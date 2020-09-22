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И.о. директора ГБР назначен Алексей Сухачев

И.о. директора ГБР назначен Алексей Сухачев

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

Как информирует Цензор.НЕТ,  согласно данным на сайте ГБР, Сухачев закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

С 2000 начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017-2019 работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.

В 2019-2020 проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова назначила новых глав прокуратур семи областей

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.

И.о. директора ГБР назначен Алексей Сухачев 01

Ранее возглавлявший ГБР Александр Соколов вернулся на должность заместителя директора Бюро.

назначение (2176) ГБР (3007) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+27
Вєнєдіктова, Сухачьов, Бабіков, Соклов... Нікого не напружує?
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22.09.2020 08:44
+15
І знову з Харкова. Виходить, що крім харківських і даунбаських в державі немає нікого?
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22.09.2020 08:54
+14
Проверьте его барсетку, там могут быть преЗЕрвативы и смазка
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22.09.2020 08:08
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Новоє ліцо?
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22.09.2020 08:05 Ответить
"Ваши рожи и хари не скрыть за вуалями..."(с)
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22.09.2020 08:08 Ответить
а я думал Гарик *******...))) ну а шо?? в духе земразей было бы. Артист, ватник, из росиян...
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22.09.2020 08:07 Ответить
С этим бы точно хуже не стало
В.о. директора ДБР призначено Олексія Сухачова - Цензор.НЕТ 3927
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22.09.2020 08:08 Ответить
Проверьте его барсетку, там могут быть преЗЕрвативы и смазка
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22.09.2020 08:08 Ответить
Колорадская лента там точно есть.
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22.09.2020 09:06 Ответить
Такі як ти кандоми в ту барсетку не влізуть.
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22.09.2020 09:28 Ответить
а такіє як ти влєзуть?
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22.09.2020 09:36 Ответить
Такі як я,таких як ти, штопають колючим дротом.
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22.09.2020 15:15 Ответить
чого така неприязнь до моєї персони, а зебіле?
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22.09.2020 15:16 Ответить
Спитаєш у зебіла свино-Пес.
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22.09.2020 15:19 Ответить
А шо он делал в 2013-2015 году?
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22.09.2020 08:11 Ответить
На Суматре бабочек собирал!
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22.09.2020 08:15 Ответить
служил режиму яничар....
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22.09.2020 13:54 Ответить
харьковские хотят власти...нуачо,арсенбарисыч прикроет,если чо
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22.09.2020 08:28 Ответить
Харьков рулит...
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22.09.2020 08:32 Ответить
Давайте дальше выливайте помои на проукраинских лидеров и неуспеете моргнуть глазом как вся власть в Украине перейдёт агентам ФСБ сделали всех вместе не так ли 73%
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22.09.2020 08:38 Ответить
Алекс15: то, о чем вы пишете, скорее всего, в стадии финиша -- сделали! А вот фамилии проукраинских лидеров хотелось бы услышать, кто там еще остался после тотальной зачистки?
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22.09.2020 09:34 Ответить
Вєнєдіктова, Сухачьов, Бабіков, Соклов... Нікого не напружує?
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22.09.2020 08:44 Ответить
Так, отож....
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22.09.2020 08:48 Ответить
"Кто эти люди в белых одеждах ? Кто они и откуда пришли ?"(с)
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22.09.2020 16:11 Ответить
А Эдурд Лєонов або сам Міхновський або Білєцькій ? зміст не в прізвищах предків а що в голові правнука на сьогодні ...
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22.09.2020 16:23 Ответить
А ще Донцов...Воно то так, згоден, але ж тут не то випадок. Зовсім не той.
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22.09.2020 16:29 Ответить
І знову з Харкова. Виходить, що крім харківських і даунбаських в державі немає нікого?
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22.09.2020 08:54 Ответить
При ЗЕ котируются только такие. Венедиктова и Портнов кастинг проводят.
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22.09.2020 09:37 Ответить
А почему не Гарик???
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22.09.2020 09:12 Ответить
СухачОВ,БабикОВ, СоколОВ? ... а где наши украинцы СухачКО,БабикЧУК,СоколКО? Украинцы Вы где ? Когда Вы будете своим управлять?
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22.09.2020 09:19 Ответить
Скоро эти ОВ и ИН отправят КО И ЧУК на переселение на Дальний восток,а маланский народ будет дальше продолжать служить тому кто посильней,так было исторически всегда.
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22.09.2020 09:24 Ответить
И к этому....https://ru.krymr.com/a/news-krym-kislica-vyselenie-ukraincev-s-poluostrova/30851309.html В Крыму происходит «вымывание» проукраинского населения и в ООН об этом знают -
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22.09.2020 09:37 Ответить
Бабикова все таки не решились назначить. Ссыкотно перед выборами.
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22.09.2020 09:35 Ответить
интересно какие сейчас у них расценки за должность
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22.09.2020 09:39 Ответить
Конкурс, сэр. Кто больше.
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22.09.2020 09:54 Ответить
В Харьковском юридическом университете им уже всё рассказали какие расценки и т,д, Харьковский юридический эт есть КУЗНИЦА КОРРУПЦИОННЫХ КАДРОВ.
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22.09.2020 09:59 Ответить
Прайс секретный. Доступ имеют только проверенные корупционеры.
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22.09.2020 14:51 Ответить
судя по назначениям, служба внешней разведки Украины является отстойником-отсидником для сбушников, ментов и прочей-прочей... вопрос - а в СВР остались разведчики? или только пприграничники-сбушники?
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22.09.2020 09:41 Ответить
Это ж какая "нагрузка" была на тех работах, что сумел и докторскую защитить?
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22.09.2020 09:52 Ответить
по штату потрібно..........а як їздити на міжнародні сімпозіуми,конференції.
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22.09.2020 10:01 Ответить
А чем он назначен? Указом президента? Так суд по НАБУ вынес решение-то чего нет в Конституции, президент указами назначать не может. ГБР-есть в Конституции?
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22.09.2020 10:05 Ответить
А что вы хотите если у руля Криворожская вата
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22.09.2020 10:41 Ответить
В Земалороса самі москалі.
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22.09.2020 11:39 Ответить
Их обязана проверить СБУ
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22.09.2020 11:58 Ответить
А чем же Соколов не угодил??? А ведь так старался.
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22.09.2020 14:49 Ответить
Призначаютъ переважно росіян.
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22.09.2020 19:59 Ответить
 
 