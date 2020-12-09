РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15610 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
27 810 57
государственная измена (951) Центр противодействия коррупции (217) Дубинский Александр (413) Офис Генпрокурора (2055)

Против "слуги народа" Дубинского открыли дело о госизмене. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Против

Офис генерального прокурора открыл против народного депутата СН Александра Дубинского уголовное производство о государственной измене.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦПК.

В Центре противодействия коррупции напомнили, что накануне сообщили об открытии против Дубинского дела о госизмене.

"Дубинский в своем "фирменном" стиле отреагировал, что все это фейк, и верить нам не стоит. Что ж, факты - вещь упрямая. Сегодня Центр Противодействия Коррупции получил официальное сообщение от Офиса генерального прокурора о том, что дело по нашему обращению все же открыли", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Суд обязал Венедиктову открыть производство относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК

Против слуги народа Дубинского открыли дело о госизмене 01Против слуги народа Дубинского открыли дело о госизмене 02

Против слуги народа Дубинского открыли дело о госизмене 03Против слуги народа Дубинского открыли дело о госизмене 04

Против слуги народа Дубинского открыли дело о госизмене 05

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+53
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1509
показать весь комментарий
08.12.2020 22:48
+42
А на дермача еще нет?
показать весь комментарий
08.12.2020 22:37
+42
Слідуючі це д'єрьмак і сцикло.
показать весь комментарий
08.12.2020 22:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на дермача еще нет?
показать весь комментарий
08.12.2020 22:37 Ответить
Поживемо побачимо !!!Це реальна річ ,чи окозамилювання !!))
показать весь комментарий
08.12.2020 22:55 Ответить
як відкрили так і закроють... мабудь щось хочуть від дубільського отримати чи примусити щось зробити... це ж українськи "правоохоронні" органи
показать весь комментарий
09.12.2020 12:43 Ответить
Слідуючі це д'єрьмак і сцикло.
показать весь комментарий
08.12.2020 22:37 Ответить
Эх, если-бы!...
показать весь комментарий
08.12.2020 22:39 Ответить
Може бути ,але може і не бути !!))
показать весь комментарий
08.12.2020 22:56 Ответить
і медведчуки з шуфричами.....
показать весь комментарий
09.12.2020 00:54 Ответить
Шо там мама скорость ще ********?
показать весь комментарий
08.12.2020 22:40 Ответить
Против "слуги народа" Дубинского открыли дело о госизмене - Цензор.НЕТ 7109
показать весь комментарий
08.12.2020 22:42 Ответить
Президентский срок гнусавого Зекарлика хуже чем гомеопатия. Гомеопатия стоит дорого, но хоть и пользы нет, но и вред отсутствует, а "руление" Зелебобы мало того что стоит дорого, так еще и хуже становится.
показать весь комментарий
08.12.2020 22:51 Ответить
Дождемся ли того времени, когда на робе этого ущербного дегенерата будет написано "Мама любит скорость, а сокамерники "любят" Сашу Дубину".
показать весь комментарий
08.12.2020 22:43 Ответить
"Мама любит скорость" напишуть йому на надгробку.
показать весь комментарий
08.12.2020 22:46 Ответить
Беги, Саша!, Беги!)
показать весь комментарий
08.12.2020 22:47 Ответить
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1509
показать весь комментарий
08.12.2020 22:48 Ответить
Не ображайте.......Собак
показать весь комментарий
09.12.2020 07:45 Ответить
Скоріше всього шавка Беніна. Який з цього "щирого українця" пес? Може тільки дзявкотіти і гадити в кожному куті і на проході.
показать весь комментарий
09.12.2020 08:07 Ответить
НА НАРЫ !
показать весь комментарий
08.12.2020 22:49 Ответить
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1580
показать весь комментарий
08.12.2020 22:50 Ответить
Що кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" працює ,реванш сепарсько колорадської гидоти триває та прогресує !!!Кремляді захопили владу в Київі !!)))
показать весь комментарий
08.12.2020 23:03 Ответить
Щось я не зрозумів. А чому пише що коаліція поділила посади між слугами та ЄС?
показать весь комментарий
09.12.2020 09:58 Ответить
а в чому полягає держзрада?
Бо, судячи з цієї інфи - там лише приховування майна, і ухиляння від податків...
Чи він ще десь наслідив?
показать весь комментарий
08.12.2020 22:51 Ответить
Он активный участник бабломойских махинаций и политических и экономических, проходит и по делу в канцлерском суде Делавера, папа у него в открытую пропагандирует лугандон и домбабве, и ратует за сруский мир, пылает отчаянной ненавистью к Украине, подозреваю, что волосатая жопа бабломойского саша ложь-киздеж дубынский где то активно засветился и на ниве поддержки *********, плюс его выходки майдановских времен . Плюс наличие паспорта румынского, при этом имея допуск к гостайне, как депутат. Короче, там пробы ставить просто негде. Испытываю к нему чувства , как к озверевшему тупому каннибалу.
показать весь комментарий
08.12.2020 23:01 Ответить
Службі безпеки України - з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. У ЦПК вважають, що діяльність Дубінського, який «виходить на пресконфренеції з агентом Кремля і надсилає листи з дезінформацією конгресменам з метою втрутитися у вибори в США», має ознаки «держзради».https://www.slidstvo.info/news/tspk-domagayetsya-mizhnarodnyh-sanktsij-ta-vidkryttya-kryminalnyh-sprav-shhodo-dubinskogo/

Найголовніше що дубинский ручна собачка бєні, в США обстановка змінилася і пішла команда топити бєню, як завжди починають з соратників та оточення. Бо бєня сам по собі великий нуль, живе за принципом "НЕ наіпеш не проживеш". Найкраще у нього виходить наопувати державу - пейси не вирвуть, борги простять.
показать весь комментарий
08.12.2020 23:08 Ответить
В тупий собачий рот його Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 16
показать весь комментарий
08.12.2020 22:55 Ответить
Давно пора!
Этого пса бениного нужно в тюрягу на большой срок садить!
показать весь комментарий
08.12.2020 23:00 Ответить
Ну нарешті хоч шось зробили по-людські. Тепер черга за дерьмаком...
показать весь комментарий
08.12.2020 23:01 Ответить
Поки що нічого не зробили !!))
показать весь комментарий
08.12.2020 23:04 Ответить
Вообще во время войны изменников Родины расстреливают на следующий день. Почему медлят,готовят ему коридор?Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 4883
показать весь комментарий
08.12.2020 23:09 Ответить
Не верю ! Рыба гниет с головы ! Начинать нужно с Каломойши и его Буратины - зелемойши
показать весь комментарий
08.12.2020 23:09 Ответить
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
показать весь комментарий
09.12.2020 03:56 Ответить

Шеф! Все пропало!
показать весь комментарий
08.12.2020 23:10 Ответить
Всё закончится пшиком.Мы только зрители.
показать весь комментарий
08.12.2020 23:26 Ответить
и мне так кажется
судьи кто?
показать весь комментарий
09.12.2020 00:16 Ответить
Открытие дела, это нечего не значит
показать весь комментарий
09.12.2020 01:10 Ответить
Не удивлюсь, если будет новость, про то что "бениной говорящей жопе" выплатят компенсацию за это дело.
показать весь комментарий
09.12.2020 01:26 Ответить
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 1893
Господар Кремлівського яничара -вИродка ЗЕбені Дубинського обслуговує і керує ним
по всіх питаннях політтехнолог «Єдиної Росії» з ворожою Україні паРаші Палютін ..
показать весь комментарий
09.12.2020 02:29 Ответить
як свідчить стара українська приказка відкрити не означає посадити.
показать весь комментарий
09.12.2020 06:01 Ответить
У "Повідомленні"- не той Дубінський. Як на мене, помилка навмисна.
показать весь комментарий
09.12.2020 07:08 Ответить
Як відкрили, так і закриють. При цій владі цьому коломойшиному хряку нічого не загрожує. Дуже сподіваюсь, що «мама любіт скорость» у майбутньому своє отримає...
показать весь комментарий
09.12.2020 08:14 Ответить
"Против "слуги народа" Дубинского открыли дело о госизмене." - это антисемитизм !!!
показать весь комментарий
09.12.2020 08:54 Ответить
Мало вірится що наші корумповані суди можуть притягти до відповідальності: ворогів ,корупціонерів і олігархів.
показать весь комментарий
09.12.2020 09:07 Ответить
Этот хитрый Дубинский способен только разрушать. Таких наглых, алчных, циничных людей надо гнать из власти. Иначе стране капут.
показать весь комментарий
09.12.2020 09:38 Ответить
Пушкін дописався, Гагарін долітався, а цей ся курва допестів
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили справу про держзраду - Цензор.НЕТ 4543
показать весь комментарий
09.12.2020 09:42 Ответить
Це добре, що справу відкрили. Але зверніть увагу на посаду І. Рамазанова - більше 10-ти рядків. Це ж скільки там сидить дармоїдів-начальників, які отримують грубі гроші з цього нещасного розкраденого бюджету України???
показать весь комментарий
09.12.2020 10:10 Ответить
Дубина , есть дубина!!
показать весь комментарий
09.12.2020 10:14 Ответить
Т.е. он уже и своих родных зебобиков так заманал. Оно конечно ничего ему не будет, о сам факт показателен. Пошли в разнос зеленые. Теперь каждый сам за себя и сильный будет жрать слабого. Монобольшинства по сути уже нет и ширка с рыгами не поможет
показать весь комментарий
09.12.2020 12:02 Ответить
Это говорит лишь о том, что Бене с Палицей он неудобен , мешает второму солировать на ГОВНОПЛЮСАХ . А мож и все олигархи отодвигаются от токсичного Бени подальше
показать весь комментарий
09.12.2020 17:27 Ответить
Отмажется полюбому
показать весь комментарий
09.12.2020 16:16 Ответить
какой ужас...
показать весь комментарий
09.12.2020 16:34 Ответить
Колись ведучий инженер мого проектного після відрядження до Волгограду на авторсьий нагляд за втіленням проекту на будівництві комбінату , розповів історію. Запустили при італійцях новітню лінію італійського підприємства з роботом , який лапою-краном забирав з конвейєру відбраковані деталі, а інші рухалися далі до збірного цеху. Так от ,тільки італійці поїхали, савєцькі умільці одразу ж нижче цього крану протягли провід, який просто не давав опускатись йому за браком. Так й з Дубінським тільки навпаки- той провід що тормозить відбраковку у владі скотиняк продажних на хвилю прибрали , ну так для потрібного піару перед Заходом. А вибрали самого вонючого, та ще й Беніного, у якогопроблем не до Дубінськго...
показать весь комментарий
09.12.2020 18:19 Ответить
здадуть ще когось й до цього щоь отримають... Європейський інвестиційний банк та уряд України 9 грудня уклали 3 кредитні угоди на загальну суму 640 млн євро для реалізації пріоритетних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту
показать весь комментарий
09.12.2020 18:25 Ответить
а зп санек?
показать весь комментарий
09.12.2020 19:38 Ответить
 
 