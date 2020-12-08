Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 555/2020 глава держави підписав 7 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Зеленський побажав новому керівнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону.

Іншим своїм указом №554 / 2020 року, також датованим 7 грудня, Зеленський звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

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Анатолій Полосков народився в 1968 році. У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах в банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

Петров до квітня 2020 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, потім очолив Закарпатську облдержадміністрацію.