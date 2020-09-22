И.о. директора ГБР назначен Алексей Сухачев
Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.
Как информирует Цензор.НЕТ, согласно данным на сайте ГБР, Сухачев закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.
С 2000 начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.
В течение 2017-2019 работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.
В 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.
Ранее возглавлявший ГБР Александр Соколов вернулся на должность заместителя директора Бюро.
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