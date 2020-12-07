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Главой Закарпатского облсовета избрали действующего руководителя ОГА Петрова

Главой Закарпатского облсовета избрали действующего руководителя ОГА Петрова

Депутаты Закарпатского областного совета на первом пленарном заседании первой сессии избрали главой облсовета действующего руководителя ОГА Алексея Петрова.

Об этом сообщает местное издание mukachevo.net, передает Цензор.НЕТ.

За пост руководителя областного совета соревновались Петров и Виктор Русин. По подсчетам тайного голосования, Петров получил 37 голосов, а Русина поддержали всего 17 депутатов.

Алексей Петров является действующим руководитель Закарпатской области. В конце ноября правительство согласовало увольнение Петрова с поста руководителя ОГА, но президент Владимир Зеленский до сих пор не издал соответствующий приказ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия венгров покинула заседание Закарпатского облсовета в знак протеста против обысков СБУ. ВИДЕО

Автор: 

облсовет (538) ОГА (2388) Закарпатская область (2581)


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,,Какаяразніца,,))
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07.12.2020 18:03 Ответить
Хороший результат. Местные "смотрящие", которые десятилетиями рулили в Закарпатье хотели посадить "місцевого" и облажались. Расклады в облсовете такие :

«Рідне Закарпаття» 12 (местные нардепы - Горват, Лунченко и т.п.)
«Слуга народу» 11
«КМКС «Партія угорців України» 8
ВО «Батьківщина» 8
«Команда Андрія Балоги» 7
«Європейська солідарність» 6
«За майбутнє» 6
«Опозиційна платформа - За життя» 6

По ходу 37 = Рідне Закарпаття + СН + Батьківщина + ЄС
венгры бойкотировали
17 = Балоги + За майбутнє + ОПЗЖ (там не все могли принять участие).

Думаю, что венгры бойкотировали спецом, чтобы не "обидеть" Балогу и ОПЗЖ отказом. Так что весь этот скандал Киев - Будапешт вполне мог быть постановочным . . . Высший пилотаж, так сказать.
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07.12.2020 19:06 Ответить
https://youtu.be/MFETmCKkx7I «Ровно шёл по жизни»: мэр города Чернигов объяснился на жаргоне
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07.12.2020 18:03 Ответить
ну звісно і зелі з дєрьмаками
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07.12.2020 21:57 Ответить
 
 