Модернізований МіГ-29 передали українській армії
На заводі у Львові на літак встановили нову авіоніку і капітально відремонтували двигуни.
Про це повідомляє повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.
Модернізований винищувач отримали авіатори 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".
"У рамках виконання державного оборонного замовлення фахівцями державного підприємства" Львівський державний авіаційно-ремонтний завод "проведена модернізація систем і устаткування ресурсних показників літака. Зокрема, на літак встановлено нову авіоніку і капітально відремонтовано двигуни", - сказано в повідомленні.
У повітряному командуванні зазначили, що ремонтники вклалися в термін і виконали всі роботи в заздалегідь домовлений час.
Топ коментарі
+8 Віталій Павлов
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+8 Vlad Dre
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+7 Vlad Dre
показати весь коментар07.12.2020 19:29
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ну а авионика-это все таки неплохо,давно пора уже заменять аналоговые системы на цифровые.
По твоему те самолёты что в боксах каждый день должны с ремонта выходить?И каждый день по новостям по самолёту?Американцы на модернизированных абрамсах с 80 х воюют и что?
Самолёты должны летать а не гнить в ангарах без пилотов и налётаных часов.
Где вас таких дебилов берут тупорылых?!