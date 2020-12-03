Зеленський призначив т.в.о. голови Херсонської ОДА Козиря, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №530/2020.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва та призначив його гендиректором "Укроборонпрому".

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