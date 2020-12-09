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Против "слуги народа" Дубинского открыли дело о госизмене. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис генерального прокурора открыл против народного депутата СН Александра Дубинского уголовное производство о государственной измене.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦПК.
В Центре противодействия коррупции напомнили, что накануне сообщили об открытии против Дубинского дела о госизмене.
"Дубинский в своем "фирменном" стиле отреагировал, что все это фейк, и верить нам не стоит. Что ж, факты - вещь упрямая. Сегодня Центр Противодействия Коррупции получил официальное сообщение от Офиса генерального прокурора о том, что дело по нашему обращению все же открыли", - сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК
Топ комментарии
+53 Zelya Vsyo
показать весь комментарий08.12.2020 22:48
+42 Валерия Ларченко b661826f
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+42 саша паламарчук
показать весь комментарий08.12.2020 22:37
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Пожалуйста, подождите...
Бо, судячи з цієї інфи - там лише приховування майна, і ухиляння від податків...
Чи він ще десь наслідив?
Найголовніше що дубинский ручна собачка бєні, в США обстановка змінилася і пішла команда топити бєню, як завжди починають з соратників та оточення. Бо бєня сам по собі великий нуль, живе за принципом "НЕ наіпеш не проживеш". Найкраще у нього виходить наопувати державу - пейси не вирвуть, борги простять.
Этого пса бениного нужно в тюрягу на большой срок садить!
- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Шеф! Все пропало!
судьи кто?
Господар Кремлівського яничара -вИродка ЗЕбені Дубинського обслуговує і керує ним
по всіх питаннях політтехнолог «Єдиної Росії» з ворожою Україні паРаші Палютін ..