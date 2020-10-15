Зеленский назначил Анну Коваленко главой Черниговской ОГА
Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя руководителя Офиса Президента Анну Коваленко главой Черниговской областной государственной администрации.
Об этом сообщил Зеленский, выступая 15 октября на земельной форуме "Земля - народу" в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут ставать главами областных государственных администраций. Я считаю, что это действительно очень важно", - сказал президент.
Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й женской сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса Президента. В апреле 2020 года Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя руководителя ОП и назначил на ее место Романа Машовца. Через несколько дней Кабмин назначил Коваленко заместителем министра развития громад и территорий.
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Наверное - ну ооочень крепкий хозяйственник с громадным опытом управленческой работы, да?
Її призначили для беззаперечного виконання команд коломойського-єрмака, по дерибану землі.
говнокомандующий? бубочка, тебя что в должности понизили ?
Опыт работы (кроме как карандаши точить) ?
Достижения ?
А то вот тут один "майдановец из румынской сотни" Дубинеску по итогам вдруг оказался *****...
Еще две таких: пуштун и мразь-лещенко вообще после призыва "кофейку попить" в масквабад успешно в те неспокойные дни свалили... схоронится на время... пересидеть
https://censor.net/ru/news/3224924/organy_mestnogo_samoupravleniya_poluchat_svyshe_2_mln_ga_selhozzemel_iz_nih_1_mln_svobodnyh_petrashko.Роби, що хочеш. Продавай кому хочеш.
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
53-летний главнокомандующий ВСУ https://inforesist.org/tag/ruslan-homchak/ Руслан Хомчак вступил в брак с 29-летней главой Черниговской ОГА Анной Коваленко. Об этом она сама заявила https://inforesist.org/goto/https://suspilne.media/71228-nova-golova-cernigivskoi-oda-druzina-nacalnika-genstabu-zbrojnih-sil/ Суспільному .
По данным издания https://inforesist.org/goto/https://www.obozrevatel.com/ukr/society/golovnokomanduvach-zsu-odruzhivsya-na-novij-golovi-chernigivskoi-oda-zmi.htm Obozrevatel , из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, пышных празднеств пока не планируется, поскольку оба молодожена недавно перенесли заражение COVID-19.
Известно, что до принятия решения о женитьбе пара встречалась полгода.
В отличие от Коваленко, для которой это первый брак, Хомчак в браке состоял и развелся в 1993 году.
Пребывая в должности замглавы ОП, https://inforesist.org/zamglavy-op-kovalenko-obvinila-veteranov-pereselenczev-v-tom-chto-oni-nachali-vojnu/ Коваленко обвинила ветеранов-переселенцев в том, что они начали войну.