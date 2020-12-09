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Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів України погодив призначення Валентина Резніченка главою Дніпропетровської обласної державної адміністрацій та звільнення колишнього.
Відповідний проєкт указу президента схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Резніченко очолював Дніпропетровську ОДА з березня 2015 року по червень 2019 року, раніше був главою Запорізької ОДА. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського.
Уряд також погодив звільнення чинного голови ОДА Олександра Бондаренка.
Топ коментарі
+14 Tesoro Malu
показати весь коментар09.12.2020 16:40
+6 Александр Васильевич 992d5c3f
показати весь коментар09.12.2020 19:12
+4 Ан Мур
показати весь коментар09.12.2020 17:03
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Будь ласка, зачекайте...
все встает на круги своя.
В рабочее время сгонял жир в спортзале, а вечером в кабаке опять набирал вес....
Ну, очень ценный кадр!
Кстати, если серьёзно, то Резниченко лучший глава ОГА во времена Порошенко.
Шо, зебікі, крізіс кадрів?