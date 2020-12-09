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Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проти

Офіс генерального прокурора відкрив проти народного депутата СН Олександра Дубінського кримінальне провадження про державну зраду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦПК.

У Центрі протидії корупції нагадали, що напередодні повідомили про відкриття проти Дубінського справи про держзраду.

"Дубінський у своєму "фірмовому" стилі відреагував, що все це фейк, і вірити не варто. Що ж, факти - річ уперта. Сьогодні Центр Протидії Корупції отримав офіційне повідомлення від Офісу генерального прокурора про те, що справу за нашим зверненням все ж відкрили", - сказано в повідомленні.

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Проти слуги народу Дубінського відкрили справу про держзраду 05
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Топ коментарі
+53
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1509
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08.12.2020 22:48
+42
А на дермача еще нет?
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08.12.2020 22:37
+42
Слідуючі це д'єрьмак і сцикло.
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08.12.2020 22:37
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А на дермача еще нет?
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08.12.2020 22:37 Відповісти
Поживемо побачимо !!!Це реальна річ ,чи окозамилювання !!))
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08.12.2020 22:55 Відповісти
як відкрили так і закроють... мабудь щось хочуть від дубільського отримати чи примусити щось зробити... це ж українськи "правоохоронні" органи
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09.12.2020 12:43 Відповісти
Слідуючі це д'єрьмак і сцикло.
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08.12.2020 22:37 Відповісти
Эх, если-бы!...
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08.12.2020 22:39 Відповісти
Може бути ,але може і не бути !!))
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08.12.2020 22:56 Відповісти
і медведчуки з шуфричами.....
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09.12.2020 00:54 Відповісти
Шо там мама скорость ще ********?
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08.12.2020 22:40 Відповісти
Против "слуги народа" Дубинского открыли дело о госизмене - Цензор.НЕТ 7109
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08.12.2020 22:42 Відповісти
Президентский срок гнусавого Зекарлика хуже чем гомеопатия. Гомеопатия стоит дорого, но хоть и пользы нет, но и вред отсутствует, а "руление" Зелебобы мало того что стоит дорого, так еще и хуже становится.
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08.12.2020 22:51 Відповісти
Дождемся ли того времени, когда на робе этого ущербного дегенерата будет написано "Мама любит скорость, а сокамерники "любят" Сашу Дубину".
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08.12.2020 22:43 Відповісти
"Мама любит скорость" напишуть йому на надгробку.
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08.12.2020 22:46 Відповісти
Беги, Саша!, Беги!)
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08.12.2020 22:47 Відповісти
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1509
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08.12.2020 22:48 Відповісти
Не ображайте.......Собак
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09.12.2020 07:45 Відповісти
Скоріше всього шавка Беніна. Який з цього "щирого українця" пес? Може тільки дзявкотіти і гадити в кожному куті і на проході.
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09.12.2020 08:07 Відповісти
НА НАРЫ !
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08.12.2020 22:49 Відповісти
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1580
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08.12.2020 22:50 Відповісти
Що кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" працює ,реванш сепарсько колорадської гидоти триває та прогресує !!!Кремляді захопили владу в Київі !!)))
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08.12.2020 23:03 Відповісти
Щось я не зрозумів. А чому пише що коаліція поділила посади між слугами та ЄС?
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09.12.2020 09:58 Відповісти
а в чому полягає держзрада?
Бо, судячи з цієї інфи - там лише приховування майна, і ухиляння від податків...
Чи він ще десь наслідив?
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08.12.2020 22:51 Відповісти
Он активный участник бабломойских махинаций и политических и экономических, проходит и по делу в канцлерском суде Делавера, папа у него в открытую пропагандирует лугандон и домбабве, и ратует за сруский мир, пылает отчаянной ненавистью к Украине, подозреваю, что волосатая жопа бабломойского саша ложь-киздеж дубынский где то активно засветился и на ниве поддержки *********, плюс его выходки майдановских времен . Плюс наличие паспорта румынского, при этом имея допуск к гостайне, как депутат. Короче, там пробы ставить просто негде. Испытываю к нему чувства , как к озверевшему тупому каннибалу.
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08.12.2020 23:01 Відповісти
Службі безпеки України - з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. У ЦПК вважають, що діяльність Дубінського, який «виходить на пресконфренеції з агентом Кремля і надсилає листи з дезінформацією конгресменам з метою втрутитися у вибори в США», має ознаки «держзради».https://www.slidstvo.info/news/tspk-domagayetsya-mizhnarodnyh-sanktsij-ta-vidkryttya-kryminalnyh-sprav-shhodo-dubinskogo/

Найголовніше що дубинский ручна собачка бєні, в США обстановка змінилася і пішла команда топити бєню, як завжди починають з соратників та оточення. Бо бєня сам по собі великий нуль, живе за принципом "НЕ наіпеш не проживеш". Найкраще у нього виходить наопувати державу - пейси не вирвуть, борги простять.
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08.12.2020 23:08 Відповісти
В тупий собачий рот його Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 16
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08.12.2020 22:55 Відповісти
Давно пора!
Этого пса бениного нужно в тюрягу на большой срок садить!
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08.12.2020 23:00 Відповісти
Ну нарешті хоч шось зробили по-людські. Тепер черга за дерьмаком...
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08.12.2020 23:01 Відповісти
Поки що нічого не зробили !!))
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08.12.2020 23:04 Відповісти
Вообще во время войны изменников Родины расстреливают на следующий день. Почему медлят,готовят ему коридор?Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 4883
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08.12.2020 23:09 Відповісти
Не верю ! Рыба гниет с головы ! Начинать нужно с Каломойши и его Буратины - зелемойши
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08.12.2020 23:09 Відповісти
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
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09.12.2020 03:56 Відповісти

Шеф! Все пропало!
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08.12.2020 23:10 Відповісти
Всё закончится пшиком.Мы только зрители.
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08.12.2020 23:26 Відповісти
и мне так кажется
судьи кто?
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09.12.2020 00:16 Відповісти
Открытие дела, это нечего не значит
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09.12.2020 01:10 Відповісти
Не удивлюсь, если будет новость, про то что "бениной говорящей жопе" выплатят компенсацию за это дело.
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09.12.2020 01:26 Відповісти
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1893
Господар Кремлівського яничара -вИродка ЗЕбені Дубинського обслуговує і керує ним
по всіх питаннях політтехнолог «Єдиної Росії» з ворожою Україні паРаші Палютін ..
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09.12.2020 02:29 Відповісти
як свідчить стара українська приказка відкрити не означає посадити.
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09.12.2020 06:01 Відповісти
У "Повідомленні"- не той Дубінський. Як на мене, помилка навмисна.
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09.12.2020 07:08 Відповісти
Як відкрили, так і закриють. При цій владі цьому коломойшиному хряку нічого не загрожує. Дуже сподіваюсь, що «мама любіт скорость» у майбутньому своє отримає...
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09.12.2020 08:14 Відповісти
"Против "слуги народа" Дубинского открыли дело о госизмене." - это антисемитизм !!!
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09.12.2020 08:54 Відповісти
Мало вірится що наші корумповані суди можуть притягти до відповідальності: ворогів ,корупціонерів і олігархів.
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09.12.2020 09:07 Відповісти
Этот хитрый Дубинский способен только разрушать. Таких наглых, алчных, циничных людей надо гнать из власти. Иначе стране капут.
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09.12.2020 09:38 Відповісти
Пушкін дописався, Гагарін долітався, а цей ся курва допестів
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 4543
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09.12.2020 09:42 Відповісти
Це добре, що справу відкрили. Але зверніть увагу на посаду І. Рамазанова - більше 10-ти рядків. Це ж скільки там сидить дармоїдів-начальників, які отримують грубі гроші з цього нещасного розкраденого бюджету України???
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09.12.2020 10:10 Відповісти
Дубина , есть дубина!!
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09.12.2020 10:14 Відповісти
Т.е. он уже и своих родных зебобиков так заманал. Оно конечно ничего ему не будет, о сам факт показателен. Пошли в разнос зеленые. Теперь каждый сам за себя и сильный будет жрать слабого. Монобольшинства по сути уже нет и ширка с рыгами не поможет
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09.12.2020 12:02 Відповісти
Это говорит лишь о том, что Бене с Палицей он неудобен , мешает второму солировать на ГОВНОПЛЮСАХ . А мож и все олигархи отодвигаются от токсичного Бени подальше
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09.12.2020 17:27 Відповісти
Отмажется полюбому
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09.12.2020 16:16 Відповісти
какой ужас...
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09.12.2020 16:34 Відповісти
Колись ведучий инженер мого проектного після відрядження до Волгограду на авторсьий нагляд за втіленням проекту на будівництві комбінату , розповів історію. Запустили при італійцях новітню лінію італійського підприємства з роботом , який лапою-краном забирав з конвейєру відбраковані деталі, а інші рухалися далі до збірного цеху. Так от ,тільки італійці поїхали, савєцькі умільці одразу ж нижче цього крану протягли провід, який просто не давав опускатись йому за браком. Так й з Дубінським тільки навпаки- той провід що тормозить відбраковку у владі скотиняк продажних на хвилю прибрали , ну так для потрібного піару перед Заходом. А вибрали самого вонючого, та ще й Беніного, у якогопроблем не до Дубінськго...
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09.12.2020 18:19 Відповісти
здадуть ще когось й до цього щоь отримають... Європейський інвестиційний банк та уряд України 9 грудня уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту
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09.12.2020 18:25 Відповісти
а зп санек?
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09.12.2020 19:38 Відповісти
 
 