Модернізований МіГ-29 передали українській армії

На заводі у Львові на літак встановили нову авіоніку і капітально відремонтували двигуни.

Про це повідомляє повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

Модернізований винищувач отримали авіатори 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

"У рамках виконання державного оборонного замовлення фахівцями державного підприємства" Львівський державний авіаційно-ремонтний завод "проведена модернізація систем і устаткування ресурсних показників літака. Зокрема, на літак встановлено ​​нову авіоніку і капітально відремонтовано двигуни", - сказано в повідомленні.

У повітряному командуванні зазначили, що ремонтники вклалися в термін і виконали всі роботи в заздалегідь домовлений час.