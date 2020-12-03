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Зеленский назначил Гамалия главой Хмельницкой ОГА

Зеленский назначил Гамалия главой Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Соответствующий указ № 535/2020 глава государства подписал третьего декабря.

Во время встречи в Офисе Президента Зеленский вручил председателю Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.

Сергей Гамалий родился 1979 года в г. Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году - Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

С 2005 по 2007 год Сергей Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (г. Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.

Читайте: Кабмин согласовал увольнение глав Закарпатской и Харьковской ОГА

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) назначение (2167) ОГА (2388) Хмельницький (475)


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https://www.youtube.com/watch?v=SbJx8VlTGl0 Володенька, я ведь тебя зубами загрызу
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03.12.2020 16:04 Ответить
О відома сім'я в Кам'янці-Подільському. Особливо відомий його батько, як людина що обанкротила і роздеребанила Кабельний Завод.
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03.12.2020 16:44 Ответить
Загадка: "На...я нам этот баран?(поглядывая на Шмыгаля) Где этот гребаный презик?". Кто автор этой высокохудожественной словесности и кем он является после этого?
https://censor.net/ru/comments/locate/3234828/01921499-47e3-72e3-88d0-32ad14925164
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03.12.2020 16:53 Ответить
Мощное юридическое образование получил пацан, однако🤔 Юрфак ЧГУ, это вам не хухры-мухры, один декан Пацюркивский чего стоит, - по молодости этот кадр первокурсницам под юбки пытался заглядывать, работая преподом на кафедре истории КПСС 😁 А в смутные 90, когда юрфаки не открывали разве что в коллекторах теплотрас, этот чмырь удосужился стать аж цельным деканом,- какой декан такие и студенты. Юрфак ЧГУ, все равно, что ХИРУП в Хмельницком,- такое же дерьмо. Делайте выводы о профессионализме типоюрыста Гамалие 😝😝😝😝😝😝😝😝😜
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03.12.2020 17:24 Ответить
ЗЕкриворож поц вже призначив венікову генпрокурором,яку зробив дахом для корупціонерів.
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03.12.2020 18:47 Ответить
Как он такую шваль находит?
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03.12.2020 20:25 Ответить
Аферист какой-нибудь, можно не сомневаться.
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03.12.2020 21:16 Ответить
 
 