хуже", - добавил Вячорка.
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«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы… требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»
Но заигрывать с дебильным плебсом ленин умел, ты тому яркий пример - как нахваливаешь массового убийцу через сотню лет Криворогий шлимазл вовочка кстати тем же ленинским путем пошел, через оболванивание населения.
Так что Тихановская в сложившихся на данный момент условиях действует правильно.
- Hy?
- Посмотpите пожалyйста, в девятой палате есть кто-нибyдь?
- Hетy, как ни стpанно…
- Hy, слава Богy, значит мне таки yдалось сбежать…
ну ты лошара, лишишься премии))
а для этого нужен свободный доступ к СМИ.
Круг замкнулся. Кто контролирует СМИ - тот контролирует общественное сознание.
Краткое содержание: "Вам достается бывшая советская республика, охваченная протестами почти полностью (т.е. - примерно на 2-3% населения), в которой бездушный правитель-деспот пытается удержаться у власти при помощи силовиков. В ходе игры выясняется, что на самом деле вы - пациент психушки, а ваш главный враг - главврач. В игре присутствуют сложные моральные дилеммы и непростые решения (принимать таблетки сейчас или отложить на вечер)"
Это - катастрофа!
Была 528, из-за дурацких митингов упала до 500.
При этом, в Беларуси нет таких, как Коболев, Наем, Лещенко и Дерипаска, зарплата которых усредняется с зарплатой учителя.
Так гавкай в своей будке и будь счастлив.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedia
Хотя, тебе это тяжело, если, даже клавиатутру не в состоянии настроить.
Даже дети начальных классов ее легко устанавливают.
При этом, ты пытаешься учить кого то жизни, слава богу тебя никто не читает.
Который транслирует к тому же лживую лукашенковскую "статистику"