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Зеленський призначив Гамалія головою Хмельницької ОДА

Зеленський призначив Гамалія головою Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідний указ № 535/2020 глава держави підписав третього грудня.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001-му закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

Також читайте: Зеленський призначив т.в.о. голови Херсонської ОДА Козиря, - указ

З 2005 до 2007 року Сергій Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007-го займався підприємницькою діяльністю.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) призначення (2272) ОДА (1625) Хмельницький (405)


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https://www.youtube.com/watch?v=SbJx8VlTGl0 Володенька, я ведь тебя зубами загрызу
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03.12.2020 16:04 Відповісти
О відома сім'я в Кам'янці-Подільському. Особливо відомий його батько, як людина що обанкротила і роздеребанила Кабельний Завод.
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03.12.2020 16:44 Відповісти
Загадка: "На...я нам этот баран?(поглядывая на Шмыгаля) Где этот гребаный презик?". Кто автор этой высокохудожественной словесности и кем он является после этого?
https://censor.net/ru/comments/locate/3234828/01921499-47e3-72e3-88d0-32ad14925164
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03.12.2020 16:53 Відповісти
Мощное юридическое образование получил пацан, однако🤔 Юрфак ЧГУ, это вам не хухры-мухры, один декан Пацюркивский чего стоит, - по молодости этот кадр первокурсницам под юбки пытался заглядывать, работая преподом на кафедре истории КПСС 😁 А в смутные 90, когда юрфаки не открывали разве что в коллекторах теплотрас, этот чмырь удосужился стать аж цельным деканом,- какой декан такие и студенты. Юрфак ЧГУ, все равно, что ХИРУП в Хмельницком,- такое же дерьмо. Делайте выводы о профессионализме типоюрыста Гамалие 😝😝😝😝😝😝😝😝😜
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03.12.2020 17:24 Відповісти
ЗЕкриворож поц вже призначив венікову генпрокурором,яку зробив дахом для корупціонерів.
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03.12.2020 18:47 Відповісти
Как он такую шваль находит?
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03.12.2020 20:25 Відповісти
Аферист какой-нибудь, можно не сомневаться.
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03.12.2020 21:16 Відповісти
 
 