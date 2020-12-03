Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк
Голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко незабаром стане матір'ю. Політик не збирається у зв'язку з цим звільнятися.
Інформацію про вагітність Коваленко підтвердила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.
Вона розповіла в Фейсбуці, що Коваленко звернулася до неї через спекуляції в ЗМІ з приводу можливої відставки у зв'язку з вагітністю.
"Хочу висловити слова підтримки і солідарності голові Чернігівської ОДА Анні Коваленко, яка очікує на прекрасну подію - народження дитини і збирається поєднувати радість материнства з відповідальною роботою на своїй посаді. Це звична практика для більшості цивілізованих країни Європи та світу, коли політикині, депутатки, високопосадовці займаються доглядом за маленькими дітьми та одночасно продовжують ефективно виконувати свій обов'язок перед суспільством", - написала Кондратюк.
Віцеспікерка ВР підкреслила, що закон в Україні захищає право вагітних жінок і молодих матерів на працю і не зобов'язує їх іти в декретну відпустку.
Нагадаємо, Ганну Коваленко президент Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА 15 жовтня.
Коваленко - дружина Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.
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Баканова можно было овоенить, а Хомчака низя развоенить?
Администрацию президента переименовали, шоб люстрированный Богдан мог быть назначен.
В ЗЕленом шапито можно все, но не всем.
Наймет кучу нянек и будет сочетать
Кто с такой должности пойдет в декрет? Она не дура..
А вот под Иловайском ему чуть не насовали...
Мог бы гордо выехать верхом на белом какуне или хотя бы на Семенченке и сломать шпагу.
А тут якраз можливість на практиці така можливість продемонструвати "нововедення" ..
Правда "працювати" навіть не відволікаючись на роди, згодні виключно лише ті жінки, які бабло лопатою "загрібають".
Так а че ей уходить? Под лежачий камень квартиры не текут.
Как Кэтрин Кин в "17 мгновений весны". Ту тоже не трахаться в Германию отправляли и больших пацанов подставлять.
Хомячить, хомячить и хомячить - вот главная стратегическая задача Хомчака в Вооружённых Силах.