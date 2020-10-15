Новая глава Черниговской ОГА Коваленко - жена Главнокомандующего ВСУ Хомчака (обновлено)

Назначенная руководительницей Черниговской ОГА Анна Коваленко является супругой Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака.

Эту информацию она подтвердила в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Анна Коваленко родилась под Киевом в 1991 году. Она является активисткой Майдана и командиром 39-й сотни Самообороны Майдана. Также она была советником трех министров обороны и министра информационной политики Юрия Стеця. Во время последних парламентских выборов Коваленко прошла в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа", в котором ее фамилия стоит под №30. В сентябре 2019 года Коваленко назначили заместителем главы Офиса Президента по вопросам обороны. С этой должности ее уволили в апреле этого года.

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Руслан Хомчак родился во Львове в 1967 году. С января 1993 года служит в ВСУ. Был начальником штаба, а с 2014 по 2015 год занимал должность командующего сектором "Б". С 2016 года стал начальником штаба-первым заместителем командующего Сухопутными войсками. В мае 2019 был назначен начальником Генерального штаба ВСУ. С 27 марта 2020 года занимает должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Напомним, Анну Коваленко президент Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА 15 октября в Качановке.