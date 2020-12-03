Тихановская официально объявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну в переходный период. Политик отметила, что ее цель объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Республика подошла к переменам "с наименьшими шорками".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в видеообращении, опубликованном на YouTube.

По словам Тихановской, "режим Лукашенко" разваливается: "Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом".

"Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам – и каждый из них работает в интересах беларусов", - отметила она.

Тихановская подчеркнула, что в настоящее время уже разработали концепция проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

"Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, как облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу", - сказала она.

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"Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу", - резюмировала Тихановская.