Подготовлена Концепция государственной политики противодействия пыткам, - Офис генпрокурора

Правительственная комиссия по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека рассмотрела Концепцию государственной политики противодействия пыткам в системе уголовной юстиции, которую разработали прокуроры специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора вместе с экспертами неправительственных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокуроры также сформировали проект плана мер по реализации Концепции на 2021-23 годы.

"Основное внимание Концепции сфокусировано на преодолении проблемы безнаказанности правоохранителей, применяющих пытки. Именно на эту проблему неоднократно обращали внимание как национальные, так и международные правозащитные организации, а также Европейский суд по правам человека в своих решениях. Концепция и план мероприятий по ее реализации предусматривают разработку алгоритма действий работников органов правопорядка при поступлении к ним сообщения о пытках, а также информирование общественности об особенностях применения такого метода", - говорится в сообщении.

Концепция также предусматривает приведение в соответствие с международными стандартами ст.127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

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В Офисе генпрокурора заявляют, что настаивают на разработке методологии расследования пыток и других грубых нарушений прав человека со стороны правоохранителей.

"Необходимо также внедрение механизма обличителей внутри системы уголовной юстиции - работников, которые будут сообщать о совершении пыток со стороны их коллег и будут защищены от возможных притеснений и преследований за такие сообщения. Концепция также предусматривает разработку системы сбора статистических данных, будет аккумулировать максимально полную информацию о масштабах пыток", - говорится в сообщении.

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Проект Концепции после внесения предложений правительственной комиссии будет направлен для утверждения Кабинета Министров.