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Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс генерального прокурора відкрив проти народного депутата СН Олександра Дубінського кримінальне провадження про державну зраду.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦПК.
У Центрі протидії корупції нагадали, що напередодні повідомили про відкриття проти Дубінського справи про держзраду.
"Дубінський у своєму "фірмовому" стилі відреагував, що все це фейк, і вірити не варто. Що ж, факти - річ уперта. Сьогодні Центр Протидії Корупції отримав офіційне повідомлення від Офісу генерального прокурора про те, що справу за нашим зверненням все ж відкрили", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+53 Zelya Vsyo
показати весь коментар08.12.2020 22:48
+42 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар08.12.2020 22:37
+42 саша паламарчук
показати весь коментар08.12.2020 22:37
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Будь ласка, зачекайте...
Бо, судячи з цієї інфи - там лише приховування майна, і ухиляння від податків...
Чи він ще десь наслідив?
Найголовніше що дубинский ручна собачка бєні, в США обстановка змінилася і пішла команда топити бєню, як завжди починають з соратників та оточення. Бо бєня сам по собі великий нуль, живе за принципом "НЕ наіпеш не проживеш". Найкраще у нього виходить наопувати державу - пейси не вирвуть, борги простять.
Этого пса бениного нужно в тюрягу на большой срок садить!
- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Шеф! Все пропало!
судьи кто?
Господар Кремлівського яничара -вИродка ЗЕбені Дубинського обслуговує і керує ним
по всіх питаннях політтехнолог «Єдиної Росії» з ворожою Україні паРаші Палютін ..