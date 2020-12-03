Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк

Голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко незабаром стане матір'ю. Політик не збирається у зв'язку з цим звільнятися.

Інформацію про вагітність Коваленко підтвердила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

Вона розповіла в Фейсбуці, що Коваленко звернулася до неї через спекуляції в ЗМІ з приводу можливої ​​відставки у зв'язку з вагітністю.

"Хочу висловити слова підтримки і солідарності голові Чернігівської ОДА Анні Коваленко, яка очікує на прекрасну подію - народження дитини і збирається поєднувати радість материнства з відповідальною роботою на своїй посаді. Це звична практика для більшості цивілізованих країни Європи та світу, коли політикині, депутатки, високопосадовці займаються доглядом за маленькими дітьми та одночасно продовжують ефективно виконувати свій обов'язок перед суспільством", - написала Кондратюк.

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Віцеспікерка ВР підкреслила, що закон в Україні захищає право вагітних жінок і молодих матерів на працю і не зобов'язує їх іти в декретну відпустку.

Нагадаємо, Ганну Коваленко президент Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА 15 жовтня.

Коваленко - дружина Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.



