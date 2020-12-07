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Польские мафиози вывозят украинских нелегалов в Западную Европу, - СМИ

Польские мафиози вывозят украинских нелегалов в Западную Европу, - СМИ

Преступные группировки из Польши помогают украинцам по фальшивым документам устраиваться на работу в Германии, Чехии и странах Скандинавии.

Об этом пишет со ссылкой на данные пограничных служб Польши и Германии издание Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, в Германии украинцы могут заработать в 5 раз больше, чем на родине, в Польше - всего лишь в 2-2,5 раза.

Но Берлин выдает рабочие визы очень редко, и для их получения нужно знать немецкий язык. Поэтому украинцы въезжают в Польшу, и оттуда при помощи польской мафии пытаются попасть в ФРГ.

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В сентябре по требованию прокуратуры Наумбурга 800 полицейских обыскали 60 квартир и фирм в 5 федеральных землях в поисках нелегалов, которые работали в основном на предприятиях по переработке мяса. Банда, которой руководили немцы и поляки, через агентства по временному трудоустройству за полгода перевезла в Германию 82 человека. Во время обысков полиция обнаружила еще 44 работника с фальшивыми документами граждан ЕС. Такие "сделки" должны были принести банде 1,5 миллиона евро.

Полиция Германии ведет расследование по делу о 1400 случаях нелегального проживания и трудоустройства в стране. В большинстве этих случаев речь идет о женщинах из Украины, которых наняли на работу при посредничестве польских фирм на украинской территории. По словам директора рекрутингового агентства Gremi Personal Томаса Богдевича, в Украине процветает бизнес "посредников и перевозчиков, готовых доставить украинских рабочих в Германию, Чехию или Австрию транзитом, например, через Венгрию".

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"Украинские трудовые мигранты все чаще пытаются въехать и работать в этих странах на основании польских рабочих виз или даже обычных разрешений на работу. Для трудоустройства в Европе используют фальшивые разрешения на работу, фальшивые паспорта Румынии или Венгрии или чешские рабочие визы", - сказал Богдевич.

Увеличение количества нарушений, связанных с трудовой миграцией в Европу, отражено в статистических данных польских пограничников. Количество людей, которых в Польше поймали с фальшивыми документами, выросло на 100%, - говорится в отчете Главного управления Пограничной службы страны. По состоянию на сентябрь были задержаны 1023 людей с ненастоящими разрешениями на проживание или пересечение границы Польши. В прошлом году за аналогичный период таких случаев было 584.

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Весь процесс основан именно на польских документах, потому что их легко получить. И организованная преступность этим пользуется. С 2008 года Варшава одобрила упрощенную процедуру трудоустройства людей из соседних стран. Достаточно предоставить так называемое заявление о намерении нанять на работу иностранца. Такой документ выдается на полгода. Если нужно остаться в Польше на дольше, придется подать заявку на визу и разрешение на работу. И эту схему в последнее время начали использовали как путь в Западную Европу.

Автор: 

Германия (6933) нелегалы (452) Польша (8405) украинцы (3861) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+10
Странные эти немцы.... Чтобы попасть сирийскому беженцу в Германию, и там насиловать их фрау на улицах, давить машинами простых немцев, отрезать головы, жить на пособие и разводить срач, язык ненужен.... Чтобы ехать украинцу просто работать... Упс... преДьявите НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК!!!!
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07.12.2020 21:51
+7
у ахметки пинчука и прочей наволочи рабы заканчиваются ......?
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07.12.2020 21:07
+5
респект полякам. хоть хтось помагае хлопцям гроши заробляти..а то шмигаль вже создав пів міліона робочих місць..сволота брехлива.
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07.12.2020 21:17
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07.12.2020 20:54 Ответить
Чехия намного богаче чем Польша ващета.
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08.12.2020 09:40 Ответить
Наши мафиози туда все вывозят
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07.12.2020 20:47 Ответить
Полиция Германии ведет расследование по делу о 1400 случаях нелегального проживания и трудоустройства в стране. В большинстве этих случаев речь идет о женщинах из Украины
Источник: https://censor.net/ru/n3235530

Да уж..
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07.12.2020 20:54 Ответить
капля в море в сравнении с тем,что было во времья бегства ливийцев, или того,сколько почти ежедневно причаливает к берегам Южной Италии,после чего расползаются по всему ЕС в том числе и находям место у поляков.
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07.12.2020 21:08 Ответить
Европа с таким энтузиазмом бомбила Ливию. Неужели они думали что с такого расстояния, в один пролив, их не забрызгает какашками и кровью?
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07.12.2020 21:11 Ответить
ждем когда будут бомбить твою лапотну расею..интересно куда гавно полетит. китай не примет...
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07.12.2020 21:21 Ответить
Европа бомбит расею...
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07.12.2020 21:25 Ответить
фекальными лепёхами
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07.12.2020 21:39 Ответить
Московия бомбила Сирию, но сирийцы почему-то едут в цивилизованную Европу, а не в Московию. Даже сирийцев туда не тянет.
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07.12.2020 22:04 Ответить
а ти откуда знаеш..у тебя в лапландии вернее лаптеносии уже иетернет работать скоро не будет..в чебурнете будеттолько харя облезлого пині.
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07.12.2020 21:24 Ответить
Колян,а ти звідкля довідався,що у сруляндії чебурнет скоро не буде "фунцыклировать"?
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07.12.2020 23:06 Ответить
А что с мужиками то.
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07.12.2020 21:08 Ответить
В зеркало посмотри ))
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07.12.2020 21:16 Ответить
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07.12.2020 21:23 Ответить
В України лишаться пенсіонери, діти, силовики та політики. І тоді почнеться Армагедець.)))
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07.12.2020 20:55 Ответить
-- Физкульт привет, дядя!
-- А вы из какого общества?
-- Трудовые резервы!
-- А Динамо бежит?
--Все бегут!
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07.12.2020 20:58 Ответить
Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7178
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07.12.2020 21:36 Ответить
у ахметки пинчука и прочей наволочи рабы заканчиваются ......?
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07.12.2020 21:07 Ответить
долбо бы не закончатся никогда
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07.12.2020 23:26 Ответить
"Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами", а людей які вміють і хочуть працювати - бандитами.((((
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07.12.2020 21:07 Ответить
зараз все не так як колись ! по гібридному . війна без оголошення війни ! напад це активна оборона . якось так
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07.12.2020 21:34 Ответить
Странно...
Зеля обещал вернуть украинцев домой с заработков, а людей бежит все больше.
Они не знают, что Порох уже 2 года как не президент?
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07.12.2020 21:13 Ответить
чуеш гондурас обосраний. це біжать від твого улюбленого піаніста ті кому дійшло що за трепло голосували...а ти ще пороха боішся... правильно робиш падло. бо як знову виберемо то ти попреш на ростов. гавно обосране.
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07.12.2020 21:19 Ответить
Ото проблема,с Белоруси вывезли нелегально чемпиона мира по кикбоксингуна Запад

https://charter97.org/be/news/2020/12/7/403176/ тыць
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07.12.2020 21:14 Ответить
Что-то он не очень похож на безобидную овечку каким себя рисует.

Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1183
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07.12.2020 21:22 Ответить
не овца,это точно. дал пзды ментам, молоток.
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07.12.2020 23:51 Ответить
И сбежал в Париж. А простым людям куда деваться.
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07.12.2020 23:53 Ответить
надо было остаться и присесть лет так на 5? смог свалить,вдвойне молодец.
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08.12.2020 11:01 Ответить
В Беларуси гражданку Швейцарии приговорили к двум с половиной годам колонии за сорванную с омоновца балаклаву.
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08.12.2020 11:02 Ответить
респект полякам. хоть хтось помагае хлопцям гроши заробляти..а то шмигаль вже создав пів міліона робочих місць..сволота брехлива.
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07.12.2020 21:17 Ответить
Польські мафіозі-- звучить смішно))))))
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07.12.2020 21:32 Ответить
Польські мафіозі вивозять українських нелегалів до Західної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6592
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07.12.2020 21:32 Ответить
Нет что бы немцам пустить наших роботяг работать.так они мусульман напускают что бы платить им дотации так те еще их убивают
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07.12.2020 21:43 Ответить
Ты посмотри какие сволочи эти мафиозные поляки---А? Наших хлопцев прямиком в Берлин там, в Гамбург клятый---а там же рядом Амстердам! Жуткий город. Помните как спел Бутусов:*...турки скачут по гробам в славный город Амстердам...*.Судьба какая у наших тяжкая!
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07.12.2020 21:45 Ответить
Странные эти немцы.... Чтобы попасть сирийскому беженцу в Германию, и там насиловать их фрау на улицах, давить машинами простых немцев, отрезать головы, жить на пособие и разводить срач, язык ненужен.... Чтобы ехать украинцу просто работать... Упс... преДьявите НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК!!!!
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07.12.2020 21:51 Ответить
Це питання контролю - біженці там всі на виду, під контролем кожен день, бо залишаться без дотацій/пособія, а заробітчани свободні люди
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07.12.2020 23:52 Ответить
Німеччині треба спростити процедуру працевлаштування і проблема вирішиться сама,гадаю в недалекому майбутньому саме так і станеться.
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07.12.2020 22:38 Ответить
ну ***, наши спецслужбы молодци. не даром бабки получают. знают все. но о них, о их мафии, об их схемах. что ж вы скоты, у себя под носом нихрена не видете? чего о своей мафии ничего не говорите.. посмотрите в зеркало, на фото начальства возле дежурки, на портрет над башкой начальника. ну вот же они, наши мафиози и искать нихрена не нужно
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07.12.2020 22:44 Ответить
зато араби без ніяких проблем туди їдуть як біженці і ще й сидять на дотаціях.
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07.12.2020 22:59 Ответить
Бідні українці на що тільки не йдуть щоб грошей заробити.
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07.12.2020 23:08 Ответить
Польска мафія це звучить комічно - сурйозно
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07.12.2020 23:49 Ответить
ничего комичного.польская мафия и в Нью Йорке котируется
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07.12.2020 23:53 Ответить
Та немає ніякої польской мафії в цьому скандалі.
Багато польских фірм працює в Німеччині. Але коли в цих бригадах українці - то вже і є нелегальна праця.
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08.12.2020 00:14 Ответить
У своїх очах брівна не бачать. Тьфу!
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08.12.2020 01:10 Ответить
Значить настав час німцям легалізувати цей процес,ці люди приносять зиск Германії також.
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08.12.2020 06:31 Ответить
всё с начала 2020 легализовано и знание немецкого - так это на усмотрение работодателя.
Но упоротым рагулям не обьяснить.
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08.12.2020 06:53 Ответить
в смысле "на усмотрение"? Чтобы легально работать надо сдать экзамен.
Там где "на усмотрение" - это как раз нелегально.
Но рагулям действительно не понять.
Помню сколько розовых соплей было "Германия открывает рынок труда для украинцев! Це Пэрэмога! Щас все туда поедем, в Польше никого не останется!"
Про экзамен никто не хотел слышать. А я сразу писал что 99% из заробитчан и по родному языку экзамен не сдадут, не то что по немецкому.
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08.12.2020 09:47 Ответить
экзамен нужен для самостоятельного поиска работы при поддтвержденном дипломе.
если есть договор на работу, то пох. знание языка.
Искали мы себе сотрудников по этой схеме, эта упоротая тупорылая биомасса, даже диплом выслать не может.. любой блин диплом о каком-либо профобразовании - думаю они и школу не оканчивали. Спецы мля Нах такие дебилы нужны, тем более в Германии. На принеси-подай рымыны и сербы сойдут .
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08.12.2020 12:18 Ответить
Мы искали работников в Украине, среди студентов на последнем году обучения в ВУЗах.
Самый элементарный тест на уровень образования - просишь человека написать (от руки) автобиографию, на русском или украинском - на выбор. Коротенько, типа родился там-то тогда-то, учидся в такой-то школе, закончил в таком-то году, увлекался такими-то школьными предметами, послупил в ВУЗ и т.п.
Так 99% не могут без ошибок написать даже на том языке который для них родной. И это люди с высшим образованием! Были кадры которые в тексте из 6 предложений 15 ошибок делали. Куда их? Им нельзя даже на уровне секретарши с клиентами переписку вести - опозорят компанию.
Что уж говорить про биомассу.
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08.12.2020 12:28 Ответить
Там же вкв робітників з дипломом,престижною працею за яку німці самі зубами вцепились і нікого не пускають,а тут йдеться про різноробів,сезонні і інші мало кваліфіковані,непрестижні роботи.
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08.12.2020 07:01 Ответить
 
 