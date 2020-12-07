Главой Закарпатского облсовета избрали действующего руководителя ОГА Петрова

Депутаты Закарпатского областного совета на первом пленарном заседании первой сессии избрали главой облсовета действующего руководителя ОГА Алексея Петрова.

Об этом сообщает местное издание mukachevo.net, передает Цензор.НЕТ.

За пост руководителя областного совета соревновались Петров и Виктор Русин. По подсчетам тайного голосования, Петров получил 37 голосов, а Русина поддержали всего 17 депутатов.

Алексей Петров является действующим руководитель Закарпатской области. В конце ноября правительство согласовало увольнение Петрова с поста руководителя ОГА, но президент Владимир Зеленский до сих пор не издал соответствующий приказ.

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