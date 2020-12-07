Тихановская о переходном периоде: "Буду руководить Беларусью 45 дней"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что будет руководить Беларусью в течение переходного периода, т.е. 45 дней.

Информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Тихановской, ее старшего политсоветника Александра Добровольского и советника по международным вопросам Франака Вячорки изданию TUT.by.

"Я об этом заявляла всю предвыборную кампанию - что мы должны прийти к новым выборам. Сейчас, поскольку уже появилась команда и разработаны документы, которые дают возможность это сделать осознанно, мы решили записать такое заявление. Но и так было очевидно, что я уже не брошу это все, пока всех политзаключенных не выпустят", - сообщила она.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли она теперь себя будущим руководителем Беларуси, Тихановская ответила: "Руководителем на 45 дней, надеюсь".

По словам Вячорки, 45 дней – это минимум, который необходим до проведения новых выборов. Однако все может затянуться.

"Это минимум, который необходим до проведения новых выборов. Конечно, это время может затянуться, в других странах оно тоже затягивалось. Но наша задача - как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции", - сообщил он.

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Вместе с тем, Тихановская добавила, что все начнется с переговоров (с представителями власти. - Ред.): "Мы должны к ним прийти, какой бы ни был путь развития событий, он все равно к ним приведет. И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан. Но опять же все зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров, и где в это время будет бывший президент".

"Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь - вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях", - отметила лидер белорусской оппозиции.

"Мы опубликуем несколько документов: первый — предложения по проведению новых выборов, второй — программу экономической помощи на транзитный период — что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы, третий — это сценарии развития событий, чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и надо быть готовыми к разным сценариям, четвертый — предложения по конституционной реформе, но не то, что делает Лукашенко, а именно принципы Конституции, чтобы гарантировать мирные перемены, чтобы не было впечатления, что после реформы Конституции станет еще хуже", - добавил Вячорка.