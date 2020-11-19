Украинец скончался после задержания в Польше, к нему применяли электрошокер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Польше расследуют дело о смерти украинца, который умер сразу после задержания правоохранителями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом агентству "Укринформ" 19 ноября сообщил представитель Окружной прокуратуры в Лодзи, прокурор Кшиштоф Копаня.
Он рассказал, что точная причина смерти украинца станет известна после вскрытия. Известно, что к нему применили электрошокер.
"Мы ждем результатов вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, встроенного в парализатор", – сказал прокурор.
По его словам, рано предполагать, что между действиями полиции и смертью задержанного есть связь.
Прокурор рассказал, что украинец приехал в Польшу 10 ноября и должен был работать на стройке. Он находился на карантине, но не придерживался его.
Как заявил Копаня, 15 ноября полиция получила сообщение, что "агрессивно настроенный мужчина" пытался попасть во двор и в дом местных жителей. По словам прокурора, мужчина бросал в полицейских разные предметы, а потом якобы вытащил нож. Правоохранители пытались успокоить мужчину словесно, а позже вызвали подкрепление и применили сначала слезоточивый газ, а потом парализатор. На задержанного надели наручники. После этого мужчине сразу стало плохо, бригада экстренной помощи констатировала смерть.
Консул Консульского отдела Посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил "Укринформу", что дело взяли под консульский контроль, учитывая его резонансность.
Горбань уточнил, что 44-летний украинец прибыл из Тернопольской области. Его семью известили о смерти.
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Это садистская тема - элетрошокер. Запретить навсегда!
без разговоровв людей с холодным\огнестрелом - дык хоть какой-то шанс у тех есть если с шокера.
А по друге на раше українцям робити нічого. Хоча може підірвати щось, чи когось... так... по приколу. Взяти приклад з Чечен...
Застосування електрошокерів може привести до трагічних наслідків будь де і будь з ким. Шанс невеликий, але він є(
Особливо небезпечний шокер для людей з кардіостимуляторами, але це не той випадок.
Але вам відніше, в якому стані і що роблять люди при спілкуванні з поліцією!
У нас звикли що кожен сам собі атаман і т. д.
А потім швидко, в інших соціумах, це вилазить боком.
За парковку в неправильному місці з тебе тут шкуру спустять, не те що намагатись чинити опір (чи щось подібне).
Відкрито кримінальну справу. Щоб не було впливу на слідство, справу від місцевих слідчих передали слідчим з іншої місцевості Польщі.
Почекаємо результатів слідства, про нього обов'язково повідомлять.