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Зеленський призначив т.в.о. голови Херсонської ОДА Козиря, - указ

Зеленський призначив т.в.о. голови Херсонської ОДА Козиря, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконувачем обов'язків голови Херсонської ОДА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №530/2020.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва та призначив його гендиректором "Укроборонпрому".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23691) призначення (2272) ОДА (1625) наказ (445) Херсонська область (5708)


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То вовки,тепер козирі Вже ж є один "козир"
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03.12.2020 09:55 Відповісти
В Штатах Козыря (он же Tramp) переизбрали... но все же неймется зеленскому самолично назначить еще одного трампа... не к добру это... если сначала зеля стал шантажом для Трампа, в то здесь он подписал себе приговор...
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03.12.2020 10:14 Відповісти
 
 