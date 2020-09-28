Кабмин согласовал назначение экс-замглавы ОП Коваленко на должность председателя Черниговской ОГА, - представитель правительства в ВР Мокан
Кабинет Министров согласовал кандидатуру экс-замглавы Офиса Президента Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: ... согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны - председателем Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Также правительство приняло решение уволить Жалдака Валерия Александровича с должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу - на должность первого заместителя Кировоградской ОГА), а также уволить Куприя Владимира Александровича - с должности первого заместителя Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (согласно части первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе").
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На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.