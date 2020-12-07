Головою Закарпатської облради обрали чинного керівника ОДА Петрова
Депутати Закарпатської обласної ради на першому пленарному засіданні першої сесії обрали головою облради чинного керівника ОДА Олексія Петрова.
Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net, передає Цензор.НЕТ.
За пост керівника обласної ради змагалися Петров і Віктор Русин. За підрахунками таємного голосування, Петров отримав 37 голосів, а Русина підтримали лише 17 депутатів.
Олексій Петров є чинним керівником Закарпатської області. Наприкінці листопада уряд узгодив звільнення Петрова з посади керівника ОДА, але президент Володимир Зеленський досі не видав відповідний наказ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Рідне Закарпаття» 12 (местные нардепы - Горват, Лунченко и т.п.)
«Слуга народу» 11
«КМКС «Партія угорців України» 8
ВО «Батьківщина» 8
«Команда Андрія Балоги» 7
«Європейська солідарність» 6
«За майбутнє» 6
«Опозиційна платформа - За життя» 6
По ходу 37 = Рідне Закарпаття + СН + Батьківщина + ЄС
венгры бойкотировали
17 = Балоги + За майбутнє + ОПЗЖ (там не все могли принять участие).
Думаю, что венгры бойкотировали спецом, чтобы не "обидеть" Балогу и ОПЗЖ отказом. Так что весь этот скандал Киев - Будапешт вполне мог быть постановочным . . . Высший пилотаж, так сказать.