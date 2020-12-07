У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ

Злодії винесли з борта літака Іл-80, який російська пропаганда називає "літаком судного дня" і "повітряним командним пунктом", радіостанційні блоки.

Про це повідомляє з посиланням на джерело російський телеканал "РенТВ", інформує Цензор.НЕТ.

Крадіжка сталася на аеродромі "Таганрог-Південний". Літак доставили туди для планових робіт з модернізації та продовження ресурсу.

У поліцію звернувся начальник служби безпеки аеродрому. Він розповів, що рано-вранці під час огляду з'ясувалося: вантажний люк Іл-80 розкрили.

У відсіках літака не дорахувалися 39 радіостанціонних блоків і ще п'яти плат з п'яти таких же демонтованих блоків.

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"Інженер з експлуатації ПС розповів, що на ТАНКТ проводилася заміна мастила на штоках амортизаторних стійок шасі. За його словами, всі бортові прилади на момент приймання літака були на місці. Після закінчення робіт основний вхід, люк вантажного відсіку, три запасні виходи були опечатані. Останній раз під час огляду 26 листопада всі печатки були цілі", - розповіло джерело, знайоме з ситуацією.

Літак Іл-80 в експлуатації з 1992 року. Він являє собою повітряний командний пункт. Іл-80 має бортові засоби захисту від зброї масового ураження, в тому числі від радіоактивного зараження, на літаку встановлена ​​апаратура, що забезпечує управління всіма видами збройних сил.