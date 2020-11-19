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Украинец скончался после задержания в Польше, к нему применяли электрошокер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинец скончался после задержания в Польше, к нему применяли электрошокер

В Польше расследуют дело о смерти украинца, который умер сразу после задержания правоохранителями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Укринформ" 19 ноября сообщил представитель Окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня.

Он рассказал, что точная причина смерти украинца станет известна после вскрытия. Известно, что к нему применили электрошокер.

"Мы ждем результатов вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, встроенного в парализатор", – сказал прокурор.

По его словам, рано предполагать, что между действиями полиции и смертью задержанного есть связь.

Прокурор рассказал, что украинец приехал в Польшу 10 ноября и должен был работать на стройке. Он находился на карантине, но не придерживался его.

Как заявил Копаня, 15 ноября полиция получила сообщение, что "агрессивно настроенный мужчина" пытался попасть во двор и в дом местных жителей. По словам прокурора, мужчина бросал в полицейских разные предметы, а потом якобы вытащил нож. Правоохранители пытались успокоить мужчину словесно, а позже вызвали подкрепление и применили сначала слезоточивый газ, а потом парализатор. На задержанного надели наручники. После этого мужчине сразу стало плохо, бригада экстренной помощи констатировала смерть.

Консул Консульского отдела Посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил "Укринформу", что дело взяли под консульский контроль, учитывая его резонансность.

Горбань уточнил, что 44-летний украинец прибыл из Тернопольской области. Его семью известили о смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше в ДТП погиб украинец

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
В Польше работяг с Украины не мерено и все кто там находится официально в основном довольны отношением поляков , так как не нарушая закон можно работать в любой стране евро союза ,без проблем , такой единичный случай ни о чём не говорит, не думаю что полицейские умышленно хотели навредить нашему соотечественнику ,тем более что он иностранец и ясно что вмешаются представители посольства Украины , а соответственно будет проведено доскональное и правдивое расследование ,
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19.11.2020 22:19
+11
а вообще мутная тема электрошокер... не все мы люди и представить не можем как это отразится на нас в случае применения этого устройства к нам... человек на 90% состоит из воды жидкости токо- проводимость просто потрясающая.. сердце как и мозг работают от электро импульсов удар шокером разряд сбивает сердечный ритм.. и также сбивает мозговую активность...а получить летальность от остановки сердца или паралич АПНОЭ дыхания или что мозг пошел в разлад или припадок эпилепсии или судорожных иных состояний запросто...вы поймите например приступы сердечной аномалии парксизмальной тахикардии аритмии когда сердце и так само сбивается с ритма или бешено колотиться достигая до 220-260 ударов в минуту и только разрядом тока реанимация можно привести и перезапустить сердечную мышцу в более менее допустимом ритме... а вот после электро травмы реанимация часто просто не успевает тем более что электрический разряд шокер вроде как и выступил в роли того самого Дефибриллятора- а вот уже медики пере запуская сердце человека не могут разрядом запустить сердце повторно... от излишества того самого разряда..и саттического поля у человека...
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19.11.2020 22:19
+11
Зараз хочуть і нашим поліцаям видати шокери. З контингентом, що працює в поліції буде не один труп.
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19.11.2020 22:20
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скажут, что кардиостимулятор убился ))
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19.11.2020 22:07 Ответить
Судячи з новин, у Росії українці не вмирають.
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19.11.2020 22:09 Ответить
Может они не ведут себя в Рocії как обезьяны. Культурный шок от Европы.
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19.11.2020 22:19 Ответить
Покойный не москаль, чтобы иметь шок от Европы. Украина - не задрыпанная рассия.
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19.11.2020 22:52 Ответить
А чего он поляков с ножом домогался. Из-за большой любви?
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19.11.2020 22:54 Ответить
Наверняка, хазяин эксплуатировал до всрачки, вот он бедняга и запростестовал Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер - Цензор.НЕТ 5005
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20.11.2020 11:34 Ответить
а вообще мутная тема электрошокер... не все мы люди и представить не можем как это отразится на нас в случае применения этого устройства к нам... человек на 90% состоит из воды жидкости токо- проводимость просто потрясающая.. сердце как и мозг работают от электро импульсов удар шокером разряд сбивает сердечный ритм.. и также сбивает мозговую активность...а получить летальность от остановки сердца или паралич АПНОЭ дыхания или что мозг пошел в разлад или припадок эпилепсии или судорожных иных состояний запросто...вы поймите например приступы сердечной аномалии парксизмальной тахикардии аритмии когда сердце и так само сбивается с ритма или бешено колотиться достигая до 220-260 ударов в минуту и только разрядом тока реанимация можно привести и перезапустить сердечную мышцу в более менее допустимом ритме... а вот после электро травмы реанимация часто просто не успевает тем более что электрический разряд шокер вроде как и выступил в роли того самого Дефибриллятора- а вот уже медики пере запуская сердце человека не могут разрядом запустить сердце повторно... от излишества того самого разряда..и саттического поля у человека...
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19.11.2020 22:19 Ответить
Кстати о дефиблиряторах! обсуждалась идея оборудовать диффилбиряторами все станции метро. А еще научить ими пользоваться дежурных полицейских .Вот это круто, за год возможно не одну жизнь они бы спасти. А элетрошокер это крайне опасная игрушка, можно применять надо не надо, кто ж откажется, и для пыток его можно использовать.
Это садистская тема - элетрошокер. Запретить навсегда!
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19.11.2020 22:35 Ответить
китайські шокери-ліхтарики легкодоступні в інтернеті, вони працюють так само, як і поліцейські ручні шокери, що без дротів. Однак найефективніші стріляючі шокери з дротами, це і може бути виключно поліцейська зброя, як альтернатива макаровим у патрулів, які в ментів постійно відбирають
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19.11.2020 23:16 Ответить
так себе альтернатива. Судя по видео с регистраторов полицейских в Штатах, если человек под наркотиками или пьяный, он и с проводами торчащими из тела продолжает гоняться за полицейскими.
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20.11.2020 01:12 Ответить
резинострелом тоже можно убить. да и автомобиль вообще-то тоже опасная вещь, намного опаснее по факту и по количеству. это просто "обучили" народ, типа, "можно использовать", а на самом деле и от обычного удара по голове люди кони кидают. так что использовать надо там, где использовали бы огнестрел. в штатах к примеру стреляют без разговоров в людей с холодным\огнестрелом - дык хоть какой-то шанс у тех есть если с шокера.
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20.11.2020 01:28 Ответить
не маніпулюйте в роіссі не українці живуть або їдуть туди а хохли
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19.11.2020 22:54 Ответить
Не У, а НА.. це перше.
А по друге на раше українцям робити нічого. Хоча може підірвати щось, чи когось... так... по приколу. Взяти приклад з Чечен...
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20.11.2020 00:25 Ответить
В Польше работяг с Украины не мерено и все кто там находится официально в основном довольны отношением поляков , так как не нарушая закон можно работать в любой стране евро союза ,без проблем , такой единичный случай ни о чём не говорит, не думаю что полицейские умышленно хотели навредить нашему соотечественнику ,тем более что он иностранец и ясно что вмешаются представители посольства Украины , а соответственно будет проведено доскональное и правдивое расследование ,
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19.11.2020 22:19 Ответить
Якщо можна, то я додам...
Застосування електрошокерів може привести до трагічних наслідків будь де і будь з ким. Шанс невеликий, але він є(
Особливо небезпечний шокер для людей з кардіостимуляторами, але це не той випадок.
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19.11.2020 23:42 Ответить
Не нарушай и не ********* бухой к полиции
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19.11.2020 23:50 Ответить
Я висловився про загрозу шокерів, а не про поведінку людей)
Але вам відніше, в якому стані і що роблять люди при спілкуванні з поліцією!
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19.11.2020 23:57 Ответить
А пуля сразу здоровья добавляет 😁
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20.11.2020 01:12 Ответить
приезжие есть приезжие.
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19.11.2020 23:59 Ответить
про "можно работать в любой стране евро союза" - кто тебе такое сказал? Работа за пределами Польши по польской визе - нарушение закона.
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20.11.2020 01:14 Ответить
Зараз хочуть і нашим поліцаям видати шокери. З контингентом, що працює в поліції буде не один труп.
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19.11.2020 22:20 Ответить
краще надали газові пукалки, меньше буде трупаків затриманих
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19.11.2020 22:34 Ответить
можна думати, що менти кожному будуть пульс вимірювати до того як шокером шарахнуть
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19.11.2020 22:36 Ответить
Не вимахуйся при затриманні і ніхто тебе нічим не буде шарахати. Стільки бидла розвелося. шо тільки шокера і будуть боятися з часом
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19.11.2020 22:55 Ответить
бидла серед ментів не меньше, бо вони є відображення суспільства, а на рахунок не вимахуватись, то ви тут цілком праві
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19.11.2020 23:07 Ответить
щойно звільнили двох за немотивований напад у львові, третій чекає
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19.11.2020 23:43 Ответить
їм ще шокери видати і буде повна дупа ...
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19.11.2020 23:44 Ответить
Зашибись логика - если одного уволили, значит остальным нельзя давать электрошокеры. Можно продлжить мысль? Если кто-то из военных по пьяни застрелил сослуживца (а судебная практика показывает, что это, увы, не редкое явление) - надо полностью разоружить армию. Если какой-то водитель маршрутки совершил ДТП, вызвавшее смерть - надо запретить автотранспорт на двигателе внутреннего сгорания. В общем, у хирургов желательно забрать скальпели, у поваров - ножи, а у автослесарей - монтировки.
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20.11.2020 09:47 Ответить
Убили мужика , жаль ),
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19.11.2020 22:40 Ответить
Скоро вже і в наших захисників наших прав і свобод,будуть такі чудові шокери.
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19.11.2020 22:47 Ответить
ну то поводьте себе як людина і буде вам щастя
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20.11.2020 09:47 Ответить
Полицию содержат налогоплательщики, против которых полицию снаряжает оружием и электрошокерами.
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19.11.2020 22:50 Ответить
скоро таких новостей в Украине (после выдачи избранным, самым честным и высокоморальным , живущим как пример для всех граждан ,непогрешимым, защищаемых всеми судами , святым , людям "из народа" шокеров) будет по две в день
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19.11.2020 22:52 Ответить
В разных кагарлыках страны уже готовятся опробовать новинки на испытуемых.Особые пожелания,чтоб слезоточивый газ в балончиках был с ароматом свободы.
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19.11.2020 23:03 Ответить
к сожалению, у нас в стране аромат свободы, в исполнении тех, кто уже на машинах писать хочет "To Serve And Protect" - пахнет говном Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер - Цензор.НЕТ 3677
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19.11.2020 23:27 Ответить
Tut jesli i mesni napal s nazom toze samoje zdelali policija.Nedavno u nas tak bylo xotel policejski uspokojit celoveka kak by krasivo ugovarival,a tot paprostu nazom cerez gorlo i netu policejskogo skoraja nicem nemogla pomoc.Vot sto delat im v takom sluce?
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19.11.2020 23:02 Ответить
не наближатись до ідіота в одинці, тільки з напарником та зі зброєю
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19.11.2020 23:10 Ответить
Oni byli vdvojiom s naparnicoj.Vyzov bytovaja sora mama sinom, kak bi nicego neugrozala dumali pogovoriat uspokijit ,no net nevyslo
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19.11.2020 23:16 Ответить
ну, то буває будь де, в будь якій країні
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19.11.2020 23:18 Ответить
Печальная навина.
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19.11.2020 23:04 Ответить
Мужика шкода.
У нас звикли що кожен сам собі атаман і т. д.
А потім швидко, в інших соціумах, це вилазить боком.
За парковку в неправильному місці з тебе тут шкуру спустять, не те що намагатись чинити опір (чи щось подібне).
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19.11.2020 23:12 Ответить
шокером - это ещё гуманно. В США при если бы увидели нож - сразу стрельба на поражение.
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19.11.2020 23:13 Ответить
Приехали в чужую страну и не важно в какую в качестве наёмной рабочей силы , уважайте её правила и знайте своё место ,аксиома для всех наёмников
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19.11.2020 23:30 Ответить
Ну, в то, что "агрессивно настроенный мужчина бросал в полицейских разные предметы" я даже могу поверить. На заработки такие кадры приезжают, что иногда просто диву даешься как такие вообще до своего возраста дожили, еще и умудрились в другую страну добраться.
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19.11.2020 23:51 Ответить
дело не в бандюках а в быдле. Рагули как понапиваются такого творят, а еще домбасяне тоже жару поддают.
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20.11.2020 01:16 Ответить
Це було в селі. Він ходив вночі і валив людям у вікна. Що хотів, невідомо. Може горілки, а може ліки від серця. Це тільки версії, бо слово "серце" і "ліки" чи "лікарства" в Польщі зрозуміють. Проте вів себе агресивно, і люди подзвонили в поліцію. Приїхали поліцейські, двоє. Він думав, що їх можна посилати нафуй, кидати підручними предметами і брикатися, як від своїх. Вони застосували сльозогінний газ. Балончик не дав ефекту. Застосували паралізатор і вдягли кайданки. Невдовзі йому стало зле і він помер.
Відкрито кримінальну справу. Щоб не було впливу на слідство, справу від місцевих слідчих передали слідчим з іншої місцевості Польщі.
Почекаємо результатів слідства, про нього обов'язково повідомлять.
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20.11.2020 00:33 Ответить
Проблема в том, что некоторые украинцы считают, что в Европе, США, Канаде с полицией себя можно вести так же, как и в Украине. А потом оказывается, что это не так...
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20.11.2020 10:10 Ответить
Скоро и у наших всех ментов будут шокеры.
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20.11.2020 13:05 Ответить
 
 