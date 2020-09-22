В.о. директора ДБР призначено Олексія Сухачова

Новим виконувачем обов'язків директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з даними на сайті ДБР, Сухачов закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в Харкові і має ступінь доктора юридичних наук.

Із 2000 року почав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБ України.

Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.

У 2019-2020 роках проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

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За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 року призначений на посаду заступника директора ДБР.

Олександр Соколов, який раніше очолював ДБР, повернувся на посаду заступника директора Бюро.