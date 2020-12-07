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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская о переходном периоде: "Буду руководить Беларусью 45 дней"

Тихановская о переходном периоде:

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что будет руководить Беларусью в течение переходного периода, т.е. 45 дней.

Информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Тихановской, ее старшего политсоветника Александра Добровольского и советника по международным вопросам Франака Вячорки изданию TUT.by.

"Я об этом заявляла всю предвыборную кампанию - что мы должны прийти к новым выборам. Сейчас, поскольку уже появилась команда и разработаны документы, которые дают возможность это сделать осознанно, мы решили записать такое заявление. Но и так было очевидно, что я уже не брошу это все, пока всех политзаключенных не выпустят", - сообщила она.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли она теперь себя будущим руководителем Беларуси, Тихановская ответила: "Руководителем на 45 дней, надеюсь".

По словам Вячорки, 45 дней – это минимум, который необходим до проведения новых выборов. Однако все может затянуться.

"Это минимум, который необходим до проведения новых выборов. Конечно, это время может затянуться, в других странах оно тоже затягивалось. Но наша задача - как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тихановская официально объявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. ВИДЕО

Вместе с тем, Тихановская добавила, что все начнется с переговоров (с представителями власти. - Ред.): "Мы должны к ним прийти, какой бы ни был путь развития событий, он все равно к ним приведет. И когда договоренности будут достигнуты, выпущены политзаключенные, начнется этот переходный период, который приведет к новым выборам. Думаю, у нас все документы к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан. Но опять же все зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров, и где в это время будет бывший президент".

"Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь - вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях", - отметила лидер белорусской оппозиции.

"Мы опубликуем несколько документов: первый — предложения по проведению новых выборов, второй — программу экономической помощи на транзитный период — что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы, третий — это сценарии развития событий, чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и надо быть готовыми к разным сценариям, четвертый — предложения по конституционной реформе, но не то, что делает Лукашенко, а именно принципы Конституции, чтобы гарантировать мирные перемены, чтобы не было впечатления, что после реформы Конституции станет еще хуже", - добавил Вячорка.

Беларусь (7888) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+11
А потом еще и книгу напишет - " Как управлять Беларусью не привлекая внимания санитаров"
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07.12.2020 10:54
+8
З'їсть то вона з'їсть та хто ж їй дасть./ Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская
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07.12.2020 10:51
+8
Овца тупая.
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07.12.2020 11:00
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Тихановская о переходном периоде: "Буду руководить Беларусью 45 дней" - Цензор.НЕТ 8437
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07.12.2020 10:47 Ответить
В статье «Удержат ли большевики государственную власть» (Полное Собрание Сочинений, т. 34, с. 315) Ленин писал:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы… требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»
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07.12.2020 10:51 Ответить
а Ленин был не дурак. Все правильно сказал, однако. Не знал, что эту цитату так перевирали.
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07.12.2020 11:05 Ответить
и щас врут...свели обучение до трускавца
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07.12.2020 11:21 Ответить
Ніхто нічого не перебріхував, просто, як зараз модно казати, "вирвали з контексту".
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07.12.2020 11:26 Ответить
Ленин/Бланк был мудак и маньяк! Это ярко видно даже по стилю письма. Попробуй осилить хотя бы один его полновесный труд. А в управлении дело вовсе не в богатый/бедный, а и в наследственности в том числе. Если человек машет кайлом целыми днями или варит щи - хера оно выучится на управленца. Разве что на Шарикова - все отнять и поделить.
Но заигрывать с дебильным плебсом ленин умел, ты тому яркий пример - как нахваливаешь массового убийцу через сотню лет Криворогий шлимазл вовочка кстати тем же ленинским путем пошел, через оболванивание населения.
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07.12.2020 12:10 Ответить
"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и - в Ялту." (С)
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07.12.2020 10:49 Ответить
З'їсть то вона з'їсть та хто ж їй дасть./ Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская
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07.12.2020 10:51 Ответить
Ющенко говорил точно так же. И первый визит его после избрания был в Россию. И никто у нас не возмущался.
Так что Тихановская в сложившихся на данный момент условиях действует правильно.
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07.12.2020 11:02 Ответить
Она разве президент?
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07.12.2020 11:12 Ответить
Тогда была совершенно другая ситуация в геополитических раскладах.
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07.12.2020 11:57 Ответить
- Алло, это психбольница?
- Hy?
- Посмотpите пожалyйста, в девятой палате есть кто-нибyдь?
- Hетy, как ни стpанно…
- Hy, слава Богy, значит мне таки yдалось сбежать…
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07.12.2020 10:52 Ответить
А потом еще и книгу напишет - " Как управлять Беларусью не привлекая внимания санитаров"
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07.12.2020 10:54 Ответить
Опердил.
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07.12.2020 11:00 Ответить
что, у троллей в Ольгино конкуренция - кто больше обосрет белорусскую оппозицию?
ну ты лошара, лишишься премии))
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07.12.2020 11:03 Ответить
К сожалению она не будет проевропейской, сама говорила, что с россией собирается дружить и поедет к пуйлу договариваться. Чего стоят такие договор украинцы знают лучше всех.
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07.12.2020 11:55 Ответить
Ты кому пишешь ?
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07.12.2020 15:10 Ответить
Овца тупая.
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07.12.2020 11:00 Ответить
Клоун тоже говорил дайте мне 100 дней. Нет ничего более постоянного чем временное
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07.12.2020 11:02 Ответить
клоуну виднее. как и тебе.
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07.12.2020 11:03 Ответить
а вночі приходитиме ляксандр "вусань" ригорович?
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07.12.2020 11:06 Ответить
в принципе, Тихановская все правильно говорит. И выход для них - в парламентских выборах, т.к. только парламент может поменять избирательное законодательство, чтобы выборы президента прошли честно.
а для этого нужен свободный доступ к СМИ.
Круг замкнулся. Кто контролирует СМИ - тот контролирует общественное сознание.
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07.12.2020 11:07 Ответить
Тут кратенько очень дали.Утром полный план прочитал. Там вообще трэш и угар.
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07.12.2020 15:43 Ответить
Настольная ролевая игра "Правитель Беларуси" - всего 120 беларуских рублей, для женщин скидка!
Краткое содержание: "Вам достается бывшая советская республика, охваченная протестами почти полностью (т.е. - примерно на 2-3% населения), в которой бездушный правитель-деспот пытается удержаться у власти при помощи силовиков. В ходе игры выясняется, что на самом деле вы - пациент психушки, а ваш главный враг - главврач. В игре присутствуют сложные моральные дилеммы и непростые решения (принимать таблетки сейчас или отложить на вечер)"
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07.12.2020 11:07 Ответить
По-моему, это просто дискредитация протестного движения, как и ее призывы митинговать мирно. Когда собирали митинги по 200 тысяч, нужно было Луку Мудищева на копьях выносить, а теперь белорусы сдулись и скоро вообще перестанут выходить. Ну кому охота полгода бесцельно бродить по городу? Просрали вы свое счастье, белорусы.
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07.12.2020 11:09 Ответить
Шанс просрали, а не счастье.
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07.12.2020 11:11 Ответить
М-дя ...украинцам пример. Если 25 лет терпеть мразину на троне, то последствия будут куда разрушительнее любой революции.
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07.12.2020 11:09 Ответить
Средняя зарплата в Беларуси 500 баксов.
Это - катастрофа!
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07.12.2020 11:16 Ответить
Брехня...около 400. У всех соседей, за исключением воюющей Украиньі и РФ, много больше.
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07.12.2020 11:20 Ответить
Не свисти.
Была 528, из-за дурацких митингов упала до 500.
При этом, в Беларуси нет таких, как Коболев, Наем, Лещенко и Дерипаска, зарплата которых усредняется с зарплатой учителя.
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07.12.2020 11:23 Ответить
Ссьілка будет? Мудищев в начале протестов обещал сделать 500. 500 у.е.-єто хороший доход для Минска. 1.5 млн. белорусов работают в Европе. Из 9 млн. населения. Процент вьіше нашего. Вот как там здорово. А теперь и лаять запретили😂
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07.12.2020 11:32 Ответить
Тебя забанили на информресурсах, а ты свои поллюции вываливаешь на неокрепшие мозги сельских жителей?
Так гавкай в своей будке и будь счастлив.
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07.12.2020 11:39 Ответить
Россияшка? Иль совчина помойная? Любите Вьі фапать на всю мерзость окружающую.😂 Как дедьі. Беларусам уже виднее вашого.
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07.12.2020 11:50 Ответить
Vot silka po VVP .LItva pocti 20000 dolarov a Belorus 6000 dolraov.Bolse cem 3 raza raznica po ekonomickomu razvytyju.Eto primerno 30-40 let raznica kak minimum.Vot uspexi lukosenko

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedia
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07.12.2020 11:44 Ответить
Da i 400 takix zarplat tam netu.Jest i 100 i 200 evro vo mnogix zavodax u nix.Litve dosputim daze derevne 1180 evro sredniaja,Vilniuse vyse 1600 evro sredniaja eto danyje vot vcera dnia.Srednem 1450 evro po Litve zarplata
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07.12.2020 11:24 Ответить
Ты, козлина, хотя бы Евроньюс иногда смотрел.
Хотя, тебе это тяжело, если, даже клавиатутру не в состоянии настроить.
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07.12.2020 11:27 Ответить
Priicom tut klaviatura ili ruski dlia menia,jesli u nas daze ministry po ruski negovoriat poskolku takogo neumejet.Eto ti ruski tak i pisi po ruski.Sovetski celovek ja s takix tolko mogu posmejatsia
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07.12.2020 11:31 Ответить
Слушай, клавиатура показывает, что ты умственно отсталый.
Даже дети начальных классов ее легко устанавливают.
При этом, ты пытаешься учить кого то жизни, слава богу тебя никто не читает.
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07.12.2020 11:40 Ответить
Ja ne pitajus kogo to ucit,takix kak ti sovetskix liudej neizmenis ,a komu nado te pojmut .Ti ruski pisi sebe po ruskomu priciom tut ja ?
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07.12.2020 11:55 Ответить
Vot trudno obcatsia s celovekom kotori ot zyzni otstali na 50 let kak minimum.Durak takim i pomrios no eto konecno nemoji problemi
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07.12.2020 11:36 Ответить
Зачем нам смотреть принадлежащий Газпрому кацапский Евроньюс?
Который транслирует к тому же лживую лукашенковскую "статистику"
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07.12.2020 13:09 Ответить
Takyje kak on vas nepojmut.Emu mozet i ubijca stalin toze xorosi i janukovic takze emu xorosi .Jesli drugoj recedevist lukosenko xoros,ne vazno sto ubil sotni ili tysiaci liudej emu on sami luci.Komunist mozet on kakoj ta bil i on ,kto znajet ecio i zyviot tem vremenem.on
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07.12.2020 20:29 Ответить
A pocemu ploxoj Franek Veriorka?Zurlalist zakoncil VVarsave universitet kotori po reitingu na 61 meste v mire,eto ocen vysoki uroven,zakoncil universitet amerike Vasingtone.Eto ne bezgramatni kolxoznik lukosenko s kotorim neociom daze govorit uroven bomza
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07.12.2020 11:17 Ответить
Спочатку треба тараканів витравити, а потім вже рукавадіть. Звичайно залишиться дуже багато гнид та капсул після тараканів які викорінювать прийдеться десятиліттями...
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07.12.2020 11:27 Ответить
Если бы пришел проевропейский президент. Но тихановская такая же прорасейка, как и лука.
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07.12.2020 11:50 Ответить
Тоді для чого весь цей цирк білоруси устрояли?
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07.12.2020 12:25 Ответить
Більшість біларусів є фанатами Квартала 95. От вони від заздрості українцям, що у нас молодий квартальщик, а в них старий Лукашенко. От і собі молодого захотіли. Але ж вони не розуміють, як і багато українців, що за молодим квартальщиком стоїть старий воровитий олігарх.
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09.12.2020 00:25 Ответить
Наш бубачка руководит до первого нарушения закона. 🙂
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07.12.2020 11:48 Ответить
45 дней? Честные выборы? Ваще дура! Она думает, что за 45 дней поменяет ВСЕ структуры влияющие на выборы? Все избиркомы, ЦИК, МВД и пр. и пр. Да те же бюджетники всегда голосуют по "команде сверху". Как он ЭТО поменяет за 45 дней?
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07.12.2020 12:17 Ответить
Влажные "мячты" слабой женщины. А по сути п....й что в том лепрозории творится.
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07.12.2020 12:55 Ответить
А этот "руководитель" в своей жизни хоть собачьей будкой, хоть один день руководила?
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07.12.2020 13:45 Ответить
Щось нагадує (хто пам"ятає) ГКЧП - купка переляканих істот, не здалих ні переворот нормально здійснити, ні тим більше - країною керувати і реформувати. Вірно сказав Лукашенка - "дурілка картонная"....
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07.12.2020 13:52 Ответить
Не кажи "гоп"......
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07.12.2020 14:56 Ответить
..и скоко она уже "отруководила-отуправляла", и когда это, в конце концов закончится,..- вот где вопросссс.....(((
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07.12.2020 16:31 Ответить
 
 