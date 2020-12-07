Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ

Злочинні угруповання з Польщі допомагають українцям за фальшивими документами влаштовуватися на роботу в Німеччині, Чехії та країнах Скандинавії.

Про це пише з посиланням на дані прикордонних служб Польщі й Німеччини видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За даними видання, в Німеччині українці можуть заробити в 5 разів більше, ніж на батьківщині, в Польщі - всього лише в 2-2,5 рази.

Але Берлін видає робочі візи дуже рідко, і для їх отримання потрібно знати німецьку мову. Тому українці в'їжджають до Польщі, і звідти за допомогою польської мафії намагаються потрапити до ФРН.

У вересні на вимогу прокуратури Наумбургу 800 поліцейських обшукали 60 помешкань і фірм у 5 федеральних землях, шукаючи нелегалів, які працювали в основному на підприємствах з переробки м'яса. Банда, якою керували німці й поляки, через агенції з тимчасового працевлаштування, за півроку перевезла в Німеччину 82 людей. Під час обшуків поліція виявила ще 44 працівника з фальшивими документами громадян ЄС. Такі "оборудки" повинні були принести банді 1,5 мільйони євро.

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Поліція Німеччини веде розслідування у справі про 1,4 тисяч випадків нелегального проживання й працевлаштування в країні. У більшості цих випадків йдеться про жінок з України, яких найняли на роботу за посередництва польських фірм на українській території. За словами директора рекрутингової агенції Gremi Personal Томаса Богдевича, в Україні "процвітає бізнес посередників і перевізників, готових доставити українських робітників в Німеччину, Чехію чи Австрію транзитом, наприклад, через Угорщину".

"Українські трудові мігранти дедалі частіше намагаються в'їхати і працювати в цих країнах на підставі польських робочих віз чи навіть звичайних дозволів на роботу. Для працевлаштування в Європі використовують фальшиві дозволи на роботу, фальшиві паспорти Румунії чи Угорщини або чеські робочі візи", - сказав Богдевич.

Збільшення кількості порушень, пов'язаних з трудовою міграцією в Європу, відображена в статистичних даних польських прикордонників. Кількість людей, яких у Польщі спіймали з фальшивими документами, зросла на 100%, - йдеться в звіті Головного управління Прикордонної служби країни. Станом на вересень були затримані 1023 людей з несправжніми дозволами на проживання чи перетин кордону Польщі. Минулого року за аналогічний період таких випадків було 584.

Весь процес заснований саме на польських документах, бо їх легко отримати. І організована злочинність цим користується. З 2008 року Варшава схвалила спрощену процедуру працевлаштування людей з сусідніх країн. Достатньо надати так звану заяву про намір найняти на роботу іноземця. Такий документ видається на півроку. Якщо потрібно лишитися в Польщі на довше, доведеться подати заявку на візу і дозвіл на роботу. І цю схему останнім часом почали використовували як шлях в Західну Європу.