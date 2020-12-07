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Держава має гарантувати збереження пенсійних накопичень громадян, - ФРУ

Держава має гарантувати збереження пенсійних накопичень громадян, - ФРУ

У разі впровадження другого рівня пенсійної реформи держава має гарантувати збереження пенсійних накопичень українців.

Про це заявив заступник голови Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Сергій Біленький у коментарі РБК-Україна.

"Нас дуже турбує збереження накопичень і їхный захист від інфляційного знецінення. Після нещодавніх "банкопадів", афер за участю страхових компаній, афер на будівельному ринку, та й за участю безпосередньо недержавних пенсійних фондів, впевненості, що наші регулятори забезпечать надійний захист коштів майбутніх пенсіонерів немає жодної", – сказав Біленький. Одне з побоювань звучить приблизно так: спочатку українці заплатять зі своєї зарплати відсоток на рахунки недержавних пенсійних фондів, урізавши свої витрати в активному віці. А потім, ближче до старості, залишаться без пенсій, або ж отримають значно менше, ніж мають, якщо фонд не зможе вигідно розпорядитися активами. "Навіть у корпоративному пенсійному фонді НБУ 12 тисяч банкірів втратили майже 1 млрд гривень. Так це люди з високим рівнем фінансової грамотності. Уявіть, які тоді ризики для простого шахтаря або аграрія", – міркує Сергій Біленький.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної реформи - депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких, за словами експертів, передбачає додаткові витрати для бізнесу. Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в межах пенсійної реформи можна ухвалювати лише ті рішення, які не збільшують фінансове навантаження на бізнес, інакше така реформа його поховає.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1581)


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Топ коментарі
+7
Стырят, как пить дать. Доверия нет...
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07.12.2020 15:52
+5
Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, – ФРУ - Цензор.НЕТ 3651
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07.12.2020 15:52
+5
Интересует сохранность ваших сбережений на пенсию? Звоните, и беня вам поможет.
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07.12.2020 15:56
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Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, – ФРУ - Цензор.НЕТ 3651
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07.12.2020 15:52 Відповісти
Лохторат тому і лохторат ,що складається з лохів !!)))
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07.12.2020 15:54 Відповісти
Та, такі як ти, здорово посприяли цьому 21.04.2019.
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07.12.2020 16:06 Відповісти
Стырят, как пить дать. Доверия нет...
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07.12.2020 15:52 Відповісти
Має гарантувати ,проте чомусь не гарантує !!))
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07.12.2020 15:53 Відповісти
скажіть це кулявлобі, який гривню втричі знецінив, та й теперішнім владним крадіям, що продовжують і далі знущатися з населення
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07.12.2020 15:56 Відповісти
А кому дякувати ,що ми в 90-их всі стали міліонерами ?? А за вклади в Ощадкаси СРСР???))
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07.12.2020 15:58 Відповісти
Все загрібла тоді під себе «матюшка рассєя».
І гроші Сбєрбанка СССР, і Алмазний фонд, і Золотий фонд, і все майно СССР за кордоном.
Більше того, борги СССР становили 119 мільярдів долларів, водночас, СССР були винні 126 мільярдів. Тобто на рівному місці +7 мільярдів навару.
Так от і ці 7 мільярдів загребла собі россія.
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07.12.2020 16:13 Відповісти
Я так понимаю, ты не любишь Яценюка. Это дело такое.. Но гривну обесценил не он. И даже не она. В тех условиях она просто не могла не упасть.
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07.12.2020 15:58 Відповісти
В Україні гарантує лише агенція "Скорбота" , зариют на віка !!)))
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07.12.2020 15:56 Відповісти
Интересует сохранность ваших сбережений на пенсию? Звоните, и беня вам поможет.
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07.12.2020 15:56 Відповісти
краще купуйте коштовні метали та ліквідну нерухомість..бо кагал з пенсіями на...
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07.12.2020 15:57 Відповісти
Ти вже надавав порад на 21.04.2019.
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07.12.2020 16:07 Відповісти
було..як і у 2014-му.. примарна надія на зміни..не так сталося як гадалося..
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07.12.2020 16:23 Відповісти
А шо в 2014 не так?
Мріяв про «Новороссію»?
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07.12.2020 16:27 Відповісти
за пецю твого голосував..
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07.12.2020 16:31 Відповісти
Про заощадження на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks
Про Муху та Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0
Про складні стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE
Про органічне землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg
Про похресників ... https://youtu.be/GoLuJgv-esY?fbclid=IwAR3vlq3-ZafidfvctOETBUkhYLbiccS1QoN8ow0hg0xCN9TpcYOjbS8jLmM https://youtu.be/GoLuJgv-esY
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07.12.2020 15:59 Відповісти
Государство должно, будет, сделает, поборет, не повысит, снизит, услышит, пригреет, расскажет, покажет......
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07.12.2020 16:10 Відповісти
"Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, - ФРУ" - государство ещё много чего должно гарантировать, кроме гаранта.
Держава має гарантувати збереження пенсійних накопичень громадян, - ФРУ - Цензор.НЕТ 2986
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07.12.2020 16:23 Відповісти
Ахахахаха, останній раз мені це обіцяв СРСР, який почів у бозі разом із моїми додатковими пенсійними відрахуваннями.
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07.12.2020 19:24 Відповісти
Доки в країні етнічні меншини при владі корупція буде процвітати. Тому зараз розраховуйте лише на власні сили та можливості. Інвестуйте не в "державний общак", а в близьких Вам людей і в приватні (позадержавні) джерела прибутку які Ви особисто здатні контролювати. Інакше фінансовий крах на старості Вам гарантовано.
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07.12.2020 20:01 Відповісти
Также должен рассматриваться вариант добровольного отказа от этих "накопительных негосударственных отчислений". Я в Британии всегда отказываюсь, у меня только государственная. Некоторые люди сегодня способны инвестировать лучше, чем те фонды!
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07.12.2020 22:42 Відповісти
 
 