Кабмін погодив призначення ексзаступниці глави ОП Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА, - представник уряду в ВР Мокан

Кабінет міністрів погодив кандидатуру ексзаступниці голови Офісу Президента Ганни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це на сторінці в мереж Facebook повідомив нардеп "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив кілька кадрових рішень: ... погоджувати призначення (проєкт указу президента України) Коваленко Ганни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Також уряд ухвалив рішення звільнити Жалдака Валерія Олександровича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції (у зв'язку з переходом на іншу роботу - на посаду першого заступника Кіровоградської ОДА), а також звільнити Купрія Володимира Олександровича - з посади першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби (відповідно до частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу").

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