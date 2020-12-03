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Тихановская официально объявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. ВИДЕО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну в переходный период. Политик отметила, что ее цель объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Республика подошла к переменам "с наименьшими шорками".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в видеообращении, опубликованном на YouTube.

По словам Тихановской, "режим Лукашенко" разваливается: "Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом".

"Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и Кабинет представителей по разным сферам – и каждый из них работает в интересах беларусов", - отметила она.

Тихановская подчеркнула, что в настоящее время уже разработали концепция проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

"Мы продолжаем оказывать давление на режим и работаем над тем, как облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время протестов в Беларуси погибли 8 человек, пострадавших и задержанных - около 30 тысяч, - Тихановская. ВИДЕО

"Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И своё слово я держу", - резюмировала Тихановская.

Беларусь (7891) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
иди маршируй!)
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03.12.2020 14:27
+6
Из прежних новостей: "В воскресенье, 25 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале с понедельника всеобщей забастовки в стране."...

бла-бла-бла...

Как там сябры - всё ещё бастуют? )
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03.12.2020 14:29
+6
У наступну неділю - марш "готових возглавіть".
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03.12.2020 14:31
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иди маршируй!)
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03.12.2020 14:27 Ответить
она слабая женщина, вдруг решила опять стать сильной...
а, слабо, для начала, возглавить объявленное партизанское движение, перевязать наискось норковую шапку бело-красно-белой лентой и уйти в лес, чтобы там по-партизански перезимовать....сумеет, значит сильная - это тест на сильность
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03.12.2020 15:51 Ответить
І я також можу, але хітрозачьосаного куди подіти?!
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03.12.2020 14:30 Ответить
Из прежних новостей: "В воскресенье, 25 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале с понедельника всеобщей забастовки в стране."...

бла-бла-бла...

Как там сябры - всё ещё бастуют? )
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03.12.2020 14:29 Ответить
В що, не видно? Всі на цензорів))
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03.12.2020 15:29 Ответить
У наступну неділю - марш "готових возглавіть".
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03.12.2020 14:31 Ответить
Не, по четвергам у нас марш инвалидов. В воскресение идут остатальные.
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03.12.2020 14:36 Ответить
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03.12.2020 14:58 Ответить
Не надо мне шоков, ни маленьких ни больших..
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03.12.2020 14:34 Ответить
Китайское предупреждение ,есть такой термин у историков
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03.12.2020 14:35 Ответить
що за міль
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03.12.2020 14:59 Ответить
Ой. Котлетница согласна царюваты. Уговорили...

Скромно и со вкусом.
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03.12.2020 15:16 Ответить
Я лучший эксперт по многим вопросам. Однако мне предложений от нее не поступало. Представляю, кого она там наберет в свою команду.
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03.12.2020 15:55 Ответить
Кто там в цари крайний? Никто?! Так я первым буду!

Тіхановська офіційно оголосила про готовність очолити Білорусь у перехідний період - Цензор.НЕТ 8898
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03.12.2020 15:31 Ответить
Каждая кухарка может управлять страной.
Где то я это уже слышал. И знаю, чем закончилось.
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03.12.2020 16:14 Ответить
Облом ... Кухарка хочет руководить страной ...
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03.12.2020 16:46 Ответить
Безхребетная амеба !!!!
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03.12.2020 16:56 Ответить
Шел 2050 год. Тихановская заявила, что она готова возглавить страну в переходный период.
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03.12.2020 17:17 Ответить
Коли беруть відповідальність то не здрискують з країни...А залишаються з народом...Як ото залишився Шухевич з людьми,які пішли за ним і з ними ж загинув...А не як Бандера,який здриснув і був забитий не зі зброєю,а з кульком апельсинів в руках...
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03.12.2020 17:34 Ответить
Тіхановська вже політичний труп, -- не вийшло. Маленька шавка проти Лукашенка.
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03.12.2020 20:56 Ответить
Сябри не готові скинути з себе ярмо.
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03.12.2020 22:51 Ответить
Сябри не готові скинути з себе ярмо.
Україна зкочується на рівень Білорусії, то країною керують блазні пу...
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03.12.2020 22:55 Ответить
Я долго думал.Потому что понимаю всю ответственность,которая ляжет на мои плечи.Ноя понял,что я тоже готов возглавить Беларусь в переходный период)
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04.12.2020 08:49 Ответить
 
 