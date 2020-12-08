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Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 555/2020 глава держави підписав 7 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Зеленський побажав новому керівнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону.

Іншим своїм указом №554 / 2020 року, також датованим 7 грудня, Зеленський звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова.

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Анатолій Полосков народився в 1968 році. У 1997 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах в банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

Петров до квітня 2020 року був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, потім очолив Закарпатську облдержадміністрацію.

Автор: Анастасія Потіха
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А чому не Геннадія Геннадійовича Москаля?
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08.12.2020 15:04 Відповісти
І знову ж тики, як "неочікувано". Нічого особистого, лише гроші.
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКО - РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " АЙСБЕРГ " У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ"
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08.12.2020 15:27 Відповісти
ВСЕ ЗАЛЕТНЫХ ГУСЕЙ ЗЮ НАЗНАЧАЕТ.В Украине не нашлось "достойного",окромя как из Архангельска назначить... Директор в
Chateau Chizay - Шато Чизай


Учился в
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого


Живет в г.
Beregovo, Zakarpats'Ka Oblast', Ukraine


Из г.
г. Архангельск, Архангельская обл.
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08.12.2020 16:37 Відповісти
Думаю из Кремля-был звонок. Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 8657
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08.12.2020 17:23 Відповісти
Судя по трудовому пути-"схемы",быстро освоит. Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 4795
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08.12.2020 17:25 Відповісти
Помітно, що зеленський віддає перевагу етнічним росіянам.
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08.12.2020 17:45 Відповісти
Евреи уже кончились,тяперича рассеяне пашли?
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08.12.2020 20:19 Відповісти
 
 