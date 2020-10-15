Нова глава Чернігівської ОДА Коваленко - дружина Головнокомандувача ЗСУ Хомчака (оновлено)

Призначена керівницею Чернігівської ОДА Ганна Коваленко є дружиною Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.

Цю інформацію вона підтвердила в коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

Ганна Коваленко народилася під Києвом в 1991 році. Вона є активісткою Майдану і командиром 39-ї сотні Самооборони Майдану. Також вона була радницею трьох міністрів оборони і міністра інформаційної політики Юрія Стеця. Під час останніх парламентських виборів Коваленко пройшла до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу", в якому її прізвище стоїть під №30. У вересні 2019 року Коваленко призначили заступницею керівника Офісу Президента з питань оборони. З цієї посади її звільнили в квітні цього року.

Руслан Хомчак народився у Львові в 1967 році. Від січня 1993 року служить у ЗСУ. Був начальником штабу, а з 2014 по 2015 рік обіймав посаду командувача сектором "Б". З 2016 став начальником штабу-першим заступником командувача Сухопутних військ. У травні 2019 був призначений Головнокомандувачем ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Ганну Коваленко головою Чернігівської ОДА

Нагадаємо, Ганну Коваленко президент Зеленський представив як голову Чернігівської ОДА 15 жовтня в Качанівці.