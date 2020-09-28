Кабмин согласовал назначение экс-замглавы ОП Коваленко на должность председателя Черниговской ОГА, - представитель правительства в ВР Мокан

Кабинет Министров согласовал кандидатуру экс-замглавы Офиса Президента Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: ... согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны - председателем Черниговской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Также правительство приняло решение уволить Жалдака Валерия Александровича с должности заместителя Министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу - на должность первого заместителя Кировоградской ОГА), а также уволить Куприя Владимира Александровича - с должности первого заместителя Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (согласно части первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе").

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