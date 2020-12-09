Хомчак пояснив, чому на Донбасі неможливе військове розв’язання: Втрати обчислюватимуться чотиризначними цифрами. Ми готові до цього?
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Якщо на Донбасі почати активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення, пояснив Хомчак.
Військового розв’язання питання на Донбасі немає. Військове вирішення неможливо з багатьох причин. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform, передає Цензор.НЕТ.
"У цьому контексті ще раз хочу висловити не лише свою думку, а й обґрунтовану позицію Генштабу, експертів: суто військового вирішення питання на Донбасі немає. Військове розв’язання неможливе з багатьох причин", - заявив Хомчак
Він пояснив, що в такому випадку, по-перше, Україну можуть звинуватити в порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення військових дій на території густонаселених районів.
"Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт переходить в інший. Якщо почати там активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення", - зазначив він.
"По-друге, будуть серйозні втрати і серед військових. Їх будуть обчислювати трьох-чотиризначні цифрами у разі просування вглиб окупованих територій. Ми готові до цього?", - задався питанням Хомчак.
Також він зазначив, що треба не забувати, що у Росії є значно більше ресурсів.
При цьому він зазначив, що українське військо має бути готове до будь-якого розвитку подій, має бути навченим не тільки ефективно тримати оборону, а й уміло вести наступальні дії.
"Серед головних завдань — забезпечення готовності органів військового управління, військових частин до виконання завдань з відсічі широкомасштабної збройної агресії на суші, у повітрі й на морі з будь-якого напрямку, готовності до відновлення територіальної цілісності держави з удосконаленням способів ведення оборонних і стабілізаційних дій, до ведення наступальних дій, зокрема, на урбанізованій місцевості", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
За кого пані голосувала в 2014му? За російського шпигуна Пєцю? Який грозивсь руки рубати? Але так нікого і не покарав за мародерство та шкідництво?
Резервы есть, не загнется Крым пока там есть моча.
конечно.. если закупать новое вооружение так, как вы на будущий год решили закупить (ноль), то конечно оружием времён совка будут многотысячные жертвы.
короче... менять надо этих хенералов. разкормили жопы в кабинетах. могут только воровать и по рыбалкам, тьолкам катать.
ставить боевых полковников на руководящие должности, кто там был, особо отличился(в лучшую сторону а не как хомчак). а этих прохиндеев бесполезных - конфискация и на нары.
Участь в бойових діях не критерій розуму і навченості. Так, як порядності і чесності.
Дуболоми типа Жукова нам не потрібні. (Маршал Говоров про Жукова сказав: "унтер Прішібєєв.).
Хорватам с сербами можна.
Азербайджанцям із армянами можна.
А ось нам ніт.
Що за...
С такими горе-генералами не то что войну, в дворовой драке не победишь, ведь он заранее подсчитает все возможные и невозможные синяки и ссадины.
Хомчак у цілому картину передав вірно але навіть якщо на сьогодні не має прийнятного для України за втратами військового рішення, то про це не має жодного права казати він на своїй посаді. Такі промови від головнокомандувача, на фоні ще й відводу війська від лініїї розмежування -2019, до купи з новою політикою "не стріляти у відповідь" та пошуком "миру в очах агресора", такі заяви від головнокомандувача тільки ще далі деморалізують армію та суспільство і одночасно тільки підбурюють агресора бути ще зухвалішим. Цього не можна в будь-якому разі казати публічно головнокомандувачу. Він повинен піти у відставку, бо розписався у своїй профнепридатності як військовий під час війни. Це не його справа давати публічні оцінки. Нехай це залишить політикам. Він - вояка, котрий повинен займатися лише своєю справою, дивитися на ворога і планувати як його побороти навіть наявними силами, тобто планувати визволення території та бути готовим виконати наказ у будь-яку мить без всіляких там "але". А сьогодні його слова звучать так начебто він виправдовується мовляв "якщо не має війського рішення, то ми його й не плануємо". Планувати треба, готувати армію треба, прийде час і буде як в Азербайджані чи Хорватії.
если он считает себя военным - его собачье дело - разработать ВОЕННЫЙ способ освобождения, и никакой иной !!!
Ні, причина одна: відсутність яєць у таких, як ти, Руслан Борисович.
Вам держава за те гроші й платить, щоб ви виконували свій основний обов'язок - захищали країну. А ви починаєте "на дупі кататися", розповідаючи усілякі жахіття. Так, війна без втрат не буває. Так готуйтеся до неї, а не проводьте час..
Все одно землі України треба буде звільняти, агресор сам не піде, щоб ви там не розповідали.