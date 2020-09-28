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Кабмін погодив призначення ексзаступниці глави ОП Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА, - представник уряду в ВР Мокан

Кабмін погодив призначення ексзаступниці глави ОП Коваленко на посаду голови Чернігівської ОДА, - представник уряду в ВР Мокан

Кабінет міністрів погодив кандидатуру ексзаступниці голови Офісу Президента Ганни Коваленко на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це на сторінці в мереж Facebook повідомив нардеп "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін ухвалив кілька кадрових рішень: ... погоджувати призначення (проєкт указу президента України) Коваленко Ганни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Також уряд ухвалив рішення звільнити Жалдака Валерія Олександровича з посади заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції (у зв'язку з переходом на іншу роботу - на посаду першого заступника Кіровоградської ОДА), а також звільнити Купрія Володимира Олександровича - з посади першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби (відповідно до частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу").

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Автор: 

Кабмін (14140) призначення (2295) ОДА (1630) Анна Коваленко (46) Мокан Василь (55)


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95 квартал рулить.
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28.09.2020 11:16 Відповісти
Кабмин согласовал назначение экс-главы ОП Коваленко на должность председателя Черниговской ОГА, - представитель правительства в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 3531
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28.09.2020 11:17 Відповісти
А хороші кадри підібрав собі торчок в команду ! Всє сплошь проукраінскіє.
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.


Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.

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28.09.2020 11:18 Відповісти
от перестановки кроватей в борделе красный цвет не изменяется
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28.09.2020 11:18 Відповісти
 
 