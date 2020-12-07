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Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, – ФРУ

Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, – ФРУ

При внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.

 Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький в комментарии РБК-Украина.

"Нас очень беспокоит сохранность накоплений и их защита от инфляционного обесценивания. После недавних "банкопадов", афер с участием страховых компаний, афер на строительном рынке, да и с участием непосредственно негосударственных пенсионных фондов, уверенности, что наши регуляторы обеспечат надежную защиту средств будущих пенсионеров нет никакой", – сказал Беленький. Одно из опасений звучит примерно так: сначала украинцы заплатят из своей зарплаты процент на счета негосударственных пенсионных фондов, урезав свои расходы в активном возрасте. А потом, ближе к старости, останутся без пенсий, либо же получат значительно меньше, чем должны, если фонд не сможет выгодно распорядиться активами. "Даже в корпоративном пенсионном фонде НБУ 12 тысяч банкиров потеряли почти 1 млрд гривен. Так это люди с высоким уровнем финансовой грамотности. Представьте, какие тогда риски для простого шахтера или агрария", – рассуждает Сергей Беленький.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса. Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают финансовую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2159)


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Топ комментарии
+7
Стырят, как пить дать. Доверия нет...
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07.12.2020 15:52
+5
Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, – ФРУ - Цензор.НЕТ 3651
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07.12.2020 15:52
+5
Интересует сохранность ваших сбережений на пенсию? Звоните, и беня вам поможет.
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07.12.2020 15:56
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Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, – ФРУ - Цензор.НЕТ 3651
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07.12.2020 15:52 Ответить
Лохторат тому і лохторат ,що складається з лохів !!)))
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07.12.2020 15:54 Ответить
Та, такі як ти, здорово посприяли цьому 21.04.2019.
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07.12.2020 16:06 Ответить
Стырят, как пить дать. Доверия нет...
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07.12.2020 15:52 Ответить
Має гарантувати ,проте чомусь не гарантує !!))
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07.12.2020 15:53 Ответить
скажіть це кулявлобі, який гривню втричі знецінив, та й теперішнім владним крадіям, що продовжують і далі знущатися з населення
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07.12.2020 15:56 Ответить
А кому дякувати ,що ми в 90-их всі стали міліонерами ?? А за вклади в Ощадкаси СРСР???))
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07.12.2020 15:58 Ответить
Все загрібла тоді під себе «матюшка рассєя».
І гроші Сбєрбанка СССР, і Алмазний фонд, і Золотий фонд, і все майно СССР за кордоном.
Більше того, борги СССР становили 119 мільярдів долларів, водночас, СССР були винні 126 мільярдів. Тобто на рівному місці +7 мільярдів навару.
Так от і ці 7 мільярдів загребла собі россія.
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07.12.2020 16:13 Ответить
Я так понимаю, ты не любишь Яценюка. Это дело такое.. Но гривну обесценил не он. И даже не она. В тех условиях она просто не могла не упасть.
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07.12.2020 15:58 Ответить
В Україні гарантує лише агенція "Скорбота" , зариют на віка !!)))
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07.12.2020 15:56 Ответить
Интересует сохранность ваших сбережений на пенсию? Звоните, и беня вам поможет.
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07.12.2020 15:56 Ответить
краще купуйте коштовні метали та ліквідну нерухомість..бо кагал з пенсіями на...
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07.12.2020 15:57 Ответить
Ти вже надавав порад на 21.04.2019.
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07.12.2020 16:07 Ответить
було..як і у 2014-му.. примарна надія на зміни..не так сталося як гадалося..
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07.12.2020 16:23 Ответить
А шо в 2014 не так?
Мріяв про «Новороссію»?
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07.12.2020 16:27 Ответить
за пецю твого голосував..
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07.12.2020 16:31 Ответить
Про заощадження на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks
Про Муху та Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0
Про складні стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE
Про органічне землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg
Про похресників ... https://youtu.be/GoLuJgv-esY?fbclid=IwAR3vlq3-ZafidfvctOETBUkhYLbiccS1QoN8ow0hg0xCN9TpcYOjbS8jLmM https://youtu.be/GoLuJgv-esY
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07.12.2020 15:59 Ответить
Государство должно, будет, сделает, поборет, не повысит, снизит, услышит, пригреет, расскажет, покажет......
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07.12.2020 16:10 Ответить
"Государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений граждан, - ФРУ" - государство ещё много чего должно гарантировать, кроме гаранта.
Держава має гарантувати збереження пенсійних накопичень громадян, - ФРУ - Цензор.НЕТ 2986
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07.12.2020 16:23 Ответить
Ахахахаха, останній раз мені це обіцяв СРСР, який почів у бозі разом із моїми додатковими пенсійними відрахуваннями.
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07.12.2020 19:24 Ответить
Доки в країні етнічні меншини при владі корупція буде процвітати. Тому зараз розраховуйте лише на власні сили та можливості. Інвестуйте не в "державний общак", а в близьких Вам людей і в приватні (позадержавні) джерела прибутку які Ви особисто здатні контролювати. Інакше фінансовий крах на старості Вам гарантовано.
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07.12.2020 20:01 Ответить
Также должен рассматриваться вариант добровольного отказа от этих "накопительных негосударственных отчислений". Я в Британии всегда отказываюсь, у меня только государственная. Некоторые люди сегодня способны инвестировать лучше, чем те фонды!
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07.12.2020 22:42 Ответить
 
 