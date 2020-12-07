Польские мафиози вывозят украинских нелегалов в Западную Европу, - СМИ
Преступные группировки из Польши помогают украинцам по фальшивым документам устраиваться на работу в Германии, Чехии и странах Скандинавии.
Об этом пишет со ссылкой на данные пограничных служб Польши и Германии издание Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным издания, в Германии украинцы могут заработать в 5 раз больше, чем на родине, в Польше - всего лишь в 2-2,5 раза.
Но Берлин выдает рабочие визы очень редко, и для их получения нужно знать немецкий язык. Поэтому украинцы въезжают в Польшу, и оттуда при помощи польской мафии пытаются попасть в ФРГ.
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В сентябре по требованию прокуратуры Наумбурга 800 полицейских обыскали 60 квартир и фирм в 5 федеральных землях в поисках нелегалов, которые работали в основном на предприятиях по переработке мяса. Банда, которой руководили немцы и поляки, через агентства по временному трудоустройству за полгода перевезла в Германию 82 человека. Во время обысков полиция обнаружила еще 44 работника с фальшивыми документами граждан ЕС. Такие "сделки" должны были принести банде 1,5 миллиона евро.
Полиция Германии ведет расследование по делу о 1400 случаях нелегального проживания и трудоустройства в стране. В большинстве этих случаев речь идет о женщинах из Украины, которых наняли на работу при посредничестве польских фирм на украинской территории. По словам директора рекрутингового агентства Gremi Personal Томаса Богдевича, в Украине процветает бизнес "посредников и перевозчиков, готовых доставить украинских рабочих в Германию, Чехию или Австрию транзитом, например, через Венгрию".
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"Украинские трудовые мигранты все чаще пытаются въехать и работать в этих странах на основании польских рабочих виз или даже обычных разрешений на работу. Для трудоустройства в Европе используют фальшивые разрешения на работу, фальшивые паспорта Румынии или Венгрии или чешские рабочие визы", - сказал Богдевич.
Увеличение количества нарушений, связанных с трудовой миграцией в Европу, отражено в статистических данных польских пограничников. Количество людей, которых в Польше поймали с фальшивыми документами, выросло на 100%, - говорится в отчете Главного управления Пограничной службы страны. По состоянию на сентябрь были задержаны 1023 людей с ненастоящими разрешениями на проживание или пересечение границы Польши. В прошлом году за аналогичный период таких случаев было 584.
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Весь процесс основан именно на польских документах, потому что их легко получить. И организованная преступность этим пользуется. С 2008 года Варшава одобрила упрощенную процедуру трудоустройства людей из соседних стран. Достаточно предоставить так называемое заявление о намерении нанять на работу иностранца. Такой документ выдается на полгода. Если нужно остаться в Польше на дольше, придется подать заявку на визу и разрешение на работу. И эту схему в последнее время начали использовали как путь в Западную Европу.
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Источник: https://censor.net/ru/n3235530
Да уж..
-- А вы из какого общества?
-- Трудовые резервы!
-- А Динамо бежит?
--Все бегут!
Зеля обещал вернуть украинцев домой с заработков, а людей бежит все больше.
Они не знают, что Порох уже 2 года как не президент?
https://charter97.org/be/news/2020/12/7/403176/ тыць
Багато польских фірм працює в Німеччині. Але коли в цих бригадах українці - то вже і є нелегальна праця.
Но упоротым рагулям не обьяснить.
Там где "на усмотрение" - это как раз нелегально.
Но рагулям действительно не понять.
Помню сколько розовых соплей было "Германия открывает рынок труда для украинцев! Це Пэрэмога! Щас все туда поедем, в Польше никого не останется!"
Про экзамен никто не хотел слышать. А я сразу писал что 99% из заробитчан и по родному языку экзамен не сдадут, не то что по немецкому.
если есть договор на работу, то пох. знание языка.
Искали мы себе сотрудников по этой схеме, эта упоротая тупорылая биомасса, даже диплом выслать не может.. любой блин диплом о каком-либо профобразовании - думаю они и школу не оканчивали. Спецы мля Нах такие дебилы нужны, тем более в Германии. На принеси-подай рымыны и сербы сойдут .
Самый элементарный тест на уровень образования - просишь человека написать (от руки) автобиографию, на русском или украинском - на выбор. Коротенько, типа родился там-то тогда-то, учидся в такой-то школе, закончил в таком-то году, увлекался такими-то школьными предметами, послупил в ВУЗ и т.п.
Так 99% не могут без ошибок написать даже на том языке который для них родной. И это люди с высшим образованием! Были кадры которые в тексте из 6 предложений 15 ошибок делали. Куда их? Им нельзя даже на уровне секретарши с клиентами переписку вести - опозорят компанию.
Что уж говорить про биомассу.