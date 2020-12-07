Держава має гарантувати збереження пенсійних накопичень громадян, - ФРУ

У разі впровадження другого рівня пенсійної реформи держава має гарантувати збереження пенсійних накопичень українців.

Про це заявив заступник голови Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Сергій Біленький у коментарі РБК-Україна.

"Нас дуже турбує збереження накопичень і їхный захист від інфляційного знецінення. Після нещодавніх "банкопадів", афер за участю страхових компаній, афер на будівельному ринку, та й за участю безпосередньо недержавних пенсійних фондів, впевненості, що наші регулятори забезпечать надійний захист коштів майбутніх пенсіонерів немає жодної", – сказав Біленький. Одне з побоювань звучить приблизно так: спочатку українці заплатять зі своєї зарплати відсоток на рахунки недержавних пенсійних фондів, урізавши свої витрати в активному віці. А потім, ближче до старості, залишаться без пенсій, або ж отримають значно менше, ніж мають, якщо фонд не зможе вигідно розпорядитися активами. "Навіть у корпоративному пенсійному фонді НБУ 12 тисяч банкірів втратили майже 1 млрд гривень. Так це люди з високим рівнем фінансової грамотності. Уявіть, які тоді ризики для простого шахтаря або аграрія", – міркує Сергій Біленький.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної реформи - депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких, за словами експертів, передбачає додаткові витрати для бізнесу. Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в межах пенсійної реформи можна ухвалювати лише ті рішення, які не збільшують фінансове навантаження на бізнес, інакше така реформа його поховає.