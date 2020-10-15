Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя руководителя Офиса Президента Анну Коваленко главой Черниговской областной государственной администрации.

Об этом сообщил Зеленский, выступая 15 октября на земельной форуме "Земля - народу" в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут ставать главами областных государственных администраций. Я считаю, что это действительно очень важно", - сказал президент.

Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й женской сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса Президента. В апреле 2020 года Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя ОП и назначил на ее место Романа Машовца. Через несколько дней Кабмин назначил Коваленко заместителем министра развития громад и территорий.

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