УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8306 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 948 45

Модернізований МіГ-29 передали українській армії

Модернізований МіГ-29 передали українській армії

На заводі у Львові на літак встановили нову авіоніку і капітально відремонтували двигуни.

Про це повідомляє повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

Модернізований винищувач отримали авіатори 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

"У рамках виконання державного оборонного замовлення фахівцями державного підприємства" Львівський державний авіаційно-ремонтний завод "проведена модернізація систем і устаткування ресурсних показників літака. Зокрема, на літак встановлено ​​нову авіоніку і капітально відремонтовано двигуни", - сказано в повідомленні.

У повітряному командуванні зазначили, що ремонтники вклалися в термін і виконали всі роботи в заздалегідь домовлений час.

Автор: 

авіація (4116) літак (2900)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Респект
показати весь коментар
07.12.2020 19:19
+8
Ф-16 продолжают производиться в новых модификациях на экспорт, дешево и серлиты, недавно болгары и словаки их купили
показати весь коментар
07.12.2020 19:38
+7
Лучше надо начинать думать о покупке хотя б F-16, а не о том как подкрасить старый советский хлам, с планером полностью выробатавшим свой ресурс
показати весь коментар
07.12.2020 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект
показати весь коментар
07.12.2020 19:19 Відповісти
Потрібні нові двигуни 5-го покоління для Міг-29, а для цього держава має виділити кошти на розробку та виробництво в Україні таких двигунів на базі заводу Мотор-Січ.
показати весь коментар
07.12.2020 19:23 Відповісти
Примерно миллиард долларов только разработка и испытания будут стоить. Сроки 5-10 лет.
показати весь коментар
07.12.2020 19:28 Відповісти
лучше потратить миллиард на ферму зеботов
показати весь коментар
07.12.2020 19:35 Відповісти
Не має зайвого мільярда, всі кошти спрямовані на утримання зеленого стада - не до двигунів ні зараз ні в майбутньому.
показати весь коментар
07.12.2020 19:48 Відповісти
За такие деньги проще купить огромную партию штурмовиков за пару лет у Шведов,и при этом потихоньку вести разработку своих самолётов.Скорее всего они и так есть но на развёртку нужны финансы.
показати весь коментар
07.12.2020 22:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/347491 П'яте вже застаріло.Шосте потрібно.
показати весь коментар
07.12.2020 19:40 Відповісти
Принаймні краще ніж нічого !!))
показати весь коментар
07.12.2020 19:22 Відповісти
Лучше надо начинать думать о покупке хотя б F-16, а не о том как подкрасить старый советский хлам, с планером полностью выробатавшим свой ресурс
показати весь коментар
07.12.2020 19:29 Відповісти
F-16 тоже не молоды,и в большинстве ресурсу там осталось немного.
показати весь коментар
07.12.2020 19:33 Відповісти
Ф-16 продолжают производиться в новых модификациях на экспорт, дешево и серлиты, недавно болгары и словаки их купили
показати весь коментар
07.12.2020 19:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 F-16 випускаються і новими.
показати весь коментар
07.12.2020 19:43 Відповісти
и шо почем?тут на тесты не хватает...
показати весь коментар
07.12.2020 19:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/40719 Менше ніж F-35.Є ще шведські Гріпіни,також нові.Все одно літаки наші перестануть літати і потрібно буде купляти нові.Без авіації,армія сильна не може вважатися.
показати весь коментар
07.12.2020 19:56 Відповісти
Около 34 млн.$ за единицу, 16 штук с расходниками можно купить, секономить можно на дорогах, дороги не воюют с противником, можно сократить минимум 30% армии чиновников всех уровней,они не убивают врагов, поэтому деньги спокойно можно найти, главное их не тратить на какуето херню
показати весь коментар
07.12.2020 19:59 Відповісти
Лучше заняться дорогами, противостоять ВВС Рашки в одиночку мы не сможем ни при каком раскладе, поэтому любые крупные затраты туда бесполезны. Это обидно, но это факт.
показати весь коментар
07.12.2020 20:03 Відповісти
По такой логике зачем вообще тогда армия нужна?) А дороги к сожелению не делают как в германии да еще по завышенным ценам с откатами, поэтому по любому выброшенные деньги, чиновников и содержание органов власти по любому можно сократить, они генерируют только убытки и неэффективны..
показати весь коментар
07.12.2020 20:09 Відповісти
Армия нужна чтобы нанести противнику неприемлемый ущерб в случае вторжения. Мы его нанесли, русня остановилась. Этот уровень и нужно поддерживать, постепенно усиливаясь. Но главное сейчас дороги и рабочие места в мирном производстве.
показати весь коментар
07.12.2020 20:11 Відповісти
Так покупка новых самолетов этот уровень как раз поддержит и немного усилит, хоть немного сократит их превосходство в воздухе, или вы думаете если что, они тупо пустят танки и за ними побежит пехота, а мы спокойно их из окопов будем расстреливать и бить артиллерией, они как раз и будут массово применять авиацию зная о нашем плачевном состоянии ВВС и ПВО
показати весь коментар
07.12.2020 20:20 Відповісти
Так почему они не нападают?
показати весь коментар
07.12.2020 20:21 Відповісти
Чекають, поки тобою вибраний блазень, здасть Україну без бою.
показати весь коментар
07.12.2020 20:27 Відповісти
Ждут благоприятное окно, в 2013 вообще об этом никто не думал и не предстовлял, что такое может быть, и зачем им если что нападать, тупо вообще могут только авиацией действовать, например ракетами перебить все мосты через днепр, а не армией нападать
показати весь коментар
07.12.2020 20:28 Відповісти
В точку. Они ждут полного развала экономики, чтобы народ проголосовал за Медведчука. Так что дороги сейчас важнее оружия.
показати весь коментар
07.12.2020 20:31 Відповісти
А дороги предоотвратят развал экономики, если большую часть делают иностранные подрядчики, и значительная часть средств уходит на откаты, проблемы там большие одни дороги не помогут
показати весь коментар
07.12.2020 20:34 Відповісти
"Дороги" это фигурально, одно из направлений восстановления страны, как это делал Азербайджан.
показати весь коментар
07.12.2020 20:43 Відповісти
Азербайджан продавал нефть и газ, и 15 лет закупал новейшее вооружение, поэтому нужна сильная экономика, много денег, сильная армия, с новейшим современным вооружением...
показати весь коментар
07.12.2020 20:47 Відповісти
А в Украине что, нефти и газа на продажу? Она может выжить, только развивая новейшие конкурентоспособные производства. При этом большинство украинской ваты не понимает, что возвращение в орду невозможно - московия паразитирует на всех своих колониях, и, чем их больше, тем она лучше живет, так что уровень жизни в Украине при возврате в орду может упасть ниже существующего.
показати весь коментар
08.12.2020 15:37 Відповісти
А чим повинна армія наносити "нєпрєємлємий ущерб"? Сапьорнимі лапаткамі?
показати весь коментар
07.12.2020 20:25 Відповісти
а как же тогда в Грузии ваши ваталёты сбивали Во-Во...?
показати весь коментар
07.12.2020 20:11 Відповісти
огорчу...как раз на херню и потратят.и купят бэушные по цене новых...
показати весь коментар
07.12.2020 20:03 Відповісти
Крупные закупки для армии проводить под полным общественным контролем, а если будут нарушения судить на все катушку как изменников и предателей с конфискацией имущества как своего так и всех близких родственников и лишением всех званий...
показати весь коментар
07.12.2020 20:13 Відповісти
Что бы качественнее ездить или летать , - Необходимо всегда иметь набор Инструментов и всегда по локоть с Солидоле и вьедливый запах солярки или керосина, а затем уже садится на самолеты 5 поколения. Все это мы уже прошли , - Пора уже и подумать о соответствующей технике и Бое уже 22века , а не 18 века.
показати весь коментар
07.12.2020 19:33 Відповісти
и что ,это новость?плановый ремонт техники при вылетывании определенного количества часов.
ну а авионика-это все таки неплохо,давно пора уже заменять аналоговые системы на цифровые.
показати весь коментар
07.12.2020 19:36 Відповісти
Видимо ремонт единственный за год, поэтому решили дать новсть. И это в воюющей стране.С такими темпами на следующий если Зегод отремонтируют одну МТЛБ и будет уже хайп.
показати весь коментар
07.12.2020 22:10 Відповісти
Новость в том что идут ремонты и не один и не десяток в год,но это важно что есть авиация чем она гнила в боксе.А так будут летать а это самое важное.Практика пилотов в первую очередь.
показати весь коментар
07.12.2020 22:44 Відповісти
в связи з рашистской оккупацией Украины надо срочно просить в США ленд-лизу .
показати весь коментар
07.12.2020 20:18 Відповісти
Дожили! Один отремонтированный истребитель освещается СМИ на всю Державу.. А во времена кучмизма-ющеризма они десятками уничтожались и по дешевке распродавались..
показати весь коментар
07.12.2020 20:55 Відповісти
Это конечно здорово...МИГ-29...А лучше ВВС НАТО!!! И украинский ВПК сможет достойно принять участие !
показати весь коментар
07.12.2020 21:35 Відповісти
....один?) самолет 70-80годов прошлого века? це здобулы или просрали СССР. .....и это новость !?)
показати весь коментар
07.12.2020 21:43 Відповісти
....один?) самолет 70-80годов прошлого века? це здобулы или просрали СССР. .....и это новость !?)
показати весь коментар
07.12.2020 21:46 Відповісти
Поздравляю ты получаешь награду самого тупого комментария дня !
По твоему те самолёты что в боксах каждый день должны с ремонта выходить?И каждый день по новостям по самолёту?Американцы на модернизированных абрамсах с 80 х воюют и что?
Самолёты должны летать а не гнить в ангарах без пилотов и налётаных часов.
Где вас таких дебилов берут тупорылых?!
показати весь коментар
07.12.2020 22:46 Відповісти
...87 в миргороде а в 88 в староконстантинове они по 200 раз на год делали взлет-посадка. ну ну!) пусть абрамсы в муку пердят дальше а этот миг пусть здобульцы оставят для гиперлупа....папа 1 пусть полетает над шадскими озерами.
показати весь коментар
07.12.2020 23:01 Відповісти
і нема кому лЄнточку перерізати...)
показати весь коментар
07.12.2020 22:26 Відповісти
Поражает обилия диванных просранных комментунов которые дальше своего бздижа на толчке не видели.Херои бумаги и танчиков.Мозгов как у рашуки и то она умнее.
показати весь коментар
07.12.2020 22:48 Відповісти
 
 