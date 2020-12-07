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В России обокрали гордость авиации - "самолет судного дня", - СМИ

В России обокрали гордость авиации -

Воры вынесли с борта самолета Ил-80, который российская пропаганда называет "самолетом судного дня" и "воздушным командным пунктом", радиостанционные блоки.

Об этом сообщает со ссылкой на источник российский телеканал "РенТВ", информирует Цензор.НЕТ.

Кража произошла на аэродроме "Таганрог-Южный". Самолет доставили туда для плановых работ по модернизации и продлению ресурса.

В полицию обратился начальник службы безопасности аэродрома. Он рассказал, что рано утром при осмотре выяснилось: грузовой люк Ил-80 вскрыли.

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В отсеках самолетов недосчитались 39 радиостанционных блоков и еще пяти плат из пяти таких же демонтированных блоков.

"Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы", - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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Самолет Ил-80 находится в эксплуатации с 1992 года. Он представляет собой воздушный командный пункт. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.

Автор: 

воровство (662) россия (95402) самолет (3589) русский мир (611)


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Топ комментарии
+45
В России обокрали гордость авиации - "самолет судного дня", - СМИ - Цензор.НЕТ 9776
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07.12.2020 15:41
+43
Зачем ***** самолет? Клетку судного дня пора клепать!
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07.12.2020 15:40
+28
Так уже! правда не всего
\\\\\\\\\\\

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?hc_ref=ARTbicr0pQqzm-XJoGlXlCFu5QDKF7IXcwUvSE8O5R8hcAqFSrXH10iuweyO8EwmDXM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD54c-02587****************************************************-K0JHpvQCR1GBu2wjzGjpHUBagYsFSEag_8tGm0ztl6qLe924dtXkuG-*******************************-LiyrXdLL6jfH-gGlVlLAwWJ15vPZH5OqRr7M9fKmdPD6aGInG8-OhEOt-enlYITwpqpSMO8MHz5JPqs1GQWwTHtGjcZ0PoB3u9biXvvsjaYpmBdf4lZDgP2rMjD6jUrX2yAMzW59c5gk_GCN6MRuDCKmATorzM1mwn2JL89qnn3gLEz7fGxMOjLeH5zvBDqZSQ&__tn__=kC-R Дмитрий Чекалкин
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.365582946801298/2059549730737936/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD54c-02587****************************************************-K0JHpvQCR1GBu2wjzGjpHUBagYsFSEag_8tGm0ztl6qLe924dtXkuG-*******************************-LiyrXdLL6jfH-gGlVlLAwWJ15vPZH5OqRr7M9fKmdPD6aGInG8-OhEOt-enlYITwpqpSMO8MHz5JPqs1GQWwTHtGjcZ0PoB3u9biXvvsjaYpmBdf4lZDgP2rMjD6jUrX2yAMzW59c5gk_GCN6MRuDCKmATorzM1mwn2JL89qnn3gLEz7fGxMOjLeH5zvBDqZSQ&__tn__=-R 23 квітня 2017 р. ·

- Пенис пропал!
- Не, не пропал!

Нет у революции конца?
"После ежегодного купания мумии Ленина работники обнаружили, что у вождя пропал пенис."
КПРФ уже обратилась в суд.
- Никуда он не пропал, он сейчас в кремле правит.
https://twitter.com/NashaCanada/status/855576930124541952
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07.12.2020 16:14
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"Перед судним днем наступить судна ніч, тиха безмісячна українська ніч в Таганрозі" (Гоголь)
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07.12.2020 23:28 Ответить
конец этой недоимперии будет явно забавным...
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07.12.2020 23:33 Ответить
Кацапи вояки ще ті

У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6260
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07.12.2020 23:36 Ответить
сраная обосРашка, сраные *********.))

А Таганрог, кацапи,то таки українське місто,як і земля навкруги,як і Кубань...і рано чи пізно ці земцлі повернуться до Неньки.
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07.12.2020 23:45 Ответить
Потешные космолеты... Карл, слышишь, не супостат вывел его из строя... Сами кацапы его люто ненавидят... Муйлуша ,на выход... И зазвонят потом колокола...Свято наближаеться, свято наближается... БОЖЕ, СКАЖИ ТЫ ведь ЕСТЬ НА БЕЛОМ СВЕТЕ... Ото ж бо, чекаю миколайчика...
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08.12.2020 00:26 Ответить
***** проверь ядерный чемодан, может его тоже тавой....
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08.12.2020 00:51 Ответить
Новый российский «самолет Судного дня» построят на базе Ил-96-400М

https://iz.ru/1073495/2020-10-14/novyi-rossiiskii-samolet-sudnogo-dnia-postroiat-na-baze-il-96-400m

У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2587
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08.12.2020 02:17 Ответить
Походу специалисты бомжи или прапора уже переносят аппаратуру на новый самолёт.
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08.12.2020 05:46 Ответить
Какой может быть "судный день" , если в кремле не верят в Бога ?
И суды в Московии понятие условное.
Самолёт басманного судного дня - это как Лада Калина "спорт".
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08.12.2020 10:55 Ответить
У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4723
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08.12.2020 11:44 Ответить
Новость из разряда - не только у нас все так хреново.
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08.12.2020 06:19 Ответить
так просто они решили, что аппаратура лишняя...и самолету будет легче взлетать
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08.12.2020 08:48 Ответить
ТАК ДЕРЖАТЬ ПАРАША !
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08.12.2020 10:02 Ответить
На очереди "Аурус", с которого свинтят колёса, потому как путин соскучился по Мерседесу.
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08.12.2020 10:57 Ответить
У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2716
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08.12.2020 11:05 Ответить
У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3441
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08.12.2020 12:55 Ответить
а чё)), расєя, ***** )))
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08.12.2020 13:12 Ответить
то все "піндоси" познімали)). Зуб даю )))
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08.12.2020 13:14 Ответить
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