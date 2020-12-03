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Зеленский назначил врио главы Херсонской ОГА Козыря, - указ

Зеленский назначил врио главы Херсонской ОГА Козыря, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временно исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №530/2020.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА Юрия Гусева и назначил его гендиректором "Укроборонпрома".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) назначение (2165) ОГА (2388) указ (528) Херсонская область (4719)


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То вовки,тепер козирі Вже ж є один "козир"
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03.12.2020 09:55 Ответить
В Штатах Козыря (он же Tramp) переизбрали... но все же неймется зеленскому самолично назначить еще одного трампа... не к добру это... если сначала зеля стал шантажом для Трампа, в то здесь он подписал себе приговор...
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03.12.2020 10:14 Ответить
 
 