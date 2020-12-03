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Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк

Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк

Голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко незабаром стане матір'ю. Політик не збирається у зв'язку з цим звільнятися.

Інформацію про вагітність Коваленко підтвердила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла в Фейсбуці, що Коваленко звернулася до неї через спекуляції в ЗМІ з приводу можливої ​​відставки у зв'язку з вагітністю.

"Хочу висловити слова підтримки і солідарності голові Чернігівської ОДА Анні Коваленко, яка очікує на прекрасну подію - народження дитини і збирається поєднувати радість материнства з відповідальною роботою на своїй посаді. Це звична практика для більшості цивілізованих країни Європи та світу, коли політикині, депутатки, високопосадовці займаються доглядом за маленькими дітьми та одночасно продовжують ефективно виконувати свій обов'язок перед суспільством", - написала Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив призначення ексзаступниці глави ОП Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА, - представник уряду в ВР Мокан

Віцеспікерка ВР підкреслила, що закон в Україні захищає право вагітних жінок і молодих матерів на працю і не зобов'язує їх іти в декретну відпустку.

Нагадаємо, Ганну Коваленко президент Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА 15 жовтня.

Коваленко - дружина Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.

Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк 01
Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк 02

Автор: 

ОДА (1625) Чернігівщина (1584) вагітність (70) декрет (17) Анна Коваленко (46) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+17
И тут Хомчак удивлено вскинул брови..
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03.12.2020 20:31
+13
Хомчак постарався таки, нову квартиру ще получать.....
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03.12.2020 20:31
+8
Конечно будет сочетать..
Наймет кучу нянек и будет сочетать
Кто с такой должности пойдет в декрет? Она не дура..
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03.12.2020 20:30
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Тата в декрет відправить !! Зверь-баба !!)))
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03.12.2020 20:25 Відповісти
а татко там хомчак ))))
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03.12.2020 20:56 Відповісти
Проблема,війсковим не можна в декрет !!)))
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03.12.2020 20:57 Відповісти
Та тю на вас.
Баканова можно было овоенить, а Хомчака низя развоенить?

Администрацию президента переименовали, шоб люстрированный Богдан мог быть назначен.

В ЗЕленом шапито можно все, но не всем.
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03.12.2020 21:02 Відповісти
А може Хомчаку зробити тестДНК,на батьківство !!!)))
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03.12.2020 20:59 Відповісти
Потоки надо охранять)))
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03.12.2020 20:29 Відповісти
Конечно будет сочетать..
Наймет кучу нянек и будет сочетать
Кто с такой должности пойдет в декрет? Она не дура..
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03.12.2020 20:30 Відповісти
И тут Хомчак удивлено вскинул брови..
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03.12.2020 20:31 Відповісти
вона вже така була

Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 8954
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03.12.2020 20:34 Відповісти
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03.12.2020 20:43 Відповісти
Хомчак постарався таки, нову квартиру ще получать.....
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03.12.2020 20:31 Відповісти
Насовал ВСУ, насовал жене и в прикупе.

А вот под Иловайском ему чуть не насовали...
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03.12.2020 21:00 Відповісти
Він там зі своїми росіянськими кураторами домовився, щоб його не чіпали. Є відео в ютубі від Владіслава Шапошнікова про Іловайськ. рекомендую.
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03.12.2020 21:03 Відповісти
А че ж тогда Хомчак тикал, теряя портки и табельное оружие?
Мог бы гордо выехать верхом на белом какуне или хотя бы на Семенченке и сломать шпагу.
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03.12.2020 21:06 Відповісти
Він красиво вписався у команду клоунів, бо сам такий. Проти хомчака була відкрита кримінальна справа за Іловайськ, а ось , що з нею наразі...... це таємниця.
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03.12.2020 21:13 Відповісти
Так от навіщо приймали закон щоб батьки могли йти в декрет.А в сусідній країні керівник разом з сином керував колгоспом.
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03.12.2020 20:32 Відповісти
Не литше колгоспом ,щей країною !!))
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03.12.2020 20:39 Відповісти
Для вояк - виключення... Хіба що Хомчак в запас звільниться... Однак, тоді він не зможе працювать "зіц-Говнокомандувачем"...
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03.12.2020 20:43 Відповісти
Яр, виправте, не виключення, а - виняток.
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03.12.2020 22:36 Відповісти
В даному випадку - саме "виключення"... Скорочено від вислову - "виключення з правила..."
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03.12.2020 22:41 Відповісти
А там "Слуги урода" чи то хотіли, чи то прийняли зміни в Трудовий кодекс, щоб за вагітними НЕ зберігати робочі місця.
А тут якраз можливість на практиці така можливість продемонструвати "нововедення" ..
Правда "працювати" навіть не відволікаючись на роди, згодні виключно лише ті жінки, які бабло лопатою "загрібають".
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03.12.2020 20:38 Відповісти
Надіюсь, що не "найвеличніший" "приклав" (знаєте що)... Бо, бачачи, які у нього результати зробленого руками і головою, боюсь, що буде імбецил... Те, що наробив його татусь, членом, бачить не тільки Україха, а й увесь світ...
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03.12.2020 20:39 Відповісти
Посрать.
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03.12.2020 20:40 Відповісти
Она беременна - и это временно! Беременность не болезнь.
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03.12.2020 20:48 Відповісти
актеры театра и кино умирают на сцене
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03.12.2020 20:50 Відповісти
А циркові на манежі!!)))
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03.12.2020 21:01 Відповісти
Робота не пильна, це не на заводі за копійки пахати... Буде іноді на роботі з'являтися, папірці з пустого в порожнє перекладати...
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03.12.2020 20:51 Відповісти
Это ж та невеста Хомчака, которой Генштаб ВСУ квартиры дарит?

Так а че ей уходить? Под лежачий камень квартиры не текут.
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03.12.2020 20:58 Відповісти
Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко в скором времени станет матерью.

Как Кэтрин Кин в "17 мгновений весны". Ту тоже не трахаться в Германию отправляли и больших пацанов подставлять.
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03.12.2020 21:03 Відповісти
Декрет на фіг! Бабло косить треба!
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03.12.2020 21:24 Відповісти
сильно гарячо продвигалась к заветному креслу
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03.12.2020 21:28 Відповісти
Та так продвігалась шо аж завагітніла
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03.12.2020 21:55 Відповісти
От мля, прикіпають до влади! Навіть ради свого дитяти від крісла відірватись не хочуть
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03.12.2020 21:54 Відповісти
Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 1071.
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03.12.2020 22:09 Відповісти
вона народить на "робочому" місці і не залишить його не на секунду))))))))))))
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03.12.2020 22:55 Відповісти
готовится должность по наследству передавать
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03.12.2020 23:31 Відповісти
Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 8272
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03.12.2020 23:37 Відповісти
От корыта свиней даже за уши не оттянуть...
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04.12.2020 00:01 Відповісти
Дострибалась на чл...нові...))..
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04.12.2020 06:53 Відповісти
Прыстаркуватый Шантеклер нагыцав молоденькой курочке яичко?
Хомячить, хомячить и хомячить - вот главная стратегическая задача Хомчака в Вооружённых Силах.
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04.12.2020 07:07 Відповісти
С каких дел глава обладминистрации стала политиком? У неё другие функции.
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04.12.2020 12:39 Відповісти
 
 