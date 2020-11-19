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Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер

У Польщі розслідують справу щодо смерті українця, який помер відразу після затримання правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Укрінформ" 19 листопада повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, прокурор Кшиштоф Копаня.

Він розповів, що точна причина смерті українця стане відома після розтину. Відомо, що до нього застосували електрошокер.

"Ми чекаємо на результати розтину, одночасно хочемо проаналізувати запис відеореєстратора, вмонтованого в паралізатор", - зазначив прокурор.

За його словами, зарано припускати, що між діями поліції і смертю затриманого є зв'язок.

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Прокурор розповів, що українець приїхав до Польщі 10 листопада і мав працювати на будівництві. Він перебував на карантині, але не дотримувався його.

Як заявив Копаня, 15 листопада поліція отримала повідомлення, що "агресивно налаштований чоловік" намагався потрапити на подвір’я та до будинку місцевих жителів. За словами прокурора, чоловік кидав у правоохоронців різноманітними предметами, а потім нібито витягнув ніж. Поліцейські намагалися заспокоїти чоловіка словесно, а тоді викликали підкріплення і застосували спочатку сльозогінний газ, а потім паралізатор. На затриманого вдягли кайданки. Після цього йому відразу стало зле, бригада екстреної допомоги констатувала смерть.

Консул Консульського відділу Посольства України в Польщі Дмитро Горбань повідомив "Укринформу", що з огляду на резонансність справи її взято під консульський контроль.

Горбань поінформував, що 44-річний українець приїхав з Тернопільської області. Його родину повідомили про смерть.
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Топ коментарі
+13
В Польше работяг с Украины не мерено и все кто там находится официально в основном довольны отношением поляков , так как не нарушая закон можно работать в любой стране евро союза ,без проблем , такой единичный случай ни о чём не говорит, не думаю что полицейские умышленно хотели навредить нашему соотечественнику ,тем более что он иностранец и ясно что вмешаются представители посольства Украины , а соответственно будет проведено доскональное и правдивое расследование ,
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19.11.2020 22:19
+11
а вообще мутная тема электрошокер... не все мы люди и представить не можем как это отразится на нас в случае применения этого устройства к нам... человек на 90% состоит из воды жидкости токо- проводимость просто потрясающая.. сердце как и мозг работают от электро импульсов удар шокером разряд сбивает сердечный ритм.. и также сбивает мозговую активность...а получить летальность от остановки сердца или паралич АПНОЭ дыхания или что мозг пошел в разлад или припадок эпилепсии или судорожных иных состояний запросто...вы поймите например приступы сердечной аномалии парксизмальной тахикардии аритмии когда сердце и так само сбивается с ритма или бешено колотиться достигая до 220-260 ударов в минуту и только разрядом тока реанимация можно привести и перезапустить сердечную мышцу в более менее допустимом ритме... а вот после электро травмы реанимация часто просто не успевает тем более что электрический разряд шокер вроде как и выступил в роли того самого Дефибриллятора- а вот уже медики пере запуская сердце человека не могут разрядом запустить сердце повторно... от излишества того самого разряда..и саттического поля у человека...
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19.11.2020 22:19
+11
Зараз хочуть і нашим поліцаям видати шокери. З контингентом, що працює в поліції буде не один труп.
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19.11.2020 22:20
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скажут, что кардиостимулятор убился ))
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19.11.2020 22:07 Відповісти
Судячи з новин, у Росії українці не вмирають.
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19.11.2020 22:09 Відповісти
Может они не ведут себя в Рocії как обезьяны. Культурный шок от Европы.
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19.11.2020 22:19 Відповісти
Покойный не москаль, чтобы иметь шок от Европы. Украина - не задрыпанная рассия.
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19.11.2020 22:52 Відповісти
А чего он поляков с ножом домогался. Из-за большой любви?
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19.11.2020 22:54 Відповісти
Наверняка, хазяин эксплуатировал до всрачки, вот он бедняга и запростестовал Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер - Цензор.НЕТ 5005
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20.11.2020 11:34 Відповісти
а вообще мутная тема электрошокер... не все мы люди и представить не можем как это отразится на нас в случае применения этого устройства к нам... человек на 90% состоит из воды жидкости токо- проводимость просто потрясающая.. сердце как и мозг работают от электро импульсов удар шокером разряд сбивает сердечный ритм.. и также сбивает мозговую активность...а получить летальность от остановки сердца или паралич АПНОЭ дыхания или что мозг пошел в разлад или припадок эпилепсии или судорожных иных состояний запросто...вы поймите например приступы сердечной аномалии парксизмальной тахикардии аритмии когда сердце и так само сбивается с ритма или бешено колотиться достигая до 220-260 ударов в минуту и только разрядом тока реанимация можно привести и перезапустить сердечную мышцу в более менее допустимом ритме... а вот после электро травмы реанимация часто просто не успевает тем более что электрический разряд шокер вроде как и выступил в роли того самого Дефибриллятора- а вот уже медики пере запуская сердце человека не могут разрядом запустить сердце повторно... от излишества того самого разряда..и саттического поля у человека...
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19.11.2020 22:19 Відповісти
Кстати о дефиблиряторах! обсуждалась идея оборудовать диффилбиряторами все станции метро. А еще научить ими пользоваться дежурных полицейских .Вот это круто, за год возможно не одну жизнь они бы спасти. А элетрошокер это крайне опасная игрушка, можно применять надо не надо, кто ж откажется, и для пыток его можно использовать.
Это садистская тема - элетрошокер. Запретить навсегда!
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19.11.2020 22:35 Відповісти
китайські шокери-ліхтарики легкодоступні в інтернеті, вони працюють так само, як і поліцейські ручні шокери, що без дротів. Однак найефективніші стріляючі шокери з дротами, це і може бути виключно поліцейська зброя, як альтернатива макаровим у патрулів, які в ментів постійно відбирають
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19.11.2020 23:16 Відповісти
так себе альтернатива. Судя по видео с регистраторов полицейских в Штатах, если человек под наркотиками или пьяный, он и с проводами торчащими из тела продолжает гоняться за полицейскими.
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20.11.2020 01:12 Відповісти
резинострелом тоже можно убить. да и автомобиль вообще-то тоже опасная вещь, намного опаснее по факту и по количеству. это просто "обучили" народ, типа, "можно использовать", а на самом деле и от обычного удара по голове люди кони кидают. так что использовать надо там, где использовали бы огнестрел. в штатах к примеру стреляют без разговоров в людей с холодным\огнестрелом - дык хоть какой-то шанс у тех есть если с шокера.
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20.11.2020 01:28 Відповісти
не маніпулюйте в роіссі не українці живуть або їдуть туди а хохли
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19.11.2020 22:54 Відповісти
Не У, а НА.. це перше.
А по друге на раше українцям робити нічого. Хоча може підірвати щось, чи когось... так... по приколу. Взяти приклад з Чечен...
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20.11.2020 00:25 Відповісти
В Польше работяг с Украины не мерено и все кто там находится официально в основном довольны отношением поляков , так как не нарушая закон можно работать в любой стране евро союза ,без проблем , такой единичный случай ни о чём не говорит, не думаю что полицейские умышленно хотели навредить нашему соотечественнику ,тем более что он иностранец и ясно что вмешаются представители посольства Украины , а соответственно будет проведено доскональное и правдивое расследование ,
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19.11.2020 22:19 Відповісти
Якщо можна, то я додам...
Застосування електрошокерів може привести до трагічних наслідків будь де і будь з ким. Шанс невеликий, але він є(
Особливо небезпечний шокер для людей з кардіостимуляторами, але це не той випадок.
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19.11.2020 23:42 Відповісти
Не нарушай и не ********* бухой к полиции
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19.11.2020 23:50 Відповісти
Я висловився про загрозу шокерів, а не про поведінку людей)
Але вам відніше, в якому стані і що роблять люди при спілкуванні з поліцією!
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19.11.2020 23:57 Відповісти
А пуля сразу здоровья добавляет 😁
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20.11.2020 01:12 Відповісти
приезжие есть приезжие.
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19.11.2020 23:59 Відповісти
про "можно работать в любой стране евро союза" - кто тебе такое сказал? Работа за пределами Польши по польской визе - нарушение закона.
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20.11.2020 01:14 Відповісти
Зараз хочуть і нашим поліцаям видати шокери. З контингентом, що працює в поліції буде не один труп.
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19.11.2020 22:20 Відповісти
краще надали газові пукалки, меньше буде трупаків затриманих
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19.11.2020 22:34 Відповісти
можна думати, що менти кожному будуть пульс вимірювати до того як шокером шарахнуть
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19.11.2020 22:36 Відповісти
Не вимахуйся при затриманні і ніхто тебе нічим не буде шарахати. Стільки бидла розвелося. шо тільки шокера і будуть боятися з часом
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19.11.2020 22:55 Відповісти
бидла серед ментів не меньше, бо вони є відображення суспільства, а на рахунок не вимахуватись, то ви тут цілком праві
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19.11.2020 23:07 Відповісти
щойно звільнили двох за немотивований напад у львові, третій чекає
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19.11.2020 23:43 Відповісти
їм ще шокери видати і буде повна дупа ...
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19.11.2020 23:44 Відповісти
Зашибись логика - если одного уволили, значит остальным нельзя давать электрошокеры. Можно продлжить мысль? Если кто-то из военных по пьяни застрелил сослуживца (а судебная практика показывает, что это, увы, не редкое явление) - надо полностью разоружить армию. Если какой-то водитель маршрутки совершил ДТП, вызвавшее смерть - надо запретить автотранспорт на двигателе внутреннего сгорания. В общем, у хирургов желательно забрать скальпели, у поваров - ножи, а у автослесарей - монтировки.
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20.11.2020 09:47 Відповісти
Убили мужика , жаль ),
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19.11.2020 22:40 Відповісти
Скоро вже і в наших захисників наших прав і свобод,будуть такі чудові шокери.
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19.11.2020 22:47 Відповісти
ну то поводьте себе як людина і буде вам щастя
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20.11.2020 09:47 Відповісти
Полицию содержат налогоплательщики, против которых полицию снаряжает оружием и электрошокерами.
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19.11.2020 22:50 Відповісти
скоро таких новостей в Украине (после выдачи избранным, самым честным и высокоморальным , живущим как пример для всех граждан ,непогрешимым, защищаемых всеми судами , святым , людям "из народа" шокеров) будет по две в день
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19.11.2020 22:52 Відповісти
В разных кагарлыках страны уже готовятся опробовать новинки на испытуемых.Особые пожелания,чтоб слезоточивый газ в балончиках был с ароматом свободы.
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19.11.2020 23:03 Відповісти
к сожалению, у нас в стране аромат свободы, в исполнении тех, кто уже на машинах писать хочет "To Serve And Protect" - пахнет говном Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер - Цензор.НЕТ 3677
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19.11.2020 23:27 Відповісти
Tut jesli i mesni napal s nazom toze samoje zdelali policija.Nedavno u nas tak bylo xotel policejski uspokojit celoveka kak by krasivo ugovarival,a tot paprostu nazom cerez gorlo i netu policejskogo skoraja nicem nemogla pomoc.Vot sto delat im v takom sluce?
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19.11.2020 23:02 Відповісти
не наближатись до ідіота в одинці, тільки з напарником та зі зброєю
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19.11.2020 23:10 Відповісти
Oni byli vdvojiom s naparnicoj.Vyzov bytovaja sora mama sinom, kak bi nicego neugrozala dumali pogovoriat uspokijit ,no net nevyslo
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19.11.2020 23:16 Відповісти
ну, то буває будь де, в будь якій країні
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19.11.2020 23:18 Відповісти
Печальная навина.
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19.11.2020 23:04 Відповісти
Мужика шкода.
У нас звикли що кожен сам собі атаман і т. д.
А потім швидко, в інших соціумах, це вилазить боком.
За парковку в неправильному місці з тебе тут шкуру спустять, не те що намагатись чинити опір (чи щось подібне).
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19.11.2020 23:12 Відповісти
шокером - это ещё гуманно. В США при если бы увидели нож - сразу стрельба на поражение.
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19.11.2020 23:13 Відповісти
Приехали в чужую страну и не важно в какую в качестве наёмной рабочей силы , уважайте её правила и знайте своё место ,аксиома для всех наёмников
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19.11.2020 23:30 Відповісти
Ну, в то, что "агрессивно настроенный мужчина бросал в полицейских разные предметы" я даже могу поверить. На заработки такие кадры приезжают, что иногда просто диву даешься как такие вообще до своего возраста дожили, еще и умудрились в другую страну добраться.
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19.11.2020 23:51 Відповісти
дело не в бандюках а в быдле. Рагули как понапиваются такого творят, а еще домбасяне тоже жару поддают.
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20.11.2020 01:16 Відповісти
Це було в селі. Він ходив вночі і валив людям у вікна. Що хотів, невідомо. Може горілки, а може ліки від серця. Це тільки версії, бо слово "серце" і "ліки" чи "лікарства" в Польщі зрозуміють. Проте вів себе агресивно, і люди подзвонили в поліцію. Приїхали поліцейські, двоє. Він думав, що їх можна посилати нафуй, кидати підручними предметами і брикатися, як від своїх. Вони застосували сльозогінний газ. Балончик не дав ефекту. Застосували паралізатор і вдягли кайданки. Невдовзі йому стало зле і він помер.
Відкрито кримінальну справу. Щоб не було впливу на слідство, справу від місцевих слідчих передали слідчим з іншої місцевості Польщі.
Почекаємо результатів слідства, про нього обов'язково повідомлять.
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20.11.2020 00:33 Відповісти
Проблема в том, что некоторые украинцы считают, что в Европе, США, Канаде с полицией себя можно вести так же, как и в Украине. А потом оказывается, что это не так...
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20.11.2020 10:10 Відповісти
Скоро и у наших всех ментов будут шокеры.
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20.11.2020 13:05 Відповісти
 
 