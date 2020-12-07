Польские мафиози вывозят украинских нелегалов в Западную Европу, - СМИ

Преступные группировки из Польши помогают украинцам по фальшивым документам устраиваться на работу в Германии, Чехии и странах Скандинавии.

Об этом пишет со ссылкой на данные пограничных служб Польши и Германии издание Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, в Германии украинцы могут заработать в 5 раз больше, чем на родине, в Польше - всего лишь в 2-2,5 раза.

Но Берлин выдает рабочие визы очень редко, и для их получения нужно знать немецкий язык. Поэтому украинцы въезжают в Польшу, и оттуда при помощи польской мафии пытаются попасть в ФРГ.

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В сентябре по требованию прокуратуры Наумбурга 800 полицейских обыскали 60 квартир и фирм в 5 федеральных землях в поисках нелегалов, которые работали в основном на предприятиях по переработке мяса. Банда, которой руководили немцы и поляки, через агентства по временному трудоустройству за полгода перевезла в Германию 82 человека. Во время обысков полиция обнаружила еще 44 работника с фальшивыми документами граждан ЕС. Такие "сделки" должны были принести банде 1,5 миллиона евро.

Полиция Германии ведет расследование по делу о 1400 случаях нелегального проживания и трудоустройства в стране. В большинстве этих случаев речь идет о женщинах из Украины, которых наняли на работу при посредничестве польских фирм на украинской территории. По словам директора рекрутингового агентства Gremi Personal Томаса Богдевича, в Украине процветает бизнес "посредников и перевозчиков, готовых доставить украинских рабочих в Германию, Чехию или Австрию транзитом, например, через Венгрию".

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"Украинские трудовые мигранты все чаще пытаются въехать и работать в этих странах на основании польских рабочих виз или даже обычных разрешений на работу. Для трудоустройства в Европе используют фальшивые разрешения на работу, фальшивые паспорта Румынии или Венгрии или чешские рабочие визы", - сказал Богдевич.

Увеличение количества нарушений, связанных с трудовой миграцией в Европу, отражено в статистических данных польских пограничников. Количество людей, которых в Польше поймали с фальшивыми документами, выросло на 100%, - говорится в отчете Главного управления Пограничной службы страны. По состоянию на сентябрь были задержаны 1023 людей с ненастоящими разрешениями на проживание или пересечение границы Польши. В прошлом году за аналогичный период таких случаев было 584.

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Весь процесс основан именно на польских документах, потому что их легко получить. И организованная преступность этим пользуется. С 2008 года Варшава одобрила упрощенную процедуру трудоустройства людей из соседних стран. Достаточно предоставить так называемое заявление о намерении нанять на работу иностранца. Такой документ выдается на полгода. Если нужно остаться в Польше на дольше, придется подать заявку на визу и разрешение на работу. И эту схему в последнее время начали использовали как путь в Западную Европу.