Модернизированный МиГ-29 передали украинской армии
На заводе во Львове на самолет установили новую авионику и капитально отремонтировали двигатели.
Об этом сообщает воздушное командование "Центр", информирует Цензор.НЕТ.
Модернизированный истребитель получили авиаторы 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".
"В рамках выполнения государственного оборонного заказа специалистами государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" проведена модернизация систем и оборудования ресурсных показателей самолета. В частности, на самолет установлена новая авионику и капитально отремонтированы двигатели", - сказано в сообщении.
В воздушном командовании отметили, что ремонтники уложились в срок и выполнили все работы в заранее оговоренное время.
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ну а авионика-это все таки неплохо,давно пора уже заменять аналоговые системы на цифровые.
По твоему те самолёты что в боксах каждый день должны с ремонта выходить?И каждый день по новостям по самолёту?Американцы на модернизированных абрамсах с 80 х воюют и что?
Самолёты должны летать а не гнить в ангарах без пилотов и налётаных часов.
Где вас таких дебилов берут тупорылых?!