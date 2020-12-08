Зеленский назначил Полоскова главой Закарпатской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.
Соответствующий указ № 555/2020 глава государства подписал 7 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента, Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации результативной работы на благо региона.
Другим своим указом №554/2020, также датируемым 7 декабря, Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова.
Анатолий Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины им.Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.
Петров до апреля 2020 был начальником управления СБУ в Кировоградской области, затем возглавил Закарпатскую облгосадминистрацию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКО - РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " АЙСБЕРГ " У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ"
https://www.facebook.com/chizaywine/ Chateau Chizay - Шато Чизай
Учился в https://www.facebook.com/nlu.official/
https://www.facebook.com/nlu.official/ Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Живет в г. https://www.facebook.com/Beregovo-ZakarpatsKa-Oblast-Ukraine-109009415787735/
https://www.facebook.com/Beregovo-ZakarpatsKa-Oblast-Ukraine-109009415787735/ Beregovo, Zakarpats'Ka Oblast', Ukraine
Из г. https://www.facebook.com/%D0%B3-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-107962135903362/
https://www.facebook.com/%D0%B3-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-107962135903362/ г. Архангельск, Архангельская обл.