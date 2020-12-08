Підготовлено Концепцію державної політики протидії тортурам, - Офіс генпрокурора
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Урядова комісія з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини розглянула Концепцію державної політики протидії катуванням в системі кримінальної юстиції, яку розробили прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії катуванням Офісу генерального прокурора разом із експертами неурядових організацій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Прокурори також сформували проєкт плану заходів з її реалізації на період 2021 – 2023 років.
"Основна увага Концепції сфокусована на подоланні проблеми безкарності правоохоронців, які застосовують катування. Саме на цю проблему неодноразово звертали увагу як національні, так й міжнародні правозахисні організації, а також Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях. Концепція та план заходів з її реалізації передбачають розробку алгоритму дій працівників органів правопорядку при надходженні до них повідомлення про катування, а також інформування громадськості про особливості застосування такого алгоритму", - говориться в повідомленні.
Концепція також передбачає приведення у відповідність до міжнародних стандартів статті 127 Кримінального кодексу України (катування).
В Офісі генпрокурора заявляють, що наполягають на розробці методології розслідування катувань та інших грубих порушень прав людини з боку правоохоронців.
"Необхідне також впровадження механізму викривачів в середині системи кримінальної юстиції – працівників, які будуть повідомляти про вчинення катувань з боку їх колег та будуть захищені від можливих утисків та переслідувань за такі повідомлення.
Концепція також передбачає розробку системи збору статистичних даних, яка буде акумулювати максимально повну інформацію про масштаби катувань", - говориться в повідомленні.
Після внесення пропозицій Урядової комісії, проєкт Концепції буде направлений для затвердження Кабінету Міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
И шо Ермак, Каломойский и Портнов перестанут разрушать Украину!!
https://cripo.com.ua/news/world/v-polshe-sud-opravdal-ukraintsa-kotoryj-zashhishhayas-ubil-pyanogo-inostrantsa/?fbclid=IwAR0DsSaVmiVvkhJIOmyFyBnWJAN3FbMBSh6d45-ZPxWqzNbTL-8kJ-I1_Oc
-На цьому прикладі ви можете порівняти правосуддя в Польщі..і "лівосуддя в Україні" Згадайте "справу Стерненка"... і порівняйте з цим, описаним в статті, випадком
- В концепції совєцького "правосуддя" -завданнями , які на 100% "перекочували" в "державну" правоохоронну і судову систему Незалежної України- зламати волю і навіть бажання до опору криміналітетові, ворогові- до опору нападникам. А перекочувала, бо її в незалежній розробляли бувші совєцькі "специ" - правоохоронці та правники... і вони мали більшість, як в законодавчій, так і виконавчій владі... А їх менталітет і досі відображається в законах, що приймаються.
-Мета "нашого" лівосуддя - антиукраїнська - не виховувати сміливого і відданого борця і патріота, а затурканого і покірного раба...
-Рельєфний приклад: Всім зрозуміло як буде розцінено, кваліфіковано побиття мєнтом поліцейського генерала , який в цивільному одязі вчинить проступок, і побиття мєнтом пересічного, який вчинить аналогічний проступок.... чи як буде кваліфіковано їх опір побиттю...
-В ланцюгу цих антипатріотичних кроків лівоохоронного законодавства і такої ж лівоохоронної системи є ланка і для деморалізація армії - згадайте "наказ МО- не стріляти у відповідь" - навіть на фронті... як і покарання за стрілянину в сепарів (у відповідь)... І цей наказ досі не відмінений!
А що він виховує, до чого спонукає? Жагу і волю до знищення агресора, чи підняття рук вгору - перед ним?
-Згадайте причину блискавичного прориву гітлерівців на територію срср в другу світову, і блискавичний захват значної його території, масову здачу бійців Червоної армії в полон...
Діяв наказ сталіна : - "Не стріляти, не провокувати..." А як був зданий Крим? Хіба не за цією ж безглуздою і боягузливою схемою?
А чому ж тоді НЕ дотримуються цієї ж схеми ЗЕ-охоронці "тілки" депутатів, чиновників, олігархів... як і мєнти... ? - Бо існує "подвійне дно", бо їх життя їм дорожчі від законів про "перевищення обсягів необхідної самооборони"... Так, перед законом вже "всі рівні", чи ще НЄєє?
-Тому, концепція оборони українців як перед зовнішним ворогом, так і кримінальними діями побутових нападників має бути суттєво і якісно модернізована в чіткому і однозначному напрямку: - кожному нападнику -достойну і безкарну відсіч! І право на короткостволи. Як ,на вашу думку, змінилася б статистика (наприклад) з нападами, пограбуваннями, згвалтуваннями жінок, якби вони мали при собі короткостволи?
І... як завжди питання: - Ким можуть бути перероблені згадані концепції? Цими тупими, зрадниками рвачами, корупціонерами та боягузами в броньованих автомобілях і ескортом до зубів озброєних "тілків"?