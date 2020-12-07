Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ
Злочинні угруповання з Польщі допомагають українцям за фальшивими документами влаштовуватися на роботу в Німеччині, Чехії та країнах Скандинавії.
Про це пише з посиланням на дані прикордонних служб Польщі й Німеччини видання Rzeczpospolita, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За даними видання, в Німеччині українці можуть заробити в 5 разів більше, ніж на батьківщині, в Польщі - всього лише в 2-2,5 рази.
Але Берлін видає робочі візи дуже рідко, і для їх отримання потрібно знати німецьку мову. Тому українці в'їжджають до Польщі, і звідти за допомогою польської мафії намагаються потрапити до ФРН.
У вересні на вимогу прокуратури Наумбургу 800 поліцейських обшукали 60 помешкань і фірм у 5 федеральних землях, шукаючи нелегалів, які працювали в основному на підприємствах з переробки м'яса. Банда, якою керували німці й поляки, через агенції з тимчасового працевлаштування, за півроку перевезла в Німеччину 82 людей. Під час обшуків поліція виявила ще 44 працівника з фальшивими документами громадян ЄС. Такі "оборудки" повинні були принести банді 1,5 мільйони євро.
Поліція Німеччини веде розслідування у справі про 1,4 тисяч випадків нелегального проживання й працевлаштування в країні. У більшості цих випадків йдеться про жінок з України, яких найняли на роботу за посередництва польських фірм на українській території. За словами директора рекрутингової агенції Gremi Personal Томаса Богдевича, в Україні "процвітає бізнес посередників і перевізників, готових доставити українських робітників в Німеччину, Чехію чи Австрію транзитом, наприклад, через Угорщину".
"Українські трудові мігранти дедалі частіше намагаються в'їхати і працювати в цих країнах на підставі польських робочих віз чи навіть звичайних дозволів на роботу. Для працевлаштування в Європі використовують фальшиві дозволи на роботу, фальшиві паспорти Румунії чи Угорщини або чеські робочі візи", - сказав Богдевич.
Збільшення кількості порушень, пов'язаних з трудовою міграцією в Європу, відображена в статистичних даних польських прикордонників. Кількість людей, яких у Польщі спіймали з фальшивими документами, зросла на 100%, - йдеться в звіті Головного управління Прикордонної служби країни. Станом на вересень були затримані 1023 людей з несправжніми дозволами на проживання чи перетин кордону Польщі. Минулого року за аналогічний період таких випадків було 584.
Весь процес заснований саме на польських документах, бо їх легко отримати. І організована злочинність цим користується. З 2008 року Варшава схвалила спрощену процедуру працевлаштування людей з сусідніх країн. Достатньо надати так звану заяву про намір найняти на роботу іноземця. Такий документ видається на півроку. Якщо потрібно лишитися в Польщі на довше, доведеться подати заявку на візу і дозвіл на роботу. І цю схему останнім часом почали використовували як шлях в Західну Європу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Источник: https://censor.net/ru/n3235530
Да уж..
-- А вы из какого общества?
-- Трудовые резервы!
-- А Динамо бежит?
--Все бегут!
Зеля обещал вернуть украинцев домой с заработков, а людей бежит все больше.
Они не знают, что Порох уже 2 года как не президент?
https://charter97.org/be/news/2020/12/7/403176/ тыць
Багато польских фірм працює в Німеччині. Але коли в цих бригадах українці - то вже і є нелегальна праця.
Но упоротым рагулям не обьяснить.
Там где "на усмотрение" - это как раз нелегально.
Но рагулям действительно не понять.
Помню сколько розовых соплей было "Германия открывает рынок труда для украинцев! Це Пэрэмога! Щас все туда поедем, в Польше никого не останется!"
Про экзамен никто не хотел слышать. А я сразу писал что 99% из заробитчан и по родному языку экзамен не сдадут, не то что по немецкому.
если есть договор на работу, то пох. знание языка.
Искали мы себе сотрудников по этой схеме, эта упоротая тупорылая биомасса, даже диплом выслать не может.. любой блин диплом о каком-либо профобразовании - думаю они и школу не оканчивали. Спецы мля Нах такие дебилы нужны, тем более в Германии. На принеси-подай рымыны и сербы сойдут .
Самый элементарный тест на уровень образования - просишь человека написать (от руки) автобиографию, на русском или украинском - на выбор. Коротенько, типа родился там-то тогда-то, учидся в такой-то школе, закончил в таком-то году, увлекался такими-то школьными предметами, послупил в ВУЗ и т.п.
Так 99% не могут без ошибок написать даже на том языке который для них родной. И это люди с высшим образованием! Были кадры которые в тексте из 6 предложений 15 ошибок делали. Куда их? Им нельзя даже на уровне секретарши с клиентами переписку вести - опозорят компанию.
Что уж говорить про биомассу.