Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення

Кабінет Міністрів України погодив призначення Валентина Резніченка главою Дніпропетровської обласної державної адміністрацій та звільнення колишнього.

Відповідний проєкт указу президента схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резніченко очолював Дніпропетровську ОДА з березня 2015 року по червень 2019 року, раніше був главою Запорізької ОДА. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського.

Уряд також погодив звільнення чинного голови ОДА Олександра Бондаренка.

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