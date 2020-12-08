Підготовлено Концепцію державної політики протидії тортурам, - Офіс генпрокурора

Урядова комісія з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини розглянула Концепцію державної політики протидії катуванням в системі кримінальної юстиції, яку розробили прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу генерального прокурора разом із експертами неурядових організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Прокурори також сформували проєкт плану заходів з її реалізації на період 2021 – 2023 років.



"Основна увага Концепції сфокусована на подоланні проблеми безкарності правоохоронців, які застосовують катування. Саме на цю проблему неодноразово звертали увагу як національні, так й міжнародні правозахисні організації, а також Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях. Концепція та план заходів з її реалізації передбачають розробку алгоритму дій працівників органів правопорядку при надходженні до них повідомлення про катування, а також інформування громадськості про особливості застосування такого алгоритму", - говориться в повідомленні.

Концепція також передбачає приведення у відповідність до міжнародних стандартів статті 127 Кримінального кодексу України (катування).



В Офісі генпрокурора заявляють, що наполягають на розробці методології розслідування катувань та інших грубих порушень прав людини з боку правоохоронців.

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"Необхідне також впровадження механізму викривачів в середині системи кримінальної юстиції – працівників, які будуть повідомляти про вчинення катувань з боку їх колег та будуть захищені від можливих утисків та переслідувань за такі повідомлення.

Концепція також передбачає розробку системи збору статистичних даних, яка буде акумулювати максимально повну інформацію про масштаби катувань", - говориться в повідомленні.



Після внесення пропозицій Урядової комісії, проєкт Концепції буде направлений для затвердження Кабінету Міністрів.