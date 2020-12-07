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У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ

У Росії обікрали гордість авіації -

Злодії винесли з борта літака Іл-80, який російська пропаганда називає "літаком судного дня" і "повітряним командним пунктом", радіостанційні блоки.

Про це повідомляє з посиланням на джерело російський телеканал "РенТВ", інформує Цензор.НЕТ.

Крадіжка сталася на аеродромі "Таганрог-Південний". Літак доставили туди для планових робіт з модернізації та продовження ресурсу.

У поліцію звернувся начальник служби безпеки аеродрому. Він розповів, що рано-вранці під час огляду з'ясувалося: вантажний люк Іл-80 розкрили.

У відсіках літака не дорахувалися 39 радіостанціонних блоків і ще п'яти плат з п'яти таких же демонтованих блоків.

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"Інженер з експлуатації ПС розповів, що на ТАНКТ проводилася заміна мастила на штоках амортизаторних стійок шасі. За його словами, всі бортові прилади на момент приймання літака були на місці. Після закінчення робіт основний вхід, люк вантажного відсіку, три запасні виходи були опечатані. Останній раз під час огляду 26 листопада всі печатки були цілі", - розповіло джерело, знайоме з ситуацією.

Літак Іл-80 в експлуатації з 1992 року. Він являє собою повітряний командний пункт. Іл-80 має бортові засоби захисту від зброї масового ураження, в тому числі від радіоактивного зараження, на літаку встановлена ​​апаратура, що забезпечує управління всіма видами збройних сил.

Автор: 

злодійство (395) росія (64984) літак (2900) русский мир (450)


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Топ коментарі
+45
В России обокрали гордость авиации - "самолет судного дня", - СМИ - Цензор.НЕТ 9776
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07.12.2020 15:41
+43
Зачем ***** самолет? Клетку судного дня пора клепать!
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07.12.2020 15:40
+28
Так уже! правда не всего
\\\\\\\\\\\

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?hc_ref=ARTbicr0pQqzm-XJoGlXlCFu5QDKF7IXcwUvSE8O5R8hcAqFSrXH10iuweyO8EwmDXM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD54c-02587****************************************************-K0JHpvQCR1GBu2wjzGjpHUBagYsFSEag_8tGm0ztl6qLe924dtXkuG-*******************************-LiyrXdLL6jfH-gGlVlLAwWJ15vPZH5OqRr7M9fKmdPD6aGInG8-OhEOt-enlYITwpqpSMO8MHz5JPqs1GQWwTHtGjcZ0PoB3u9biXvvsjaYpmBdf4lZDgP2rMjD6jUrX2yAMzW59c5gk_GCN6MRuDCKmATorzM1mwn2JL89qnn3gLEz7fGxMOjLeH5zvBDqZSQ&__tn__=kC-R Дмитрий Чекалкин
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.365582946801298/2059549730737936/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD54c-02587****************************************************-K0JHpvQCR1GBu2wjzGjpHUBagYsFSEag_8tGm0ztl6qLe924dtXkuG-*******************************-LiyrXdLL6jfH-gGlVlLAwWJ15vPZH5OqRr7M9fKmdPD6aGInG8-OhEOt-enlYITwpqpSMO8MHz5JPqs1GQWwTHtGjcZ0PoB3u9biXvvsjaYpmBdf4lZDgP2rMjD6jUrX2yAMzW59c5gk_GCN6MRuDCKmATorzM1mwn2JL89qnn3gLEz7fGxMOjLeH5zvBDqZSQ&__tn__=-R 23 квітня 2017 р. ·

- Пенис пропал!
- Не, не пропал!

Нет у революции конца?
"После ежегодного купания мумии Ленина работники обнаружили, что у вождя пропал пенис."
КПРФ уже обратилась в суд.
- Никуда он не пропал, он сейчас в кремле правит.
https://twitter.com/NashaCanada/status/855576930124541952
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07.12.2020 16:14
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"Перед судним днем наступить судна ніч, тиха безмісячна українська ніч в Таганрозі" (Гоголь)
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07.12.2020 23:28 Відповісти
конец этой недоимперии будет явно забавным...
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07.12.2020 23:33 Відповісти
Кацапи вояки ще ті

У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6260
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07.12.2020 23:36 Відповісти
сраная обосРашка, сраные *********.))

А Таганрог, кацапи,то таки українське місто,як і земля навкруги,як і Кубань...і рано чи пізно ці земцлі повернуться до Неньки.
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07.12.2020 23:45 Відповісти
Потешные космолеты... Карл, слышишь, не супостат вывел его из строя... Сами кацапы его люто ненавидят... Муйлуша ,на выход... И зазвонят потом колокола...Свято наближаеться, свято наближается... БОЖЕ, СКАЖИ ТЫ ведь ЕСТЬ НА БЕЛОМ СВЕТЕ... Ото ж бо, чекаю миколайчика...
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08.12.2020 00:26 Відповісти
***** проверь ядерный чемодан, может его тоже тавой....
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08.12.2020 00:51 Відповісти
Новый российский «самолет Судного дня» построят на базе Ил-96-400М

https://iz.ru/1073495/2020-10-14/novyi-rossiiskii-samolet-sudnogo-dnia-postroiat-na-baze-il-96-400m

У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2587
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08.12.2020 02:17 Відповісти
Походу специалисты бомжи или прапора уже переносят аппаратуру на новый самолёт.
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08.12.2020 05:46 Відповісти
Какой может быть "судный день" , если в кремле не верят в Бога ?
И суды в Московии понятие условное.
Самолёт басманного судного дня - это как Лада Калина "спорт".
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08.12.2020 10:55 Відповісти
У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4723
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08.12.2020 11:44 Відповісти
Новость из разряда - не только у нас все так хреново.
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08.12.2020 06:19 Відповісти
так просто они решили, что аппаратура лишняя...и самолету будет легче взлетать
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08.12.2020 08:48 Відповісти
ТАК ДЕРЖАТЬ ПАРАША !
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08.12.2020 10:02 Відповісти
На очереди "Аурус", с которого свинтят колёса, потому как путин соскучился по Мерседесу.
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08.12.2020 10:57 Відповісти
У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2716
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08.12.2020 11:05 Відповісти
У Росії обікрали гордість авіації - "літак судного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3441
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08.12.2020 12:55 Відповісти
а чё)), расєя, ***** )))
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08.12.2020 13:12 Відповісти
то все "піндоси" познімали)). Зуб даю )))
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08.12.2020 13:14 Відповісти
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