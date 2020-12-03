Зеленский назначил врио главы Херсонской ОГА Козыря, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временно исполняющим обязанности главы Херсонской ОГА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №530/2020.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА Юрия Гусева и назначил его гендиректором "Укроборонпрома".

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