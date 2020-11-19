Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Польщі розслідують справу щодо смерті українця, який помер відразу після затримання правоохоронцями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Укрінформ" 19 листопада повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, прокурор Кшиштоф Копаня.
Він розповів, що точна причина смерті українця стане відома після розтину. Відомо, що до нього застосували електрошокер.
"Ми чекаємо на результати розтину, одночасно хочемо проаналізувати запис відеореєстратора, вмонтованого в паралізатор", - зазначив прокурор.
За його словами, зарано припускати, що між діями поліції і смертю затриманого є зв'язок.
Прокурор розповів, що українець приїхав до Польщі 10 листопада і мав працювати на будівництві. Він перебував на карантині, але не дотримувався його.
Як заявив Копаня, 15 листопада поліція отримала повідомлення, що "агресивно налаштований чоловік" намагався потрапити на подвір’я та до будинку місцевих жителів. За словами прокурора, чоловік кидав у правоохоронців різноманітними предметами, а потім нібито витягнув ніж. Поліцейські намагалися заспокоїти чоловіка словесно, а тоді викликали підкріплення і застосували спочатку сльозогінний газ, а потім паралізатор. На затриманого вдягли кайданки. Після цього йому відразу стало зле, бригада екстреної допомоги констатувала смерть.
Консул Консульського відділу Посольства України в Польщі Дмитро Горбань повідомив "Укринформу", що з огляду на резонансність справи її взято під консульський контроль.
Горбань поінформував, що 44-річний українець приїхав з Тернопільської області. Його родину повідомили про смерть.
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Это садистская тема - элетрошокер. Запретить навсегда!
без разговоровв людей с холодным\огнестрелом - дык хоть какой-то шанс у тех есть если с шокера.
А по друге на раше українцям робити нічого. Хоча може підірвати щось, чи когось... так... по приколу. Взяти приклад з Чечен...
Застосування електрошокерів може привести до трагічних наслідків будь де і будь з ким. Шанс невеликий, але він є(
Особливо небезпечний шокер для людей з кардіостимуляторами, але це не той випадок.
Але вам відніше, в якому стані і що роблять люди при спілкуванні з поліцією!
У нас звикли що кожен сам собі атаман і т. д.
А потім швидко, в інших соціумах, це вилазить боком.
За парковку в неправильному місці з тебе тут шкуру спустять, не те що намагатись чинити опір (чи щось подібне).
Відкрито кримінальну справу. Щоб не було впливу на слідство, справу від місцевих слідчих передали слідчим з іншої місцевості Польщі.
Почекаємо результатів слідства, про нього обов'язково повідомлять.