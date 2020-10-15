РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10219 посетителей онлайн
Новости
6 356 28

Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА

Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя руководителя Офиса Президента Анну Коваленко главой Черниговской областной государственной администрации.

Об этом сообщил Зеленский, выступая 15 октября на земельной форуме "Земля - народу" в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут ставать главами областных государственных администраций. Я считаю, что это действительно очень важно", - сказал президент.

Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й женской сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса Президента. В апреле 2020 года Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя ОП и назначил на ее место Романа Машовца. Через несколько дней Кабмин назначил Коваленко заместителем министра развития громад и территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин согласовал назначение экс-замглавы ОП Коваленко на должность председателя Черниговской ОГА, - представитель правительства в ВР Мокан

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Черниговщина (1485) Анна Коваленко (53)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
це теж корабельна сосна?
показать весь комментарий
15.10.2020 13:33
+8
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 9468
показать весь комментарий
15.10.2020 13:34
+8
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 5258
показать весь комментарий
15.10.2020 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
конец эпохи кумовства
показать весь комментарий
15.10.2020 13:29 Ответить
ну зеля же обещал что не поставит на посады своего армейского друга
показать весь комментарий
15.10.2020 13:37 Ответить
видимо Аннушка хорошую и редкую позицию в камасутре выполняет ВСЕМ НРАВИТЬСЯ и барыгам и я не лохам...
показать весь комментарий
15.10.2020 14:34 Ответить
це теж корабельна сосна?
показать весь комментарий
15.10.2020 13:33 Ответить
баба да
показать весь комментарий
15.10.2020 13:37 Ответить
Охренеть..вот это "губернаторША".
Наверное - ну ооочень крепкий хозяйственник с громадным опытом управленческой работы, да?
показать весь комментарий
15.10.2020 13:33 Ответить
Да какая разница))))
показать весь комментарий
15.10.2020 13:38 Ответить
Ви вважаєте, нормальна людина пішла б в партію "слуг урода"? Для цієї роботи потрібен господарник, а не 29 річна екс-радниця, журналістка "антикорупціонерка".
Її призначили для беззаперечного виконання команд коломойського-єрмака, по дерибану землі.
показать весь комментарий
15.10.2020 13:48 Ответить
це дружина Хомчака.
показать весь комментарий
15.10.2020 13:52 Ответить
Вже прочитала. "Ніякого кумівства", як зЕзідент і обіцяв.
показать весь комментарий
15.10.2020 13:55 Ответить
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 9468
показать весь комментарий
15.10.2020 13:34 Ответить
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 5258
показать весь комментарий
15.10.2020 13:37 Ответить
Можно, пока новый Майдан не лишил инструмента, горошинки призидентсткой, как он вообще ей играл))
показать весь комментарий
15.10.2020 15:38 Ответить
Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 1693
показать весь комментарий
15.10.2020 13:40 Ответить
тю, мудак
показать весь комментарий
15.10.2020 13:48 Ответить
Таки дает!
показать весь комментарий
15.10.2020 15:37 Ответить
він чи вона ?
показать весь комментарий
15.10.2020 16:03 Ответить
прикольно, с каких это пор главнокомандующим стал хомчак, а ********** то кто?
говнокомандующий? бубочка, тебя что в должности понизили ?
показать весь комментарий
15.10.2020 16:00 Ответить
Буба він і є буба...
показать весь комментарий
15.10.2020 16:03 Ответить
Образование какое?
Опыт работы (кроме как карандаши точить) ?
Достижения ?
А то вот тут один "майдановец из румынской сотни" Дубинеску по итогам вдруг оказался *****...
Еще две таких: пуштун и мразь-лещенко вообще после призыва "кофейку попить" в масквабад успешно в те неспокойные дни свалили... схоронится на время... пересидеть
показать весь комментарий
15.10.2020 13:46 Ответить
все эти администрации являются паразитами с высокими зарплатами за счет наших денег. Подлежат ликвидации.
показать весь комментарий
15.10.2020 13:54 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3224917/zelenskiyi_podpisal_ukaz_o_peredache_zemel_selhoznaznacheniya_iz_gosudarstvennoyi_v_kommunalnuyu_sobstvennost
https://censor.net/ru/news/3224924/organy_mestnogo_samoupravleniya_poluchat_svyshe_2_mln_ga_selhozzemel_iz_nih_1_mln_svobodnyh_petrashko.Роби, що хочеш. Продавай кому хочеш.
показать весь комментарий
15.10.2020 14:30 Ответить
Прекрасная девушка и возраст прекрасный для губернатора, уже даже сигареты без паспорта продают, но на всякий случай еще носит его с собой.
показать весь комментарий
15.10.2020 15:35 Ответить
Сосни сосна.Зеленський призначив Ганну Коваленко головою Чернігівської ОДА - Цензор.НЕТ 8731
показать весь комментарий
15.10.2020 15:46 Ответить
Пісєчка Хомчака.
показать весь комментарий
15.10.2020 17:20 Ответить
53-летний Хомчак женился на 29-летней главе Черниговской ОГА Коваленко, обвинявшей ветеранов в начале войны

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

53-летний главнокомандующий ВСУ https://inforesist.org/tag/ruslan-homchak/ Руслан Хомчак вступил в брак с 29-летней главой Черниговской ОГА Анной Коваленко. Об этом она сама заявила https://inforesist.org/goto/https://suspilne.media/71228-nova-golova-cernigivskoi-oda-druzina-nacalnika-genstabu-zbrojnih-sil/ Суспільному .
По данным издания https://inforesist.org/goto/https://www.obozrevatel.com/ukr/society/golovnokomanduvach-zsu-odruzhivsya-na-novij-golovi-chernigivskoi-oda-zmi.htm Obozrevatel , из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, пышных празднеств пока не планируется, поскольку оба молодожена недавно перенесли заражение COVID-19.
Известно, что до принятия решения о женитьбе пара встречалась полгода.
В отличие от Коваленко, для которой это первый брак, Хомчак в браке состоял и развелся в 1993 году.
Пребывая в должности замглавы ОП, https://inforesist.org/zamglavy-op-kovalenko-obvinila-veteranov-pereselenczev-v-tom-chto-oni-nachali-vojnu/ Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев в том, что они начали войну.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:47 Ответить
Это ее до 29 лет никто замуж не брал? Видать что-то подозревали)))
показать весь комментарий
15.10.2020 23:36 Ответить
 
 