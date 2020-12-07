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Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ

Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ

Злочинні угруповання з Польщі допомагають українцям за фальшивими документами влаштовуватися на роботу в Німеччині, Чехії та країнах Скандинавії.

Про це пише з посиланням на дані прикордонних служб Польщі й Німеччини видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними видання, в Німеччині українці можуть заробити в 5 разів більше, ніж на батьківщині, в Польщі - всього лише в 2-2,5 рази.

Але Берлін видає робочі візи дуже рідко, і для їх отримання потрібно знати німецьку мову. Тому українці в'їжджають до Польщі, і звідти за допомогою польської мафії намагаються потрапити до ФРН.

У вересні на вимогу прокуратури Наумбургу 800 поліцейських обшукали 60 помешкань і фірм у 5 федеральних землях, шукаючи нелегалів, які працювали в основному на підприємствах з переробки м'яса. Банда, якою керували німці й поляки, через агенції з тимчасового працевлаштування, за півроку перевезла в Німеччину 82 людей. Під час обшуків поліція виявила ще 44 працівника з фальшивими документами громадян ЄС. Такі "оборудки" повинні були принести банді 1,5 мільйони євро.

Дивіться також: Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Німеччини веде розслідування у справі про 1,4 тисяч випадків нелегального проживання й працевлаштування в країні. У більшості цих випадків йдеться про жінок з України, яких найняли на роботу за посередництва польських фірм на українській території. За словами директора рекрутингової агенції Gremi Personal Томаса Богдевича, в Україні "процвітає бізнес посередників і перевізників, готових доставити українських робітників в Німеччину, Чехію чи Австрію транзитом, наприклад, через Угорщину".

"Українські трудові мігранти дедалі частіше намагаються в'їхати і працювати в цих країнах на підставі польських робочих віз чи навіть звичайних дозволів на роботу. Для працевлаштування в Європі використовують фальшиві дозволи на роботу, фальшиві паспорти Румунії чи Угорщини або чеські робочі візи", - сказав Богдевич.

Збільшення кількості порушень, пов'язаних з трудовою міграцією в Європу, відображена в статистичних даних польських прикордонників. Кількість людей, яких у Польщі спіймали з фальшивими документами, зросла на 100%, - йдеться в звіті Головного управління Прикордонної служби країни. Станом на вересень були затримані 1023 людей з несправжніми дозволами на проживання чи перетин кордону Польщі. Минулого року за аналогічний період таких випадків було 584.

Весь процес заснований саме на польських документах, бо їх легко отримати. І організована злочинність цим користується. З 2008 року Варшава схвалила спрощену процедуру працевлаштування людей з сусідніх країн. Достатньо надати так звану заяву про намір найняти на роботу іноземця. Такий документ видається на півроку. Якщо потрібно лишитися в Польщі на довше, доведеться подати заявку на візу і дозвіл на роботу. І цю схему останнім часом почали використовували як шлях в Західну Європу.

Автор: 

Німеччина (7335) нелегали (383) Польща (8489) українці (2537) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+10
Странные эти немцы.... Чтобы попасть сирийскому беженцу в Германию, и там насиловать их фрау на улицах, давить машинами простых немцев, отрезать головы, жить на пособие и разводить срач, язык ненужен.... Чтобы ехать украинцу просто работать... Упс... преДьявите НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК!!!!
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07.12.2020 21:51
+7
у ахметки пинчука и прочей наволочи рабы заканчиваются ......?
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07.12.2020 21:07
+5
респект полякам. хоть хтось помагае хлопцям гроши заробляти..а то шмигаль вже создав пів міліона робочих місць..сволота брехлива.
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07.12.2020 21:17
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07.12.2020 20:54 Відповісти
Чехия намного богаче чем Польша ващета.
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08.12.2020 09:40 Відповісти
Наши мафиози туда все вывозят
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07.12.2020 20:47 Відповісти
Полиция Германии ведет расследование по делу о 1400 случаях нелегального проживания и трудоустройства в стране. В большинстве этих случаев речь идет о женщинах из Украины
Источник: https://censor.net/ru/n3235530

Да уж..
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07.12.2020 20:54 Відповісти
капля в море в сравнении с тем,что было во времья бегства ливийцев, или того,сколько почти ежедневно причаливает к берегам Южной Италии,после чего расползаются по всему ЕС в том числе и находям место у поляков.
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07.12.2020 21:08 Відповісти
Европа с таким энтузиазмом бомбила Ливию. Неужели они думали что с такого расстояния, в один пролив, их не забрызгает какашками и кровью?
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07.12.2020 21:11 Відповісти
ждем когда будут бомбить твою лапотну расею..интересно куда гавно полетит. китай не примет...
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07.12.2020 21:21 Відповісти
Европа бомбит расею...
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07.12.2020 21:25 Відповісти
фекальными лепёхами
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07.12.2020 21:39 Відповісти
Московия бомбила Сирию, но сирийцы почему-то едут в цивилизованную Европу, а не в Московию. Даже сирийцев туда не тянет.
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07.12.2020 22:04 Відповісти
а ти откуда знаеш..у тебя в лапландии вернее лаптеносии уже иетернет работать скоро не будет..в чебурнете будеттолько харя облезлого пині.
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07.12.2020 21:24 Відповісти
Колян,а ти звідкля довідався,що у сруляндії чебурнет скоро не буде "фунцыклировать"?
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07.12.2020 23:06 Відповісти
А что с мужиками то.
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07.12.2020 21:08 Відповісти
В зеркало посмотри ))
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07.12.2020 21:16 Відповісти
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07.12.2020 21:23 Відповісти
В України лишаться пенсіонери, діти, силовики та політики. І тоді почнеться Армагедець.)))
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07.12.2020 20:55 Відповісти
-- Физкульт привет, дядя!
-- А вы из какого общества?
-- Трудовые резервы!
-- А Динамо бежит?
--Все бегут!
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07.12.2020 20:58 Відповісти
Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7178
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07.12.2020 21:36 Відповісти
у ахметки пинчука и прочей наволочи рабы заканчиваются ......?
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07.12.2020 21:07 Відповісти
долбо бы не закончатся никогда
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07.12.2020 23:26 Відповісти
"Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами", а людей які вміють і хочуть працювати - бандитами.((((
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07.12.2020 21:07 Відповісти
зараз все не так як колись ! по гібридному . війна без оголошення війни ! напад це активна оборона . якось так
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07.12.2020 21:34 Відповісти
Странно...
Зеля обещал вернуть украинцев домой с заработков, а людей бежит все больше.
Они не знают, что Порох уже 2 года как не президент?
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07.12.2020 21:13 Відповісти
чуеш гондурас обосраний. це біжать від твого улюбленого піаніста ті кому дійшло що за трепло голосували...а ти ще пороха боішся... правильно робиш падло. бо як знову виберемо то ти попреш на ростов. гавно обосране.
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07.12.2020 21:19 Відповісти
Ото проблема,с Белоруси вывезли нелегально чемпиона мира по кикбоксингуна Запад

https://charter97.org/be/news/2020/12/7/403176/ тыць
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07.12.2020 21:14 Відповісти
Что-то он не очень похож на безобидную овечку каким себя рисует.

Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1183
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07.12.2020 21:22 Відповісти
не овца,это точно. дал пзды ментам, молоток.
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07.12.2020 23:51 Відповісти
И сбежал в Париж. А простым людям куда деваться.
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07.12.2020 23:53 Відповісти
надо было остаться и присесть лет так на 5? смог свалить,вдвойне молодец.
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08.12.2020 11:01 Відповісти
В Беларуси гражданку Швейцарии приговорили к двум с половиной годам колонии за сорванную с омоновца балаклаву.
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08.12.2020 11:02 Відповісти
респект полякам. хоть хтось помагае хлопцям гроши заробляти..а то шмигаль вже создав пів міліона робочих місць..сволота брехлива.
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07.12.2020 21:17 Відповісти
Польські мафіозі-- звучить смішно))))))
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07.12.2020 21:32 Відповісти
Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6592
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07.12.2020 21:32 Відповісти
Нет что бы немцам пустить наших роботяг работать.так они мусульман напускают что бы платить им дотации так те еще их убивают
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07.12.2020 21:43 Відповісти
Ты посмотри какие сволочи эти мафиозные поляки---А? Наших хлопцев прямиком в Берлин там, в Гамбург клятый---а там же рядом Амстердам! Жуткий город. Помните как спел Бутусов:*...турки скачут по гробам в славный город Амстердам...*.Судьба какая у наших тяжкая!
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07.12.2020 21:45 Відповісти
Странные эти немцы.... Чтобы попасть сирийскому беженцу в Германию, и там насиловать их фрау на улицах, давить машинами простых немцев, отрезать головы, жить на пособие и разводить срач, язык ненужен.... Чтобы ехать украинцу просто работать... Упс... преДьявите НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК!!!!
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07.12.2020 21:51 Відповісти
Це питання контролю - біженці там всі на виду, під контролем кожен день, бо залишаться без дотацій/пособія, а заробітчани свободні люди
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07.12.2020 23:52 Відповісти
Німеччині треба спростити процедуру працевлаштування і проблема вирішиться сама,гадаю в недалекому майбутньому саме так і станеться.
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07.12.2020 22:38 Відповісти
ну ***, наши спецслужбы молодци. не даром бабки получают. знают все. но о них, о их мафии, об их схемах. что ж вы скоты, у себя под носом нихрена не видете? чего о своей мафии ничего не говорите.. посмотрите в зеркало, на фото начальства возле дежурки, на портрет над башкой начальника. ну вот же они, наши мафиози и искать нихрена не нужно
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07.12.2020 22:44 Відповісти
зато араби без ніяких проблем туди їдуть як біженці і ще й сидять на дотаціях.
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07.12.2020 22:59 Відповісти
Бідні українці на що тільки не йдуть щоб грошей заробити.
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07.12.2020 23:08 Відповісти
Польска мафія це звучить комічно - сурйозно
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07.12.2020 23:49 Відповісти
ничего комичного.польская мафия и в Нью Йорке котируется
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07.12.2020 23:53 Відповісти
Та немає ніякої польской мафії в цьому скандалі.
Багато польских фірм працює в Німеччині. Але коли в цих бригадах українці - то вже і є нелегальна праця.
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08.12.2020 00:14 Відповісти
У своїх очах брівна не бачать. Тьфу!
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08.12.2020 01:10 Відповісти
Значить настав час німцям легалізувати цей процес,ці люди приносять зиск Германії також.
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08.12.2020 06:31 Відповісти
всё с начала 2020 легализовано и знание немецкого - так это на усмотрение работодателя.
Но упоротым рагулям не обьяснить.
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08.12.2020 06:53 Відповісти
в смысле "на усмотрение"? Чтобы легально работать надо сдать экзамен.
Там где "на усмотрение" - это как раз нелегально.
Но рагулям действительно не понять.
Помню сколько розовых соплей было "Германия открывает рынок труда для украинцев! Це Пэрэмога! Щас все туда поедем, в Польше никого не останется!"
Про экзамен никто не хотел слышать. А я сразу писал что 99% из заробитчан и по родному языку экзамен не сдадут, не то что по немецкому.
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08.12.2020 09:47 Відповісти
экзамен нужен для самостоятельного поиска работы при поддтвержденном дипломе.
если есть договор на работу, то пох. знание языка.
Искали мы себе сотрудников по этой схеме, эта упоротая тупорылая биомасса, даже диплом выслать не может.. любой блин диплом о каком-либо профобразовании - думаю они и школу не оканчивали. Спецы мля Нах такие дебилы нужны, тем более в Германии. На принеси-подай рымыны и сербы сойдут .
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08.12.2020 12:18 Відповісти
Мы искали работников в Украине, среди студентов на последнем году обучения в ВУЗах.
Самый элементарный тест на уровень образования - просишь человека написать (от руки) автобиографию, на русском или украинском - на выбор. Коротенько, типа родился там-то тогда-то, учидся в такой-то школе, закончил в таком-то году, увлекался такими-то школьными предметами, послупил в ВУЗ и т.п.
Так 99% не могут без ошибок написать даже на том языке который для них родной. И это люди с высшим образованием! Были кадры которые в тексте из 6 предложений 15 ошибок делали. Куда их? Им нельзя даже на уровне секретарши с клиентами переписку вести - опозорят компанию.
Что уж говорить про биомассу.
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08.12.2020 12:28 Відповісти
Там же вкв робітників з дипломом,престижною працею за яку німці самі зубами вцепились і нікого не пускають,а тут йдеться про різноробів,сезонні і інші мало кваліфіковані,непрестижні роботи.
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08.12.2020 07:01 Відповісти
 
 