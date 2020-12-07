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Головою Закарпатської облради обрали чинного керівника ОДА Петрова

Головою Закарпатської облради обрали чинного керівника ОДА Петрова

Депутати Закарпатської обласної ради на першому пленарному засіданні першої сесії обрали головою облради чинного керівника ОДА Олексія Петрова.

Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net, передає Цензор.НЕТ.

За пост керівника обласної ради змагалися Петров і Віктор Русин. За підрахунками таємного голосування, Петров отримав 37 голосів, а Русина підтримали лише 17 депутатів.

Олексій Петров є чинним керівником Закарпатської області. Наприкінці листопада уряд узгодив звільнення Петрова з посади керівника ОДА, але президент Володимир Зеленський досі не видав відповідний наказ.

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Автор: 

облрада (283) ОДА (1625) Закарпатська область (2045)


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,,Какаяразніца,,))
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07.12.2020 18:03 Відповісти
Хороший результат. Местные "смотрящие", которые десятилетиями рулили в Закарпатье хотели посадить "місцевого" и облажались. Расклады в облсовете такие :

«Рідне Закарпаття» 12 (местные нардепы - Горват, Лунченко и т.п.)
«Слуга народу» 11
«КМКС «Партія угорців України» 8
ВО «Батьківщина» 8
«Команда Андрія Балоги» 7
«Європейська солідарність» 6
«За майбутнє» 6
«Опозиційна платформа - За життя» 6

По ходу 37 = Рідне Закарпаття + СН + Батьківщина + ЄС
венгры бойкотировали
17 = Балоги + За майбутнє + ОПЗЖ (там не все могли принять участие).

Думаю, что венгры бойкотировали спецом, чтобы не "обидеть" Балогу и ОПЗЖ отказом. Так что весь этот скандал Киев - Будапешт вполне мог быть постановочным . . . Высший пилотаж, так сказать.
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07.12.2020 19:06 Відповісти
https://youtu.be/MFETmCKkx7I «Ровно шёл по жизни»: мэр города Чернигов объяснился на жаргоне
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07.12.2020 18:03 Відповісти
ну звісно і зелі з дєрьмаками
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07.12.2020 21:57 Відповісти
 
 