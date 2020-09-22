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Новини
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В.о. директора ДБР призначено Олексія Сухачова

В.о. директора ДБР призначено Олексія Сухачова

Новим виконувачем обов'язків директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов.

Як інформує Цензор.НЕТ, згідно з даними на сайті ДБР, Сухачов закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в Харкові і має ступінь доктора юридичних наук.

Із 2000 року почав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБ України.

Протягом 2017-2019 років працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури України.

У 2019-2020 роках проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

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За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 року призначений на посаду заступника директора ДБР.

В.о. директора ДБР призначено Олексія Сухачова 01

Олександр Соколов, який раніше очолював ДБР, повернувся на посаду заступника директора Бюро.

Автор: 

призначення (2290) ДБР (3511) Сухачов Олексій (61)


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Топ коментарі
+27
Вєнєдіктова, Сухачьов, Бабіков, Соклов... Нікого не напружує?
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22.09.2020 08:44
+15
І знову з Харкова. Виходить, що крім харківських і даунбаських в державі немає нікого?
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22.09.2020 08:54
+14
Проверьте его барсетку, там могут быть преЗЕрвативы и смазка
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22.09.2020 08:08
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Новоє ліцо?
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22.09.2020 08:05 Відповісти
"Ваши рожи и хари не скрыть за вуалями..."(с)
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22.09.2020 08:08 Відповісти
а я думал Гарик *******...))) ну а шо?? в духе земразей было бы. Артист, ватник, из росиян...
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22.09.2020 08:07 Відповісти
С этим бы точно хуже не стало
В.о. директора ДБР призначено Олексія Сухачова - Цензор.НЕТ 3927
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22.09.2020 08:08 Відповісти
Проверьте его барсетку, там могут быть преЗЕрвативы и смазка
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22.09.2020 08:08 Відповісти
Колорадская лента там точно есть.
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22.09.2020 09:06 Відповісти
Такі як ти кандоми в ту барсетку не влізуть.
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22.09.2020 09:28 Відповісти
а такіє як ти влєзуть?
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22.09.2020 09:36 Відповісти
Такі як я,таких як ти, штопають колючим дротом.
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22.09.2020 15:15 Відповісти
чого така неприязнь до моєї персони, а зебіле?
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22.09.2020 15:16 Відповісти
Спитаєш у зебіла свино-Пес.
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22.09.2020 15:19 Відповісти
А шо он делал в 2013-2015 году?
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22.09.2020 08:11 Відповісти
На Суматре бабочек собирал!
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22.09.2020 08:15 Відповісти
служил режиму яничар....
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22.09.2020 13:54 Відповісти
харьковские хотят власти...нуачо,арсенбарисыч прикроет,если чо
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22.09.2020 08:28 Відповісти
Харьков рулит...
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22.09.2020 08:32 Відповісти
Давайте дальше выливайте помои на проукраинских лидеров и неуспеете моргнуть глазом как вся власть в Украине перейдёт агентам ФСБ сделали всех вместе не так ли 73%
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22.09.2020 08:38 Відповісти
Алекс15: то, о чем вы пишете, скорее всего, в стадии финиша -- сделали! А вот фамилии проукраинских лидеров хотелось бы услышать, кто там еще остался после тотальной зачистки?
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22.09.2020 09:34 Відповісти
Вєнєдіктова, Сухачьов, Бабіков, Соклов... Нікого не напружує?
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22.09.2020 08:44 Відповісти
Так, отож....
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22.09.2020 08:48 Відповісти
"Кто эти люди в белых одеждах ? Кто они и откуда пришли ?"(с)
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22.09.2020 16:11 Відповісти
А Эдурд Лєонов або сам Міхновський або Білєцькій ? зміст не в прізвищах предків а що в голові правнука на сьогодні ...
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22.09.2020 16:23 Відповісти
А ще Донцов...Воно то так, згоден, але ж тут не то випадок. Зовсім не той.
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22.09.2020 16:29 Відповісти
І знову з Харкова. Виходить, що крім харківських і даунбаських в державі немає нікого?
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22.09.2020 08:54 Відповісти
При ЗЕ котируются только такие. Венедиктова и Портнов кастинг проводят.
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22.09.2020 09:37 Відповісти
А почему не Гарик???
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22.09.2020 09:12 Відповісти
СухачОВ,БабикОВ, СоколОВ? ... а где наши украинцы СухачКО,БабикЧУК,СоколКО? Украинцы Вы где ? Когда Вы будете своим управлять?
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22.09.2020 09:19 Відповісти
Скоро эти ОВ и ИН отправят КО И ЧУК на переселение на Дальний восток,а маланский народ будет дальше продолжать служить тому кто посильней,так было исторически всегда.
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22.09.2020 09:24 Відповісти
И к этому....https://ru.krymr.com/a/news-krym-kislica-vyselenie-ukraincev-s-poluostrova/30851309.html В Крыму происходит «вымывание» проукраинского населения и в ООН об этом знают -
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22.09.2020 09:37 Відповісти
Бабикова все таки не решились назначить. Ссыкотно перед выборами.
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22.09.2020 09:35 Відповісти
интересно какие сейчас у них расценки за должность
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22.09.2020 09:39 Відповісти
Конкурс, сэр. Кто больше.
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22.09.2020 09:54 Відповісти
В Харьковском юридическом университете им уже всё рассказали какие расценки и т,д, Харьковский юридический эт есть КУЗНИЦА КОРРУПЦИОННЫХ КАДРОВ.
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22.09.2020 09:59 Відповісти
Прайс секретный. Доступ имеют только проверенные корупционеры.
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22.09.2020 14:51 Відповісти
судя по назначениям, служба внешней разведки Украины является отстойником-отсидником для сбушников, ментов и прочей-прочей... вопрос - а в СВР остались разведчики? или только пприграничники-сбушники?
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22.09.2020 09:41 Відповісти
Это ж какая "нагрузка" была на тех работах, что сумел и докторскую защитить?
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22.09.2020 09:52 Відповісти
по штату потрібно..........а як їздити на міжнародні сімпозіуми,конференції.
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22.09.2020 10:01 Відповісти
А чем он назначен? Указом президента? Так суд по НАБУ вынес решение-то чего нет в Конституции, президент указами назначать не может. ГБР-есть в Конституции?
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22.09.2020 10:05 Відповісти
А что вы хотите если у руля Криворожская вата
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22.09.2020 10:41 Відповісти
В Земалороса самі москалі.
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22.09.2020 11:39 Відповісти
Их обязана проверить СБУ
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22.09.2020 11:58 Відповісти
А чем же Соколов не угодил??? А ведь так старался.
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22.09.2020 14:49 Відповісти
Призначаютъ переважно росіян.
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22.09.2020 19:59 Відповісти
 
 