В России обокрали гордость авиации - "самолет судного дня", - СМИ

Воры вынесли с борта самолета Ил-80, который российская пропаганда называет "самолетом судного дня" и "воздушным командным пунктом", радиостанционные блоки.

Об этом сообщает со ссылкой на источник российский телеканал "РенТВ", информирует Цензор.НЕТ.

Кража произошла на аэродроме "Таганрог-Южный". Самолет доставили туда для плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

В полицию обратился начальник службы безопасности аэродрома. Он рассказал, что рано утром при осмотре выяснилось: грузовой люк Ил-80 вскрыли.

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В отсеках самолетов недосчитались 39 радиостанционных блоков и еще пяти плат из пяти таких же демонтированных блоков.

"Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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Самолет Ил-80 находится в эксплуатации с 1992 года. Он представляет собой воздушный командный пункт. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.