Головою Закарпатської облради обрали чинного керівника ОДА Петрова

Депутати Закарпатської обласної ради на першому пленарному засіданні першої сесії обрали головою облради чинного керівника ОДА Олексія Петрова.

Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net, передає Цензор.НЕТ.

За пост керівника обласної ради змагалися Петров і Віктор Русин. За підрахунками таємного голосування, Петров отримав 37 голосів, а Русина підтримали лише 17 депутатів.

Олексій Петров є чинним керівником Закарпатської області. Наприкінці листопада уряд узгодив звільнення Петрова з посади керівника ОДА, але президент Володимир Зеленський досі не видав відповідний наказ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк