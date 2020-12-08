Подготовлена Концепция государственной политики противодействия пыткам, - Офис генпрокурора
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Правительственная комиссия по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека рассмотрела Концепцию государственной политики противодействия пыткам в системе уголовной юстиции, которую разработали прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора вместе с экспертами неправительственных организаций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Прокуроры также сформировали проект плана мер по реализации Концепции на 2021-23 годы.
"Основное внимание Концепции сфокусировано на преодолении проблемы безнаказанности правоохранителей, применяющих пытки. Именно на эту проблему неоднократно обращали внимание как национальные, так и международные правозащитные организации, а также Европейский суд по правам человека в своих решениях. Концепция и план мероприятий по ее реализации предусматривают разработку алгоритма действий работников органов правопорядка при поступлении к ним сообщения о пытках, а также информирование общественности об особенностях применения такого метода", - говорится в сообщении.
Концепция также предусматривает приведение в соответствие с международными стандартами ст.127 Уголовного кодекса Украины (пытки).
В Офисе генпрокурора заявляют, что настаивают на разработке методологии расследования пыток и других грубых нарушений прав человека со стороны правоохранителей.
"Необходимо также внедрение механизма обличителей внутри системы уголовной юстиции - работников, которые будут сообщать о совершении пыток со стороны их коллег и будут защищены от возможных притеснений и преследований за такие сообщения. Концепция также предусматривает разработку системы сбора статистических данных, будет аккумулировать максимально полную информацию о масштабах пыток", - говорится в сообщении.
Проект Концепции после внесения предложений правительственной комиссии будет направлен для утверждения Кабинета Министров.
Пожалуйста, подождите...
И шо Ермак, Каломойский и Портнов перестанут разрушать Украину!!
https://cripo.com.ua/news/world/v-polshe-sud-opravdal-ukraintsa-kotoryj-zashhishhayas-ubil-pyanogo-inostrantsa/?fbclid=IwAR0DsSaVmiVvkhJIOmyFyBnWJAN3FbMBSh6d45-ZPxWqzNbTL-8kJ-I1_Oc
-На цьому прикладі ви можете порівняти правосуддя в Польщі..і "лівосуддя в Україні" Згадайте "справу Стерненка"... і порівняйте з цим, описаним в статті, випадком
- В концепції совєцького "правосуддя" -завданнями , які на 100% "перекочували" в "державну" правоохоронну і судову систему Незалежної України- зламати волю і навіть бажання до опору криміналітетові, ворогові- до опору нападникам. А перекочувала, бо її в незалежній розробляли бувші совєцькі "специ" - правоохоронці та правники... і вони мали більшість, як в законодавчій, так і виконавчій владі... А їх менталітет і досі відображається в законах, що приймаються.
-Мета "нашого" лівосуддя - антиукраїнська - не виховувати сміливого і відданого борця і патріота, а затурканого і покірного раба...
-Рельєфний приклад: Всім зрозуміло як буде розцінено, кваліфіковано побиття мєнтом поліцейського генерала , який в цивільному одязі вчинить проступок, і побиття мєнтом пересічного, який вчинить аналогічний проступок.... чи як буде кваліфіковано їх опір побиттю...
-В ланцюгу цих антипатріотичних кроків лівоохоронного законодавства і такої ж лівоохоронної системи є ланка і для деморалізація армії - згадайте "наказ МО- не стріляти у відповідь" - навіть на фронті... як і покарання за стрілянину в сепарів (у відповідь)... І цей наказ досі не відмінений!
А що він виховує, до чого спонукає? Жагу і волю до знищення агресора, чи підняття рук вгору - перед ним?
-Згадайте причину блискавичного прориву гітлерівців на територію срср в другу світову, і блискавичний захват значної його території, масову здачу бійців Червоної армії в полон...
Діяв наказ сталіна : - "Не стріляти, не провокувати..." А як був зданий Крим? Хіба не за цією ж безглуздою і боягузливою схемою?
А чому ж тоді НЕ дотримуються цієї ж схеми ЗЕ-охоронці "тілки" депутатів, чиновників, олігархів... як і мєнти... ? - Бо існує "подвійне дно", бо їх життя їм дорожчі від законів про "перевищення обсягів необхідної самооборони"... Так, перед законом вже "всі рівні", чи ще НЄєє?
-Тому, концепція оборони українців як перед зовнішним ворогом, так і кримінальними діями побутових нападників має бути суттєво і якісно модернізована в чіткому і однозначному напрямку: - кожному нападнику -достойну і безкарну відсіч! І право на короткостволи. Як ,на вашу думку, змінилася б статистика (наприклад) з нападами, пограбуваннями, згвалтуваннями жінок, якби вони мали при собі короткостволи?
І... як завжди питання: - Ким можуть бути перероблені згадані концепції? Цими тупими, зрадниками рвачами, корупціонерами та боягузами в броньованих автомобілях і ескортом до зубів озброєних "тілків"?