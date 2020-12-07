Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, – ФРУ
При внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.
Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький в комментарии РБК-Украина.
"Нас очень беспокоит сохранность накоплений и их защита от инфляционного обесценивания. После недавних "банкопадов", афер с участием страховых компаний, афер на строительном рынке, да и с участием непосредственно негосударственных пенсионных фондов, уверенности, что наши регуляторы обеспечат надежную защиту средств будущих пенсионеров нет никакой", – сказал Беленький. Одно из опасений звучит примерно так: сначала украинцы заплатят из своей зарплаты процент на счета негосударственных пенсионных фондов, урезав свои расходы в активном возрасте. А потом, ближе к старости, останутся без пенсий, либо же получат значительно меньше, чем должны, если фонд не сможет выгодно распорядиться активами. "Даже в корпоративном пенсионном фонде НБУ 12 тысяч банкиров потеряли почти 1 млрд гривен. Так это люди с высоким уровнем финансовой грамотности. Представьте, какие тогда риски для простого шахтера или агрария", – рассуждает Сергей Беленький.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса. Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают финансовую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.
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І гроші Сбєрбанка СССР, і Алмазний фонд, і Золотий фонд, і все майно СССР за кордоном.
Більше того, борги СССР становили 119 мільярдів долларів, водночас, СССР були винні 126 мільярдів. Тобто на рівному місці +7 мільярдів навару.
Так от і ці 7 мільярдів загребла собі россія.
Мріяв про «Новороссію»?
Про Муху та Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0
Про складні стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE
Про органічне землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg
Про похресників ... https://youtu.be/GoLuJgv-esY?fbclid=IwAR3vlq3-ZafidfvctOETBUkhYLbiccS1QoN8ow0hg0xCN9TpcYOjbS8jLmM https://youtu.be/GoLuJgv-esY