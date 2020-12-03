Зеленский назначил Гамалия главой Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ № 535/2020 глава государства подписал третьего декабря.

Во время встречи в Офисе Президента Зеленский вручил председателю Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.

Сергей Гамалий родился 1979 года в г. Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году - Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

С 2005 по 2007 год Сергей Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (г. Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.

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