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Зеленский назначил Полоскова главой Закарпатской ОГА

Зеленский назначил Полоскова главой Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 555/2020 глава государства подписал 7 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента, Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации результативной работы на благо региона.

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Другим своим указом №554/2020, также датируемым 7 декабря, Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

Анатолий Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины им.Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Петров до апреля 2020 был начальником управления СБУ в Кировоградской области, затем возглавил Закарпатскую облгосадминистрацию.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) назначение (2170) ОГА (2388) Петров Алексей (18) Полосков Анатолий (7) Закарпатская область (2581)


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А чому не Геннадія Геннадійовича Москаля?
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08.12.2020 15:04 Ответить
І знову ж тики, як "неочікувано". Нічого особистого, лише гроші.
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКО - РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " АЙСБЕРГ " У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ"
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08.12.2020 15:27 Ответить
ВСЕ ЗАЛЕТНЫХ ГУСЕЙ ЗЮ НАЗНАЧАЕТ.В Украине не нашлось "достойного",окромя как из Архангельска назначить... Директор в https://www.facebook.com/chizaywine/
https://www.facebook.com/chizaywine/ Chateau Chizay - Шато Чизай


Учился в https://www.facebook.com/nlu.official/
https://www.facebook.com/nlu.official/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого


Живет в г. https://www.facebook.com/Beregovo-ZakarpatsKa-Oblast-Ukraine-109009415787735/
https://www.facebook.com/Beregovo-ZakarpatsKa-Oblast-Ukraine-109009415787735/ Beregovo, Zakarpats'Ka Oblast', Ukraine


Из г. https://www.facebook.com/%D0%B3-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-107962135903362/
https://www.facebook.com/%D0%B3-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-107962135903362/ г. Архангельск, Архангельская обл.
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08.12.2020 16:37 Ответить
Думаю из Кремля-был звонок.
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08.12.2020 17:23 Ответить
Судя по трудовому пути-"схемы",быстро освоит.
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08.12.2020 17:25 Ответить
Помітно, що зеленський віддає перевагу етнічним росіянам.
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08.12.2020 17:45 Ответить
Евреи уже кончились,тяперича рассеяне пашли?
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08.12.2020 20:19 Ответить
 
 