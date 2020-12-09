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Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення

Кабінет Міністрів України погодив призначення Валентина Резніченка главою Дніпропетровської обласної державної адміністрацій та звільнення колишнього.

Відповідний проєкт указу президента схвалений на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Резніченко очолював Дніпропетровську ОДА з березня 2015 року по червень 2019 року, раніше був главою Запорізької ОДА. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського.

Уряд також погодив звільнення чинного голови ОДА Олександра Бондаренка.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Как правильно писать : « Я обосрался» или « я абосрался в Днепре»?

Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення - Цензор.НЕТ 964
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09.12.2020 16:40
+6
Самый успешный губернатор за всю историю независимой Украины снова на своём рабочем месте!!! Теперь бы председателя обл совета от "Пропозиции"! А то эти "новые рожи" достали своим слабоумием и жадностью.
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09.12.2020 19:12
+4
Другий уряд Зеленського все перепробував, махнув на все рукою і тепер хоче відновити на посаді колишнього керівника Дніпропетровської області - Валентина Резніченка. Найуспішнішого в Україні голову ОДА часів президентства п'ятого президента України - Петра Порошенка.
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09.12.2020 17:03
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Ну вот все на своих местах!!! Усе чики-пуки!!!
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09.12.2020 16:31 Відповісти
осталось вернуть Гройсмана-премьера и Пороха-президента и все будет ок.
все встает на круги своя.
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09.12.2020 20:40 Відповісти
Новые лица кончились, а те что остались им уже прогулы на кладбище ставят и оп пошли люди Пороха
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09.12.2020 16:35 Відповісти
Как правильно писать : « Я обосрался» или « я абосрался в Днепре»?

Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення - Цензор.НЕТ 964
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09.12.2020 16:40 Відповісти
Да возьмите же Изю Васермана начальником! шо за народ...
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09.12.2020 16:42 Відповісти
Сидел конкретно на откатах, на работе появлялся иногда на несколько часов!
В рабочее время сгонял жир в спортзале, а вечером в кабаке опять набирал вес....
Ну, очень ценный кадр!
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09.12.2020 16:56 Відповісти
Повірити 73/43%зебілу AbOriginal_UA - себе не поважати
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09.12.2020 17:05 Відповісти
Другий уряд Зеленського все перепробував, махнув на все рукою і тепер хоче відновити на посаді колишнього керівника Дніпропетровської області - Валентина Резніченка. Найуспішнішого в Україні голову ОДА часів президентства п'ятого президента України - Петра Порошенка.
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09.12.2020 17:03 Відповісти
Шо такое! Где новые и честные лица! Вы же нам обещали, а мы вам так верили, так верили!
Кстати, если серьёзно, то Резниченко лучший глава ОГА во времена Порошенко.
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09.12.2020 18:45 Відповісти
Самый успешный губернатор за всю историю независимой Украины снова на своём рабочем месте!!! Теперь бы председателя обл совета от "Пропозиции"! А то эти "новые рожи" достали своим слабоумием и жадностью.
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09.12.2020 19:12 Відповісти
Хороши были кадры у Пороха,раз Зеля вынуждено возвращает настоящих руководителей в областях!Уйди сам и не мучай народ Украины,клоун!За почти два года ничему не научился - неспособен от роду!
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09.12.2020 19:44 Відповісти
Ну теперь Боря заживёт, и областная администрация своя Резніченко повторно очолить Дніпропетровську ОДА: Кабмін погодив призначення - Цензор.НЕТ 6827
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09.12.2020 20:23 Відповісти
Такого провала у "Штирлица" ещё не было...
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09.12.2020 20:43 Відповісти
В усякому разi, влада демонструе бажання виправити деякi хибнi кадровi рiшення та прислухаеться до вимог суспiльства та здорового глузду. Як Ви рахуете, пане Донцов?
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09.12.2020 22:14 Відповісти
Правильно говорити: "Як ви вважаєте", а " Як Ви рахуете, пане Донцов?", - це калька з російської : " Как ви счітаєтє", пане Roman. Зеленський - сам по собі головне ХИБНЕ кадровЕ рiшення .
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12.12.2020 00:36 Відповісти
Ой, новиє літца... епохі шоколадного 😂😂😂
Шо, зебікі, крізіс кадрів?
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09.12.2020 22:32 Відповісти
 
 