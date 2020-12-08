Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ № 555/2020 глава держави підписав 7 грудня, передає Цензор.НЕТ.
Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Зеленський побажав новому керівнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону.
Іншим своїм указом №554 / 2020 року, також датованим 7 грудня, Зеленський звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.
Анатолій Полосков народився в 1968 році. У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах в банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.
Петров до квітня 2020 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, потім очолив Закарпатську облдержадміністрацію.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ"
Chateau Chizay - Шато Чизай
Учился в
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Живет в г.
Beregovo, Zakarpats'Ka Oblast', Ukraine
Из г.
г. Архангельск, Архангельская обл.