Тихановская официально объявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. ВИДЕО
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну в переходный период. Политик отметила, что ее цель объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Республика подошла к переменам "с наименьшими шорками".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в видеообращении, опубликованном на YouTube.
По словам Тихановской, "режим Лукашенко" разваливается: "Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом".
"Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам – и каждый из них работает в интересах беларусов", - отметила она.
Тихановская подчеркнула, что в настоящее время уже разработали концепция проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.
"Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, как облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу", - сказала она.
"Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу", - резюмировала Тихановская.
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а, слабо, для начала, возглавить объявленное партизанское движение, перевязать наискось норковую шапку бело-красно-белой лентой и уйти в лес, чтобы там по-партизански перезимовать....сумеет, значит сильная - это тест на сильность
бла-бла-бла...
Как там сябры - всё ещё бастуют? )
Скромно и со вкусом.
Где то я это уже слышал. И знаю, чем закончилось.
Україна зкочується на рівень Білорусії, то країною керують блазні пу...