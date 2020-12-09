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Резниченко повторно возглавит Днепропетровскую ОГА: Кабмин согласовал назначение
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской областных государственной администраций и увольнение прежних.
Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОДА с марта 2015 по июнь 2019 года, ранее был главой Запорожской ОГА. Он был назначен сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского.
Правительство также согласовало увольнение действующего главы ОГА Александра Бондаренко.
Топ комментарии
+14 Tesoro Malu
показать весь комментарий09.12.2020 16:40
+6 Александр Васильевич 992d5c3f
показать весь комментарий09.12.2020 19:12
+4 Ан Мур
показать весь комментарий09.12.2020 17:03
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все встает на круги своя.
В рабочее время сгонял жир в спортзале, а вечером в кабаке опять набирал вес....
Ну, очень ценный кадр!
Кстати, если серьёзно, то Резниченко лучший глава ОГА во времена Порошенко.
Шо, зебікі, крізіс кадрів?