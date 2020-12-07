Модернизированный МиГ-29 передали украинской армии

На заводе во Львове на самолет установили новую авионику и капитально отремонтировали двигатели.

Об этом сообщает воздушное командование "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

Модернизированный истребитель получили авиаторы 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".

"В рамках выполнения государственного оборонного заказа специалистами государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" проведена модернизация систем и оборудования ресурсных показателей самолета. В частности, на самолет установлена ​​новая авионику и капитально отремонтированы двигатели", - сказано в сообщении.

В воздушном командовании отметили, что ремонтники уложились в срок и выполнили все работы в заранее оговоренное время.

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