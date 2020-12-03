Зеленський призначив т.в.о. голови Херсонської ОДА Козиря, - указ
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської ОДА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №530/2020.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва та призначив його гендиректором "Укроборонпрому".
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Patrik #425680
показати весь коментар03.12.2020 09:55 Відповісти Мені подобається 2
Glen Miller #451947
показати весь коментар03.12.2020 10:14 Відповісти Мені подобається 1
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